Официальной датой создания данного коктейля можно считать 1916 год. Но прежде, чем получить свой итоговый рецепт, напиток претерпел множество изменения. Впервые способ приготовления описал Хьюго Энсслин в своей книге «Recipes for Mixed Drinks». В оригинальном рецепты был джин, сок лимона и ликеры со вкусом фиалки и мараскино. Все ингредиенты нужно было хорошо перемешать со льдом и процедить перед подачей. Далее рецепт в свою книгу добавил Патрик Даффи, но чуть изменил его и не указал конкретную марку джина.

Авиация был популярен до начала 21 века, а после его почти забыли, так как большинство заводов перестали делать фиалковый ликер. Позднее, в 2004 году, вышла новая коктейльная книга Девида Вондриха, где он разместит оригинальный рецепт. И Авиация снова обрел популярность.

Компоненты для приготовления коктейля Авиация:

Сухой джин – 50 мл;

Ликер со вкусом мараскино от De Kuyper – 20 мл;

Ликер со вкусов филки от De Kuyper – 5 мл;

Сок лимона – 15 мл;

Вишня для коктейлей – 1 шт.;

Лед – 300 г.

Дополнительно:

Коктейльный бокал на ножке – 1 шт.;

Высокий бокал – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Нож для цедры – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.

Рецепт коктейля Авиация

В высоком бокале смешайте сок лимона с ликерами со вкусом фиалки и мараскино. Добавьте сухой джин. Наполните бокал льдом и размешайте до однородного состояния с помощью барной ложки. Готовую смесь перелейте в охлажденный коктейльный бокал, используя стрейнер. Сверху положите коктейльную вишню для украшения.

Как пить коктейль Авиация

В готовом варианте содержится примерно 20% алкоголя. Коктейль рекомендуют пить небольшими глотками в течении вечера. Иногда используют трубочку. В качестве закуски можно использовать коктейльную вишню, которую добавляют к напитку в качестве украшения.

