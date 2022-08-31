Компоненты для приготовления коктейля Авиация:
- Сухой джин – 50 мл;
- Ликер со вкусом мараскино от De Kuyper – 20 мл;
- Ликер со вкусов филки от De Kuyper – 5 мл;
- Сок лимона – 15 мл;
- Вишня для коктейлей – 1 шт.;
- Лед – 300 г.
Дополнительно:
- Коктейльный бокал на ножке – 1 шт.;
- Высокий бокал – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Нож для цедры – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.
Рецепт коктейля Авиация
- В высоком бокале смешайте сок лимона с ликерами со вкусом фиалки и мараскино. Добавьте сухой джин.
- Наполните бокал льдом и размешайте до однородного состояния с помощью барной ложки.
- Готовую смесь перелейте в охлажденный коктейльный бокал, используя стрейнер.
- Сверху положите коктейльную вишню для украшения.
Как пить коктейль АвиацияВ готовом варианте содержится примерно 20% алкоголя. Коктейль рекомендуют пить небольшими глотками в течении вечера. Иногда используют трубочку. В качестве закуски можно использовать коктейльную вишню, которую добавляют к напитку в качестве украшения.
