Ромовый Дневник

Авиация

Рецепты коктейлей · Sergei
Авиация
Официальной датой создания данного коктейля можно считать 1916 год. Но прежде, чем получить свой итоговый рецепт, напиток претерпел множество изменения. Впервые способ приготовления описал Хьюго Энсслин в своей книге «Recipes for Mixed Drinks». В оригинальном рецепты был джин, сок лимона и ликеры со вкусом фиалки и мараскино. Все ингредиенты нужно было хорошо перемешать со льдом и процедить перед подачей. Далее рецепт в свою книгу добавил Патрик Даффи, но чуть изменил его и не указал конкретную марку джина.  Авиация был популярен до начала 21 века, а после его почти забыли, так как большинство заводов перестали делать фиалковый ликер. Позднее, в 2004 году, вышла новая коктейльная книга Девида Вондриха, где он разместит оригинальный рецепт. И Авиация снова обрел популярность. 

Компоненты для приготовления коктейля Авиация:

  • Сухой джин – 50 мл;
  • Ликер со вкусом мараскино от De Kuyper – 20 мл;
  • Ликер со вкусов филки от De Kuyper – 5 мл;
  • Сок лимона – 15 мл;
  • Вишня для коктейлей – 1 шт.;
  • Лед – 300 г.

 

Дополнительно:

  • Коктейльный бокал на ножке – 1 шт.;
  • Высокий бокал – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Нож для цедры – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Авиация  

  1. В высоком бокале смешайте сок лимона с ликерами со вкусом фиалки и мараскино. Добавьте сухой джин.
  2. Наполните бокал льдом и размешайте до однородного состояния с помощью барной ложки. 
  3. Готовую смесь перелейте в охлажденный коктейльный бокал, используя стрейнер. 
  4. Сверху положите коктейльную вишню для украшения. 

 

Как пить коктейль Авиация

В готовом варианте содержится примерно 20% алкоголя. Коктейль рекомендуют пить небольшими глотками в течении вечера. Иногда используют трубочку. В качестве закуски можно использовать коктейльную вишню, которую добавляют к напитку в качестве украшения.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Обезьяньи мозги”.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома