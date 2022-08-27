Ромовый Дневник

Б-52
Коктейль Б-52 обладает сладковатым вкусом и состоит из 3 слоев. Впервые он был подан в одном из баров Малибу в 1955 году. А название было дано в честь одноименного бомбардировщика (B-52 Stratofortress), который только что стал членом армии США. За очень короткое время коктейль стал появляться на всех клубных вечеринках по всему миру.

Компоненты для приготовления Б-52: 

  • De Kuyper или Kahula (36%) или другой кофейный ликер по вкусу – 20мл;
  • Bailey’s irish cream (сливовый ликер), 17 % крепости – 20мл;
  • Cointreau, 40% (прозрачный апельсиновый ликер) – 20 мл.

 

Дополнительно:
  • стопка на 60 мл;
  • трубочка 1 шт.;
  • ложка для приготовления коктейлей – 1 шт.;
  • спички или горелка – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Б-52

  1. Охладить все ликеры и стопку.
  2. Налить в рюмку первый слой с кофейным ликером.
  3. При помощи коктейльной ложки (обязательно охлажденной) аккуратно налить следующий слой – ликер Bailey’s irish cream.
  4. Помыть и вытереть ложку насухо или взять новую и налить апельсиновый ликер.
  5. Поджигаем жидкость и подаем.
Для облегчения задачи поджига верхнего слоя, в особенности в домашних условиях, можно капнуть несколько капель спирта. Основное правило приготовления – слои ни в коем случае не должны смешиваться. В холодном варианте приготовления Cointreau заменяют на Апероль (крепость 11 градусов).

Как пить Б-52

Пьют коктейль Б-52 через трубочку, которую опускают до самого низа. Если он поддожен, то только залпом. Вкус у напитка интересный, в особенности с огнем. Самый нижний слой кофейный, прохладный, средний сливовый и теплый. Верхний – горячий, но не обжигающий. Крепость у напитка небольшая, на уровне 25-28 градусов. Но за счет отменных вкусовых качеств, можно выпить очень много шотов и сильно захмелеть, в особенности при первой дегустации. Лучше выпить 3, в крайнем случае, 4 стопки и чувствовать себя в полном порядке, а не валиться с ног.

