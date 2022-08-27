Компоненты для приготовления Б-52:
- De Kuyper или Kahula (36%) или другой кофейный ликер по вкусу – 20мл;
- Bailey’s irish cream (сливовый ликер), 17 % крепости – 20мл;
- Cointreau, 40% (прозрачный апельсиновый ликер) – 20 мл.
Дополнительно:
- стопка на 60 мл;
- трубочка 1 шт.;
- ложка для приготовления коктейлей – 1 шт.;
- спички или горелка – 1 шт.
Рецепт коктейля Б-52
- Охладить все ликеры и стопку.
- Налить в рюмку первый слой с кофейным ликером.
- При помощи коктейльной ложки (обязательно охлажденной) аккуратно налить следующий слой – ликер Bailey’s irish cream.
- Помыть и вытереть ложку насухо или взять новую и налить апельсиновый ликер.
- Поджигаем жидкость и подаем.
Как пить Б-52Пьют коктейль Б-52 через трубочку, которую опускают до самого низа. Если он поддожен, то только залпом. Вкус у напитка интересный, в особенности с огнем. Самый нижний слой кофейный, прохладный, средний сливовый и теплый. Верхний – горячий, но не обжигающий. Крепость у напитка небольшая, на уровне 25-28 градусов. Но за счет отменных вкусовых качеств, можно выпить очень много шотов и сильно захмелеть, в особенности при первой дегустации. Лучше выпить 3, в крайнем случае, 4 стопки и чувствовать себя в полном порядке, а не валиться с ног.
