Ромовый Дневник

Барби

Рецепты коктейлей · Sergei
Барби
Этот освежающий коктейль на основе водки пользуются большой популярностью у всех девушек. Для этого есть как минимум две причины: привлекательный внешний вид коктейля и одноименное название со знаменитой куклой Барби, которая сразу навевает воспоминания о детстве. Сливочный вкус с нотками клубники не оставит равнодушным никого. 

Компоненты для приготовления Барби:

  • Водка любой марки – 15 мл;
  • Сироп из сахара – 10 мл;
  • Сироп со вкусом ванили – 5 мл;
  • Сок лимона – 10 мл;
  • Сливки 35% - 20 мл;
  • Ягоды клубники – 60 г.;
  • Бисквитная крошка – 5 г.;
  • Лед – 200 г.

 

Дополнительно:

  • Рюмка – 1 шт.;
  • Мадлер – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Сито – 1 шт.;
  • Венчик – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Шейкер для смешивания – 1 шт.;

 

Рецепт Барби

  1. В шейкере раздавите две клубники с помощью мадлера.
  2. Далее налейте сок лимона, сироп из сахара и водку.
  3. Добавьте лед и взбейте до однородного состояния.
  4. После перелейте содержимое в рюмку, использую стрейнер и сито. 
  5. Далее в шейкере смешайте сироп со вкусом ванили и сливки. Все хорошо взбейте венчиком для смешивания ингредиентов.
  6. С помощью барной ложки добавьте в коктейль полученные ванильные сливки. 
  7. В конце украсьте напиток клубникой и посыпьте сверху крошкой из бисквита. 

 

Как пить Барби

В результате вы получите нежный сливочный коктейль с ярко выраженным ароматом клубники. Шот не содержит в себе большой крепости из-за малого количества водки в составе. Нужно залпом опрокинуть рюмку и закусить клубникой. 

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Текилла Бум”.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома