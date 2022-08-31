Этот освежающий коктейль на основе водки пользуются большой популярностью у всех девушек. Для этого есть как минимум две причины: привлекательный внешний вид коктейля и одноименное название со знаменитой куклой Барби, которая сразу навевает воспоминания о детстве. Сливочный вкус с нотками клубники не оставит равнодушным никого.

Компоненты для приготовления Барби:

Водка любой марки – 15 мл;

Сироп из сахара – 10 мл;

Сироп со вкусом ванили – 5 мл;

Сок лимона – 10 мл;

Сливки 35% - 20 мл;

Ягоды клубники – 60 г.;

Бисквитная крошка – 5 г.;

Лед – 200 г.

Дополнительно:

Рюмка – 1 шт.;

Мадлер – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Сито – 1 шт.;

Венчик – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Рецепт Барби

В шейкере раздавите две клубники с помощью мадлера. Далее налейте сок лимона, сироп из сахара и водку. Добавьте лед и взбейте до однородного состояния. После перелейте содержимое в рюмку, использую стрейнер и сито. Далее в шейкере смешайте сироп со вкусом ванили и сливки. Все хорошо взбейте венчиком для смешивания ингредиентов. С помощью барной ложки добавьте в коктейль полученные ванильные сливки. В конце украсьте напиток клубникой и посыпьте сверху крошкой из бисквита.

Как пить Барби

В результате вы получите нежный сливочный коктейль с ярко выраженным ароматом клубники. Шот не содержит в себе большой крепости из-за малого количества водки в составе. Нужно залпом опрокинуть рюмку и закусить клубникой.

