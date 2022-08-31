Компоненты для приготовления Барби:
- Водка любой марки – 15 мл;
- Сироп из сахара – 10 мл;
- Сироп со вкусом ванили – 5 мл;
- Сок лимона – 10 мл;
- Сливки 35% - 20 мл;
- Ягоды клубники – 60 г.;
- Бисквитная крошка – 5 г.;
- Лед – 200 г.
Дополнительно:
- Рюмка – 1 шт.;
- Мадлер – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Сито – 1 шт.;
- Венчик – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
Рецепт Барби
- В шейкере раздавите две клубники с помощью мадлера.
- Далее налейте сок лимона, сироп из сахара и водку.
- Добавьте лед и взбейте до однородного состояния.
- После перелейте содержимое в рюмку, использую стрейнер и сито.
- Далее в шейкере смешайте сироп со вкусом ванили и сливки. Все хорошо взбейте венчиком для смешивания ингредиентов.
- С помощью барной ложки добавьте в коктейль полученные ванильные сливки.
- В конце украсьте напиток клубникой и посыпьте сверху крошкой из бисквита.
Как пить БарбиВ результате вы получите нежный сливочный коктейль с ярко выраженным ароматом клубники. Шот не содержит в себе большой крепости из-за малого количества водки в составе. Нужно залпом опрокинуть рюмку и закусить клубникой.
