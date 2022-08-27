Несмотря на название, этот коктейль создали за пределами России. У него умеренная крепость и приятное молочное послевкусие. Коктейль Белый русский был очень популярен в 80-годы, его пили на всех дискотеках.

Свое название напиток получил в честь белогвардейцев, которые покинули страну в период гражданской войны. За пределами страны их называли «white Russians». Впервые его стали подавать еще в 30-годы, но называли «Белый медведь» и состоял он из какао-ликера, джина и водки. Буквально через 20 лет американские бармены переработали рецепт и дали ему современное название.

Необходимые компоненты для приготовления коктейля Белый русский:

30 мл водки;

30 мл кофейного ликера De Kuyper;

30 мл нежирных сливок;

120 г льда в кубиках.

Нужные штучки:

стакан «Рокс» или «Old Fashioned», допускается использования обычной рюмки;

коктейльная ложечка;

джиггер;

2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Белый русский

Стакан до краев наполнить льдом. Добавить в рокс сливки, ликер и водку. Смешать все составляющие при помощи ложки для коктейлей. Смешивать до момента, пока стенки стакана не замерзнут и можно подавать.

Сливки иногда кладут на самый низ стакана, не смешивая с другими компонентами. Другой вариант – взбивают сливки и выкладывают их сверху «шапкой». Такая подача приятно удивит даже завсегдатаев заведения.

Иногда коктейль Белый русский делают по методу «билд», то есть выкладывают все компоненты слоями:

Лед; Ликер; Водка; Сливки.

Все это ни в коем случае нельзя размешивать. Пить такой напиток надо «степами», то есть через трубочку, которую поднимают с каждым глотком.

Для получения мягкого вкуса, напиток готовят по методике «фрозен». Берут двойное количество льда, все компоненты взбивают в блендере пока не получится консистенция под названием «мокрый снег». Из блендера выливают смесь в охлажденную рюмку.

Как пить

Пьют коктейль Белый русский обычно не закусывая.

