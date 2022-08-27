Необходимые компоненты для приготовления коктейля Белый русский:
- 30 мл водки;
- 30 мл кофейного ликера De Kuyper;
- 30 мл нежирных сливок;
- 120 г льда в кубиках.
Нужные штучки:
- стакан «Рокс» или «Old Fashioned», допускается использования обычной рюмки;
- коктейльная ложечка;
- джиггер;
- 2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Белый русский
- Стакан до краев наполнить льдом.
- Добавить в рокс сливки, ликер и водку.
- Смешать все составляющие при помощи ложки для коктейлей.
- Смешивать до момента, пока стенки стакана не замерзнут и можно подавать.
- Лед;
- Ликер;
- Водка;
- Сливки.
Как питьПьют коктейль Белый русский обычно не закусывая.
