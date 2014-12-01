Глинтвейн, прежде всего, должен быть вкусным, полезным и согревающим, а вот алкогольным совсем не обязательно. Правда, словосочетание безалкогольный глинтвейн само по себе звучит немного неправильно с точки зрения лингвистики, ведь «glühender Wein» (он же глинтвейн на немецком) дословно переводится как «пылающее/горячее вино». Но если откинуть лингвистику, то на деле окажется, что безалкогольная версия популярного во всем мире напитка не только вкусная, но и очень хорошо греет.

Кому то покажется, что рецепт глинтвейна безалкогольного больше похож на рецепт компота, что, в принципе, не так далеко от истины. Но выручают специи, которые, как известно, сами по себе могут неплохо согреть тело (об этом мы писали в статье о согревающих специях). Ах да, мёд – согревающий продукт №1, полезный и вкусный. Чем безалкогольный глинтвейн отличается от классического? По большей степени ни чем, особенно если учесть огромное количество вариаций последнего. Главное отличие заключается в «винозаменителе», которым с успехом может быть сок:

виноградный (самый логичный вариант);

клюквенный (морс);

гранатовый;

вишневый;

яблочный;

черносмородиновый.

Разумеется, приветствуются смеси всех этих соков, а также заваренные лепестки гибискуса, то есть каркаде (который, к слову сказать, в горячем виде повышает давление). Что тут еще добавить? Обязательно орехи и сухофрукты, если таковые оказались под рукой, - они тоже относятся к категории согревающих продуктов, плюс, привносят во вкус напитка приятные ароматы и вкусы. Собственно, рецепт.

Классический рецепт безалкогольного глинтвейна

Ингредиенты на 4 порции:

1 л одного из вышеупомянутых соков или их микс;

100-250 мл воды;

2 ст. л. тертой цедры лимона;

2 ст. л. тертой цедры апельсина;

2 ст. л. изюма (можно кураги, горстку орехов);

0,5 среднего кислого яблока;

2 палочки корицы;

4-6 бутонов гвоздики;

4 горошины душистого перца;

Тертого мускатного ореха – на кончике ножа;

5 г тертого имбиря – лучше свежего корня;

2 коробочки кардамона или 5 г зерен;

1-2 ст. ложки сахара (по вкусу), а лучше заменить 1 ст. ложкой мёда.

Почему цедра цитрусовых, а не нарезка?

Мы это объясняли в статье о согревающих специях – цитрусовые, с точки зрения китайской медицины, относятся к охлаждающим продуктам, а вот кислые яблоки, наоборот, греют.

Воду наливаем в кастрюлю или сотейник, добавляем в неё все специи, кипятим всё 3-5 минут. Снимаем с огня и даём пряному отвару отстояться 5-10 минут, снова ставим на маленький огонь. Добавляем цедру лимона и апельсина, нарезанную половинку яблока, сухофрукты и орехи, сахар. Подогреваем до тех пор, пока не появятся пузырьки, постоянно перемешивая – в этот момент безалкогольный глинтвейн нужно снять с огня. Кипятить ни в коем случае нельзя, иначе действительно получится компот. Если решили добавлять мёд, то это лучше сделать в конце, когда напиток будет убран с огня и немного остынет – просто растворите в горячем напитке ложку сладкого лакомства. Накройте глинтвейн крышкой и дайте постоять еще минут 15-20, чтобы специи полностью раскрыли свой вкус и аромат.

Перед розливом напиток рекомендуем процедить через сито или марлю, чтобы убрать лишнюю взвесь, а непосредственно перед подачей его следует подогреть до нужно температуры. Вот и все, вкусный домашний безалкогольный глинтвейн готов. Им можно угощать детей, старше 5 лет, людей за рулем, беременных женщин и даже болеющих на антибиотиках, что просто недопустимо для алкогольного глинтвейна.

Если решитесь готовить напиток с каркаде, то просто заварите 1 л «чая» отдельно, а затем добавьте специи, цедру и прочие компоненты. Сахар или мёд здесь будут очень уместными, так как заваренный гибискус отличается кислым вкусом.

Что ж, теперь вы без труда сможете приготовить безалкогольный глинтвейн в домашних условиях и порадовать своих гостей, которые по какой-либо причине не могут употреблять алкоголь. Ну а мы, в свою очередь, продолжаем баловать вас рецептами согревающих напитков, которые далеко не ограничиваются глинтвейнами, грогами, горячими Тодди и прочая-прочая. Зима ведь только началась…