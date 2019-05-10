Лимонаду ни много ни мало более 1000 лет. Первое письменное упоминание о нём было найдено в Египте и датируется X веком н. э. Считается, что лимоны сюда привезли из Азии примерно в 700-х годах. Жители берегов Нила готовили напиток из лимонов, фиников и мёда для себя, а для других смешивали лимонный сок с сахаром – до XIII века египетский лимонад, известный как катармизат (qatarmizat), был одной из основных статьей экспорта на мировые рынки.[toc]

Так вот, за тысячелетие лимонад почти не изменился. Это всё ещё кисло-сладкий, освежающий и идеально утоляющий жажду напиток, который очень просто приготовить в домашних условиях. Но вы добавляется в него соль, огурец или мяту? Может вы пробовали варить сироп с лимонной цедрой? Очевидно, настало время провести ряд вкусовых экспериментов и приготовить идеальный во всех отношениях лимонад. И начать, безусловно, следует с классической его версии, где путь к идеалу лежит через последовательное приготовление простого сахарного сиропа и смешивания его с лимонным соком, водой и другими вкусовыми добавками. Итак, Old-Fashioned Lemonade!

Когда жизнь протягивает вам лимон, не жалуйтесь, — сделайте из него лимонад! (Наполеон Хилл)

Классический лимонад с вариациями Простой в приготовлении «старомодный» лимонад для борьбы с летней жарой. Рецепт легко

масштабировать – ингредиенты следует увеличивать или уменьшать пропорционально. Вариативность огромная! 1 стакан лимонного сока (4-6 лимонов)

1 стакан сахара (лучше тростникового)

1 стакан воды (для сиропа)

2-4 стакана воды (для разбавления)

любые ароматные травы (опционально)

любые фрукты и/или ягоды (опционально) В небольшой кастрюле смешать стакан сахара и стакан воды. Поставить на огонь и

подогревать, постоянно помешивая, до полного растворения сахара. Доводить воду

до кипения не обязательно. Пока варится сироп, выдавить стакан лимонного сока и перелить в большой кувшин.

Добавить 2-4 стакана чистой воды, в зависимости от желаемой концентрации

лимонного вкуса и кислотности. Рекомендуем начать с 2-х стаканов, а доводку вкуса

лучше сделать позже. Добавить в кувшин остывший сахарный сироп (для быстрого остужения кастрюлю с сиропом можно поместить в большую ёмкость со льдом), контролируя сладость лимонада по вкусу. Подкорректировать вкус напитка добавлением лимонного сока, воды или сахарного сиропа. Перед подачей выдержать в холодильнике 30-60 минут. Подавать в бокалах со льдом, украшая при желании колечком лимона или другим гарниром. Особенно здесь хороша свежая мята и ломтики огурца. Теперь, когда принципы приготовления классического лимонада освоены, можно осваивать и его вариативность… Смешивайте соки цитрусовых : используйте половину стакана лимонного сока и половину стана сока любых цитрусовых, таких как апельсин, лайм или грейпфрут. Или попробуйте так называемый «пионерский лимонад» (не потому, что его пили наши пионеры, а потому что его пили американские первооткрыватели за неимением лимонов), заменив половину лимонного сока яблочным или белым винным уксусом – уксус лучше приготовить самостоятельно.

Альтернативный лимонад

Печёный лимонад. Разрезать 5 лимонов пополам, обмакнуть в сахаре и подпечь на толстой сковороде или гриле, положив вниз срезами, на среднем огне минут 6-8, до карамелизации сахара. Убрать лимоны с огня, дать «отдохнуть» 5-10 минут и выдавить сок через сито (удобно для этого использовать ручной сквизер) в двухлитровый кувшин. Добавить 200 г сахара, нарезанный кольцами лимон и литр воды. Размешать до полного растворения сахара и подавать в стаканах со льдом. Вкусно! Холодная мацерация. Лимоны нарезать дольками и засыпать сахаром, после чего убрать на 30-40 минут в холодильник. Затем отжать сироп, пропитанный соком и маслами лимонной цедры, и разбавить его по вкусу водой. Хороший вариант, без необходимости варить сироп, но горечи и лимонной сущности здесь явно не хватает.

Чтобы добыть как можно больше сока, лимоны должны быть тёплыми – в холоде мембраны, в которые заточён сок, твердеют и становятся жёстче, выжать из них сок гораздо сложнее. Пусть плоды полежат при комнатной температуре или окуните их в миску с тёплой водой до размягчения. Также можно положить их на 10-20 секунд в микроволновку – тогда сока у вас будет на 30-40% больше. Ещё один метод, позволяющий выдавливать из лимонов больше сока, заключается в физическом разрушении мембран. Прежде чем давить сок, покатайте лимоны ладонью по твёрдой поверхности.

Горячая мацерация. Снять цедру с 3 лимонов, смешать с соком 6-ти лимонов и 150 граммами сахара. Залить смесь 1,4 литрами кипятка, хорошо перемешать и оставить на ночь в прохладном месте. На следующий день перемешать, попробовать и при необходимости подсластить по вкусу. Затем процедить и перелить в чистые бутылки. Хранить в холодильнике. Такой вариант даёт действительно сбалансированный вкус и умеренную горечь, но… термическая обработка и долго. В блендере. Два лимона нарезать кубиками вместе с кожурой и перебить в блендере вместе с четырьмя столовыми ложками сахара и половиной литра воды. При желании добавить несколько ломтиков огурца и веточку мяты. Подавать в бокале со льдом. Готовить такой лимонад действительно просто и очень быстро, но горечь здесь выходит на передний план, и эта черта понравится далеко не всем.

Наши предки тоже знали толк в прохладительных напитках. Для утоления жажды и пользы для здоровья попробуйте приготовить настоящий квас на ржаной закваске или не такой полезный, но более простой в приготовлении хлебный квас. А как придёт пора, запаситесь впрок берёзовым квасом - на моей памяти это лучшее, что можно пить в жару при любых физических нагрузках.

По-индийски. Смешать полтора стакана воды с соком одного лайма или лимона, добавить сахар по вкусу и размешать до полного его растворения. Подавать со льдом и долькой лимона в стакане. При желании добавить несколько перетёртых листиков мяты или чайную ложку натёртого мелко яблока/груши. В Индии приятно добавлять в лимонад, где его называют «Нимбу пани», щепотку чёрной соли (Кала намак)и/или специй масала для чая. Всего несколько новшеств делают такой лимонад одним из самых освежающих и утоляющих жажду в жарком климате.

Классический «старомодный» лимонад достаточно кислый и сладкий одновременно, ему не хватает немного горечи для лучшего утоления жажды и помощи в пищеварении после плотного обеда в жаркий день. Многих это не устраивает, как и недостаточно выраженный лимонный вкус с одним лишь соком. Отсюда и альтернативные способы приготовления этого освежающего напитка.

Что ж, теперь осталось скрестить несколько из этих техник приготовления вместе и сделать идеальный лимонад…

Рецепт идеального лимонада с огурцом

5 ароматных лимонов

100 г сахарной пудры

1150 мл холодной воды

1-2 щепотки соли (по желанию, лучше чёрной)

½ огурца, нарезанного тонкими слайсами

маленький пучок мяты

Это действительно лёгкий и быстрый в приготовлении лимонад, который можно пить практически сразу. При этом его вкус очень сбалансирован в контексте сладость/кислотность/горечь, а за счёт огурца и щепотки соли, восстанавливающей водно-соляной баланс в жаркую погоду, он отлично утоляет жажду. Итак, чтобы приготовить примерно 1,2 л лимонада вам понадобится:

Разрезать 1,5 лимона на небольшие кусочки и поместить в блендер или кухонный комбайн. Добавить сок с оставшихся 3,5 лимонов, сахар, соль при желании и небольшое количество воды. Взбить до состояния пюре, добавить остальную воду, попробовать и при необходимости подсластить по вкусу. Перелить заготовку в большой кувшин, куда предварительно добавить ломтики огурца и пару веточек мяты (мяту обязательно «оживить» похлопыванием между ладонями или слегка помять мадлером/деревянной ложкой). Охладить в течение 30-ти минут в холодильнике и подавать в стаканах со льдом, используя в качестве гарнира ломтик огурца и свежую веточку мяты.

Примечание: если хотите сделать такой напиток газированным, используйте только 300-400 мл обычной воды в блендере, а затем добавьте в кувшин холодной газировки непосредственно перед подачей лимонада на стол.

Что тут ещё добавить? Только восточной мудрости!

Индийский лимонад «Шиканджви»

сок из 2-х средних лимонов или лаймов

1 ст. л. сахара или больше по вкусу

1,5 см корня имбиря

¼ ч. л. чёрной соли*

обычная соль по вкусу

½ ч. л. молотого жареного тмина

щепотка чёрного перца – опционально

500-600 мл холодной воды

вместо редкой соли Кала намак можно использовать не менее полезную розовую гималайскую соль, которая сейчас повсеместно продаётся в маркетах; на рынках Индии можно встретить специальную смесь пряностей «шиканджви масала», в составе которой есть всё для экстремально быстрого приготовления лимонада (это так, на заметку туристу).



В Индии и Пакистане испокон веков готовят свою версию лимонного напитка (и наверняка ему больше лет, чем египетскому катармизату), известного как «Нимбу пани» (Nimbu Paani), «Лимбу пани» (Limbu Paani) или «Шиканджви» (Shikanjvi). Уж где и ценят стакан холодной жидкости, так это в жарком климате Юго-Восточной Азии. Типичный рецепт индийского лимонада описан выше (обязательно со щепоткой чёрной соли), а вот настоящий «Шиканджви», который чаще встречается на севере Индии, следует рассмотреть отдельно. От классического «Нимбу пани» он отличается почти обязательным наличием в рецепте обжаренного тмина и имбиря.

Имбирь очистить, натереть на мелкую тёрку и отжать сок. В кувшин выдавить сок 2-х лимонов или лаймов и добавить остальные ингредиенты. Тщательно перемешать и разлить в стаканы со льдом. При желании украсить веточкой свежей мяты.

А чем вы утоляете жажду, когда вокруг начинает припекать?