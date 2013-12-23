Не путайте это напиток с медом и уж тем более с медовухой. Сбитень (его еще иногда неправильно называют збитнем) – это исконно русский напиток, который представляет собой ни что иное, как отвар из пряностей и трав, подслащенным медом или сахаром (патокой). Первое упоминание о нем датируется 1128 годом. Уже тогда его использовали как согревающий напиток, обладающий противовоспалительными действием. Правда, тогда он назывался немного иначе – переваром, а позже взваром/варом.

Рецепт приготовления сбитня классического

Рецепт исконно русского (московского) сбитня

1 кг белой патоки;

200 г меда;

5 бутонов гвоздики;

2 г корицы;

2 ч ложки молотого имбиря;

10 горошин черного перца;

6-8 капсул кардамона;

3 звездочки бадьяна;

5-6 л кипятка.

растворить в кипятке патоку и мед (его можно добавить позже, в охлажденную жидкость до 40 градусов– так он не потеряет своих полезных качеств) и варить 15 минут;

добавить все пряности и варить еще 10 минут;

после, разливать горячим и пить как чай.

Ниже я привожу рецепт, взятый мною из одного довольно авторитетного источника (все тот же В.В. Похлебкин, которого я упоминал в статье о гроге ). Собственно, благодаря Вильяму этот напиток обрел вторую жизнь.

Для наших предков (восточных славян), сбитень довольно долгое время и был вместо чая. Когда в Россию повалил дешевый китайский чай, о сбитне забыли. Сильный спад был после Октябрьской революции, видимо большевикам было не по себе пить народные напитки. Позже, уже во времена СССР, сбитень пытались продвинуть в массы уже в стеклянных бутылках, как пиво. Идея, разумеется, провалилась – вы хоть раз видели чай, закатанный в бутылки (холодный из пластика не считается)? Сбитень тем и хорош, что он горячий и свежий.

Как уже было сказано ранее, с медом этот напиток путать не стоит. Меда – напитки, сваренные из меда, воды, пряностей и хмеля, а затем настоянные, медовое пиво, в общем. Сам по себе сбитень – продукт безалкогольный, но при желании в него можно добавить сухое красное вино или водку. Правильно, получится что-то похожее на глинтвейн или все тот же грог. Ниже я вам предоставлю несколько простых рецептов, с помощью которых вы без проблем приготовите сбитень в домашних условиях.

Рецепты сбитней дошедших до наших дней

Сбитень пряный

150 гр сахара;

150 г меда;

2 шт лаврового листа;

гвоздика, имбирь и корица по вкусу;

5 г кардамона;

1 л воды.

растворите в кипящей воде мед и сахар;

добавьте все пряности и кипятите 15-20 минут;

полученный студенистый напиток процедите через сито и подавайте к столу горячим.

Сбитень хмельной (без настаивания)

50 гр сахара;

100 гр меда;

0,3 г корицы;

0,2 г гвоздики;

0,2 г мяты;

3 г хмеля;

0,5 л воды.

Городской сбитень на 6 л

500 г меда;

700 г белой патоки (можно густого сахарного сиропа);

500 пряностей (мяты, хмеля, корицы, гвоздики);

6 л воды.

в кипящую воду киньте все ингредиенты и проварите 30 мин;

пить горячим, как старый добрый чай.

Сбитень с вином для любителей покрепче

150 г меда;

1 л сухого красного вина;

2-3 шт гвоздики;

по вкусу молотой корицы и мускатного ореха;

вино подогреть до 70-80 градусов;

добавить мед и пряности, немного подогреть, но не доводить до кипения;

дать настоятся 30 минут, после процедить и подавать горячим.

Петровский напиток (лакомство самого Петра I, холодное почему-то)

1 л хлебного кваса;

2 ч ложки меда;

2-3 ч ложки тертого хрена.

квас желательно приготовить самостоятельно, можно даже из концентрата, но только не купленного;

перемешать квас с медом и хреном и поставить настаиваться на сутки;

этот напиток пьется холодным, со льдом.

Приготовление сбитня в домашних условиях не требует каких-то колоссальных знаний в самогоноварении или виноделии. От вас только требуется четкое следование рецептуре (хотя бред это – экспериментируйте не задумываясь). В принципе, все ингредиенты легко достать в любом продуктовом магазине. Пряности, если получится, берите на базаре у лиц восточной национальности – оно так надежнее. Пряные сборы из пакетов не катят.

Зима долгая, поэтому рецепты согревающих напитков будут появляться на Ромовом дневнике еще не один месяц. Что касается сбитня, то пейте его когда сильно замерзли или чувствуете, что простудились. Еще можно использовать вместе с пряностями лечебные травы: зверобой, мать-мачеху и т.д. Только заварите их отдельно, а уже потом смешайте со сбитнем, приготовленным по одному из вышеуказанных рецептов. Летом напитки можно смело охлаждать и использовать как замечательное средство от жажды.

Не пропадайте, комментируйте мои старания, впереди еще много интересного. Нашел рецепты необычных согревающих напитков – о них позже (жженка, варенуха и т.д.). Про глинтвейн и грог упоминать не буду – если вы постоянный читатель журнала, то прекрасно знакомы с этими напитками (чтобы таковыми стать, не забудьте подписаться на обновления).