Что-то мало у нас безалкогольных статей, а ведь здоровье поправлять тоже нужно. Тем более летом, когда для этого есть все возможности: фрукты, овощи, ягоды, жажда приключений и экспериментов, желание иметь красивую фигуру… Для начала давайте разберемся, в каком именно виде будут поступать нужные витамины, микроэлементы и прочие полезные плюшки в организм. Чем же отличаются фреши от смузи?

Фреши

Фреш (от англ. Fresh – свежий) – свежевыжатый, неконсервированный сок, полученный из свежих фруктов, овощей, стеблей, трав и т.д. В отличие от концентрированных, восстановленных соков, нектаров и других «соковых» напитков, во фреше содержится больше витаминов, микроэлементов, минералов, он лучше усваивается организмом, а главное – он абсолютно натурален (при условии натурального сырья).

Как и в случае с алкогольными напитками, с фрешами также нужно соблюдать меру и смешивать ингредиенты аккуратно. При выборе фруктов, овощей или других продуктов для приготовления фреша необходимо учитывать заболевания организма, чтобы польза не обернулась в итоге вредом. Также следует учитывать, что некоторые соки нежелательно пить часто, достаточно будет одного-двух стаканов в неделю.

Для приготовления фреша понадобятся свежие овощи, фрукты или другие ингредиенты, приспособления для выжимания, например, механическая или электрическая соковыжималка, а также лед, чистая вода, мед, оливковое масло или другие добавки по желанию. Приготовленный фреш сохраняет свои свойства в течение 15-20 минут, поэтому готовить с запасом его не рекомендуется. Консистенция фреша может быть разной, зависит от продуктов, способа выжимки и других факторов. Кстати, фреши можно не только пить, но и использовать в качестве основы для соусов и маринадов, наполнителя в алкогольных и безалкогольных коктейлях.

Предлагаем для примера несколько вариантов летних фрешей ;)

Рецепт фруктового фреша: яблочно-лимонный

Яблоки – 5 шт

Лимон – 1 шт

Имбирь – 2 чайных ложки тертого

В соковыжималке выжимаем сок из яблок и лимона, смешиваем, добавляем тертый имбирь. В высокий бокал кладем несколько кубиков льда, заливаем получившейся смесью.

Рецепт ягодного фреша: арбузно-смородиновый

Арбуз – несколько долек (3-5)

Черная смородина – 1 стакан

Сок лимона – 1-2 чайные ложки

Смородину помыть, охладить вместе с арбузом. Пропустить арбуз и смородину через соковыжималку, добавить сок лимона. Можно украсить арбузно-смородиновый фреш ягодами или веточкой мяты.

Рецепт овощного фреша

Помидор – 3 средних штуки

Салат латук – 4-5 листьев

Английский огурец – 1/3 шт (можно заменить обычным)

Сельдерей – 1 стебель

Свекла – 1/3 средней

Морковь – 2 средних

Чеснок – 1 зубчик (можно не класть)

Морская соль – щепотка (по вкусу)

Для справки. Английский огурец – длинный, с гладкой кожицей, отличается более сладким вкусом и более высокой водянистостью.

Выжать сок из всех овощей при помощи соковыжималки, налить в высокий стакан, предварительно положив в него льда (при желании), приправить солью и хорошо перемешать.

Рецепт травяного фреша: весенний

Ростки пшеницы – ½ стакана

Яблоко – 1 среднее

Морковь – 1 средняя

Сельдерей – 1 стебель

Пророщенную пшеницу можно купить или же вырастить у себя дома. Пропускаем ростки пшеницы через соковыжималку, выливаем в стакан. Затем делаем то же самое с сельдереем, морковью и яблоком, выливаем фреш в стакан. При желании можно немного присолить. Также можно сделать и фреш только из пророщенной пшеницы.

Рецепт освежающего и бодрящего фреша

Лайм – 1 шт

Лимон – 1 шт

Огурец – 1 шт (большой)

Базилик – 1 горсть

Мята – 1 горсть

Шпинат – 2 горсти

Имбирь – по желанию

Выжать сок из всех ингредиентов при помощи соковыжималки, по желанию добавить имбирь, соль, пряности и лед.

Смузи

Смузи (от англ. Smooth – мягкий, однородный) – десерт из свежих фруктов, ягод, овощей, перемолотых в блендере или при помощи миксера в однородную массу. В десерт может добавляться вода, молоко, сок, йогурт, лед, а также сиропы, мед, чай, травы и даже майонез. В отличие от фрешей, имеющих зачастую «питьевую» консистенцию, смузи может быть достаточно густым и подаваться с десертной ложкой, а не с соломинкой. Одно из основных отличий смузи от фреша – использование всего фрукта или овоща, а не только его жидкой части, что позволяет сохранять в напитке/десерте гораздо больше витаминов, антиоксидантов, микроэлементов, минералов и других полезных веществ.

Освежающие. Для них чаще всего выбираются сладкие и кислые фрукты, ягоды, в качестве наполнителя используют сок, воду, лед. Основная черта – готовятся без сахара и подсластителей.

Насыщенные. Более густые, с использование сытных продуктов, в некоторых случаях даже сырых яиц. Также могут добавляться углеводистые фрукты, сливки, йогурт, молоко и т.д.

Десертные. Основная черта – сладкий вкус, который может достигаться при помощи сладких ингредиентов или же добавлением меда, сахара или других подсластителей. В десертных смузи допустимо использование шоколада, какао, орехов, арахисового масла и других ингредиентов.

Отдельно стоит сказать об овощных смузи, которые могут заменить обед или ужин. Их можно солить, а также подавать в виде супа (например, суп гаспачо).

Сегодня смузи являются важной составляющей рациона здорового, спортивного и вегетарианского питания.

Рецепт освежающего смузи на основе зеленого чая

Яблоко – 1 шт

Киви – 3 шт (обязательно спелые)

Банан – 1 шт

Кишмиш – 1 гроздь

Мёд – по вкусу

Зеленый чай – 1 стакан

Имбирь – 1 см

Банан нарезаем кубиками, охлаждаем в холодильнике. Киви очищаем, если фрукты достаточно мягкие, то нарезать их необязательно. Яблоко очищаем, нарезаем кубиками. Имбирь очистить, натереть на терке.

Положить в блендер охлажденный банан, киви, яблоко, имбирь и виноград. Взбить до однородной массы, вылить в высокий стакан вместе с холодным зеленым чаем. Добавить мёд по вкусу.

Рецепт насыщенного смузи с тыквой

Тыква – 20 г

Миндальное молоко – 100 мл

Арахисовая паста – 1 ст.л

Мёд – 1 ст.л

Корица, кардамон, гвоздика (по вкусу)

В питательные смузи можно добавлять также овсяные хлопья, которые идеально подходят для приготовления коктейлей на завтрак или для спортивного питания.

Тыкву очищаем от корки и семян, режем небольшими кубиками и запекаем в духовке до мягкого состояния. После того, как тыква остынет, кладем ее в блендер, заливаем туда же миндальное молоко, добавляем мёд и арахисовую пасту. Взбиваем до однородной жидкой консистенции, выливаем в высокий стакан и приправляем специями на выбор. Можно также присыпать сытный смузи колотыми орешками.

Рецепт десертного шоколадного смузи

Шоколад – 100 грамм

Молоко – 800 мл

Банан – 2 шт

Сахар, мед или другой подсластитель по вкусу

Корица и/или другие специи

Шоколад натереть на терке, бананы нарезать, взбить в блендере все ингредиенты. При желании добавить лед в бокал и залить получившимся однородным смузи.

Рецепт овощного смузи

Огурец – 3 шт

Свекла – 1 шт

Морковь – 1 шт (маленькая)

Шпинат – 1 пучок

Брокколи – 0,5 кочана

Сельдерей – 1 стебель

Чеснок, имбирь, пряности по вкусу

Очистить овощи от кожуры, нарезать кубиками и перемолоть в блендере в однородную массу. Добавить по вкусу соль, специи, лед. Подавать в высоком стакане со стеблем сельдерея.