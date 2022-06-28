Классика жанраЛимоны и апельсины очень полезны для организма человека. В апельсине множество витамина А, группы В, РР, калия, магния и железа. Лимон богат на органические вещества, витамины С, Р, В и А. Традиционный рецепт лимонада на 2 литра:
- 350 мл сока, выжатого из лимонов;
- 350 г меда, сахарина или сахара, по желанию.
- 3 фрукта;
- 1 плод лимона;
- сахара около 100 г;
- половина литра очищенной воды.
Вариацией на тему может множество. Для домашнего рецепта лимонада из лимонов и апельсинов потребуется:
- 3 апельсиновых плода;
- 1 лимон;
- сахар 100-150 г;
- 1,5 литра воды.
Ягодное и фруктовое наслаждениеБольшинство лимонадов можно делать в домашних условиях, используя все, что имеется в холодильнике. Как приготовить лимонад в домашних условиях из клубники. Для 8 порций на 1,2 литра потребуется:
- 1 лимон;
- 300 г ягод клубники;
- сахар примерно 80 г;
- средний пучок мяты, на 50 г.
- 200 г ягод;
- 6 столовых ложек сахара;
- 1 лимон;
- литр воды.
- 8 свежих и сочных плодов мандарина;
- 1 лимон;
- 5 столовых ложек сахара.
- 1 кг алычи;
- 1 литр очищенной воды и столько же минеральной;
- 200 г подсластителя.
- 1 кг груш;
- 100 мл свежевыжатого лимонного сока;
- мед (по вкусу);
- немного мяты;
- 1,5 литра минералки.
- 350 г арбузной мякоти;
- 1 лимон;
- четверть чилийского свежего перца;
- 1 столовая ложка меда.
Чтобы сделать 1,5 л грейпфрутового лимонада потребуется:
- 2 крупных плода грейпфрута;
- 7 лимонов среднего размера;
- четверть стакана меда.
- 120 г ананаса;
- сахар (3 ст. л.);
- 700 мл минералки;
- по одному плоду лимона или лайма.
- 150 г облепихи;
- половина лимона;
- 1 столовая ложка меда;
- 50 мл воды;
- газировка.
Коренья и травы тоже подойдутТархун или эстрагон прекрасно подойдет для приготовления дом. Для напитка надо:
- 200 г свежего тархуна;
- лимон 1 шт.;
- лайм 1 шт.;
- 1 ст.л. сахара;
- 400 мл воды, желательно кипяченой.
- пучок базилика;
- 150 г сахара;
- 1 лимон.
- 2,5 плода лимона (половина для украшения);
- сахар по вкусу (от 120 до 150 г), можно использовать другие подсластители;
- пучок тимьяна;
- 1 л газировки.
- 350 мл лимонного сока;
- 200 г сахара.
- 200 г корня имбиря;
- 2 лимона;
- 4 ст.л. меда;
- 3 ст.л. сахара;
- колотый лед.
- в равных частях вода, ревень, сахар;
- 4 коробочки кардамона;
- 1,5 литра минералки;
- сок двух лимонов.
Оригинальные рецептыКак удивить всех оригинальным вкусом лимонада - сделайте бразильский со сгущенкой. Для приготовления 1,4 литра потребуется:
- 2 лайма;
- 6 ст.л. сгущенного молока;
- 200 г сахара.
- немного льда.
- 1 крупный огурец;
- лимон крупных размеров;
- 170 г меда, желательно жидкой консистенции;
- 500 мл воды;
- 800 мл газировки.
- 1 огурец;
- 1 стебель лемонграсса;
- по 30 мл лимонного и огуречного сока.
- 1 стакан перловки;
- 4 лимона;
- сахар от 300 до 500 г;
- пару веточек мяты.
Алкогольный вариантЛинчбургский лимонад фактически назвали так из-за наличия лимонного сока и ярко выраженного цитрусового вкуса, на самом деле это алкогольный коктейль. Зато домашний лимонад, рецепт его настолько прост, что его можно сделать очень быстро и он идеально подойдет для летней вечеринки. Для приготовления 2=х порций потребуется:
- 160 мл содовой;
- 100 г сахара;
- по 40 мл ликера Трипл Сек (обязательно апельсиновый) и виски;
- 100 мл воды;
- половинка белка куриного яйца;
- 300 мл лимонного сока.
Для любителей кофеЛюбите кофе могут себя порадовать кофейным лимонадом собственного производства. Нужные ингредиенты:
- 1,5 стакана охлажденного готового кофе;
- 2 лимона;
- по 1 стакану обычной воды и сахара
- 1,5 стакана тоника.
- лед добавляется по желанию.
Рецепт для любителей чайБуквально за 10 минут можно сделать чайный лимонад, для которого потребуется:
- 4 пакетика черного чая;
- 6 ст.л. сахара или другого подсластителя;
- 1 л кипятка.
- готовый лимонад из магазина.
С миру по ниткеВ Индии и Пакистане популярен свой лимонад и называют его “Шиканджви”. Для него потребуется:
- свежевыжатый сок двух лаймов или лимонов (обязательно крупных);
- сахар по вкусу, обычно не более 1,5 ст. лож.;
- небольшой фрагмент корня имбиря, буквально 1,5 см длиной;
- четверть чайной ложки черной соли (можно заменить гималайской);
- каменная или морская соль по вкусу;
- половина ч.л. жареного и молотого тмина;
- черный перец по вкусу;
- холодная чистая вода 500-600 мл.
- половина стакана лимонного сока;
- половина чайной ложки имбиря;
- охлажденная газировка или очищенная вода (8 стаканов).
- 1 киви;
- 2 стакана яблочного сока;
- 20-25 штук крупного винограда без косточек.
- 200 мл любого фруктового сиропа;
- 100 г ягод или фруктов на свой вкус;
- сахар по вкусу;
- цедра половины лимона.
- половина стакана лимонного сока;
- половина плода лимона;
- 3 яйца;
- ванильный сахар;
- немного мяты;
- 2 стакана газировки.
- 150 г хвои, обязательно молодой и свежей;
- 2 лимона;
- коричневый сахар по вкусу (150 г);
- 2 литра воды.
Лимонад по-быстромуДля приготовления потребуется:
- 4 лимонных плода;
- половина стакана подсластителя;
- колотый лед.
Рецепты от известных рестораторовКаждый ресторан и шеф-повар в большинстве случаев имеет в своем арсенале хотя бы один собственный рецепт напитка.
Ресторан NOVIKOVАвторский рецепт из экзотических фруктов. Для напитка потребуется:
- 25 г сахарного сиропа;
- 20 г пюре маракуйи;
- 30 г свежих плодов маракуйи;
- 1,5 литра чая матча.
Ресторан TUTTO BENEНесмотря на простоту рецепта, напиток получается очень вкусным. В 200 мл минералки надо смешать:
- 25 г пюре личи;
- 20 г сахарного сиропа;
- 10 г пюре малины;
- 15 мл лимонного сока.