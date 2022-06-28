Вкус лимонада известен всем с детства. Напиток быстро утоляет жажду и его можно приготовить в домашних условиях. Есть множество легенд о том, как впервые был приготовлен лимонад. Есть даже исторические сведения, что его готовили самому Александру Македонскому. В те времена напиток не был газированным, так как еще не была известна такая технология. По другой версии, о нем узнали совершенно случайно, когда вместо вина, на столе у Людовика XIV появился лимонад. Королю он понравился.

Продавать его начали в XVII веке во Франции. Рецепт был прост: мед, лимонный сок и вода. Его разносили в сосудах-ранцах, которые продавцы носили за спиной. Следующий прорыв произошел в 1772 году. Тогда Джозеф Пристли (Британия) изобрел газированную воду. Буквально через 11 лет, швейцарец Иоганн Швеппе начал пропускать сжатый газ через напиток. Так появился первый вариант современного лимонада, рецепт которого он запатентовал.

Классика жанра

Лимоны и апельсины очень полезны для организма человека. В апельсине множество витамина А, группы В, РР, калия, магния и железа. Лимон богат на органические вещества, витамины С, Р, В и А.

Традиционный рецепт лимонада на 2 литра:

350 мл сока, выжатого из лимонов;

350 г меда, сахарина или сахара, по желанию.

В маленькую кастрюлю помещают 250 мл воды и туда же отправляют весь сахар (если именно он используется), доводят смесь до кипения. После на очень медленном огне доводят до сиропообразного состояния, то есть пока все кристаллы не растворятся. Как только сироп остынет, можно добавлять сок лимона и употреблять.

Апельсиновый лимонад делает по аналогичному способу. Для него потребуется:

3 фрукта;

1 плод лимона;

сахара около 100 г;

половина литра очищенной воды.

Из сахара сделать сироп, остудить. Выжать из цитрусовых плодов весь сок, добавить в охлажденный сироп.

Вариацией на тему может множество. Для домашнего рецепта лимонада из лимонов и апельсинов потребуется:

3 апельсиновых плода;

1 лимон;

сахар 100-150 г;

1,5 литра воды.

Цитрусовые тщательно помыть под горячей водой, потереть жесткой щеткой, снять верхушку кожуры с каждого плода и отжать сок. В кастрюле добавить 1,5 литра воды и а цедру с апельсинов и лимона, вскипятить и проварить 5 минут. Вытащить кожуру и добавить сахар, проварить еще 2 минуты. Охладить смесь и добавить выжатый сок цитрусовых.

Ягодное и фруктовое наслаждение

Большинство лимонадов можно делать в домашних условиях, используя все, что имеется в холодильнике. Как приготовить лимонад в домашних условиях из клубники. Для 8 порций на 1,2 литра потребуется:

1 лимон;

300 г ягод клубники;

сахар примерно 80 г;

средний пучок мяты, на 50 г.

Клубнику надо помыть и почистить. Около 80 г ягод измельчить в блендере. В емкости смешать целую и измельченную ягоду. Лимон нарезать кольцами и отправить половину к клубнике, сверху положить пучок мяты, не развязывая, залить стаканом кипятка, настаивать 20 минут. После этого вытащить мяту и высыпать сахар, налить лимонный сок, полученный из оставшейся половинки плода. Полностью растворить сахар и охладить. Если не употребляете сахар, то его можно вообще не класть или уменьшить количество.

Рецепт лимонада из вишни, для которого потребуется:

200 г ягод;

6 столовых ложек сахара;

1 лимон;

литр воды.

Из всей вишни удалить косточки, помыть ее и ⅔ от всего объема отправить в кастрюлю, залить всей водой с добавлением сахара. После закипания проварить еще около 3 минут, остудить. Добавить оставшиеся ягоды и лимонный сок из половины плода. Настаивать 2 часа.

Рецепт лимонада в домашних условиях из мандаринов:

8 свежих и сочных плодов мандарина;

1 лимон;

5 столовых ложек сахара.

Это количество ингредиентов рассчитано на 1,2 литра. В воде растворить сахар, вскипятить и довести до состояния сиропа. Очистить мандарины от кожуры, 6 из которых измельчить в блендере. Из половины лимона выжать сок и вместе с измельченными мандаринами отправить в остывший сахарный сироп. Если осталась мякоть, то лимонад надо процедить. Добавить в него оставшийся лимон (нарезанный тонкими кольцами) и оставшиеся дольки мандарина.

Если на даче много алычи, то из нее получается вкуснейший напиток. Потребуется:

1 кг алычи;

1 литр очищенной воды и столько же минеральной;

200 г подсластителя.

Алычу помыть и проварить 10 минут. Размять, процедить, добавить весь сахар и варить, пока не получится сироп. Это будет заготовка, которую разводят с минералкой.

Аналогичным образом можно приготовить освежающий напиток из груш. На 2,5 литра потребуется:

1 кг груш;

100 мл свежевыжатого лимонного сока;

мед (по вкусу);

немного мяты;

1,5 литра минералки.

Груши очистить и отварить (около 40 минут после закипания), с добавлением мяты. Мякоть отделить и процедить, мяту обрать. После остывания грушевого компота, добавить по вкусу мед и мякоть, измельченную в блендере. Разводить напиток по вкусу газированной водой.

Аналогичным образом готовиться сироп из яблок, слив, персиков.

Любителям необычных вкусов понравится лимонад из арбуза и чилийского перца. Для приготовления потребуется:

350 г арбузной мякоти;

1 лимон;

четверть чилийского свежего перца;

1 столовая ложка меда.

Мякоть арбуза очистить от косточек и крупно порезать. Перец измельчить и тоже очистить от семян. В блендер отправить арбуз, перец (добавлять по вкусу), мед и лед. Все довести до однородной массы и можно разливать в бокалы.

Чтобы сделать 1,5 л грейпфрутового лимонада потребуется:

2 крупных плода грейпфрута;

7 лимонов среднего размера;

четверть стакана меда.

Воду смешивают с медом и ставят на медленный огонь, пока мед полностью не растворится. И цитрусовых выжать сок и смешать с полученной медовой смесью. Остудить и подавать гостям. Для украшения бокала можно использовать дольки лимона и лед.

Ананасовый напиток понравится любителям этого плода и яблок, для него потребуется:

120 г ананаса;

сахар (3 ст. л.);

700 мл минералки;

по одному плоду лимона или лайма.

В блендере измельчить ананас со стаканом воды, добавить кипяток и сахар, который растворить полностью. После остывания добавить сок цитрусовых. Перед употреблением разбавлять с минералкой.

Свежий и насыщенный вкус у лимонада получается при использовании кислых ягод. Для этих целей идеально подходит облепиха. Компоненты:

150 г облепихи;

половина лимона;

1 столовая ложка меда;

50 мл воды;

газировка.

Взбить плоды облепихи и мед в блендере, добавить лимонный сок, кипяток и цедру, опять взбить и процедить. Разбавлять минералкой по вкусу.

Коренья и травы тоже подойдут

Тархун или эстрагон прекрасно подойдет для приготовления дом. Для напитка надо:

200 г свежего тархуна;

лимон 1 шт.;

лайм 1 шт.;

1 ст.л. сахара;

400 мл воды, желательно кипяченой.

Эстрагон вымыть, разделить на крупные фрагменты и добавить половину стакана кипяченой воды, выжатый сок лайма и лимона, сахар. все тщательно истолочь (можно использовать блендер). Отжать полученную смесь и развести с оставшейся водой. Разводить можно по вкусу, регулируя нужным количеством воды или льдом.

Для приготовления лимонада подойдет темный базилик. На 2,5 литра потребуется:

пучок базилика;

150 г сахара;

1 лимон.

Листья базилика отделить от стебля, лимон нарезать тонкими кольцами. Все это выложить в кастрюлю, засыпать сахаром и кипящей водой. После того, как смесь закипит, проварить 15 минут. После этого убрать лимон и настоять 30 минут, процедить. Можно употреблять с добавлением льда.

Мятный лимонад готовится, так же как и базиликовый.

Великолепный вкус получается у лимонада с тимьяном. Он стимулирует иммунные силы, позволяет ускорить выздоровления при простуде. Для напитка потребуется:

2,5 плода лимона (половина для украшения);

сахар по вкусу (от 120 до 150 г), можно использовать другие подсластители;

пучок тимьяна;

1 л газировки.

Цитрусовые плоды нарезать кружочками. Подогреть 150 мл воды, добавить туда тимьян, сахар и лимоны. После закипания проварить на протяжении 5 минут. Остудить лимонад, добавить минералку и можно подавать к столу.

Интересный и очень вкусный напиток получится из свежей лаванды. Для приготовления можно использовать сушеную траву (1-2 ст.л.) или свежую (0,5 пучка). Также потребуется на 1 литр напитка:

350 мл лимонного сока;

200 г сахара.

Лаванду засыпать сахаром и тщательно перетереть руками, после чего залить кипятком (500 мл), смешивать состав, пока полностью не растворится сахар. Оставить под крышкой для остывания на 40 минут. После процеживания добавить лимонный сок, 500 мл воды, размешать и употреблять.

Имбирь пользуется популярностью среди людей, которые следят за своим питанием и фигурой. Но, мало кто из них знает, что из корня получается вкуснейший пряный летний лимонад, для которого потребуется на 2,5 литра:

200 г корня имбиря;

2 лимона;

4 ст.л. меда;

3 ст.л. сахара;

колотый лед.

После очищения, корень имбиря натереть на мелкой терке. С лимонов выдавить сок, и цедру измельчить. В кастрюлю добавить литр воды и подготовленный имбирь, цедру лимонов, сахар и довести все до кипения. После остывания в смесь добавить мед, лимонный сок, оставшуюся воду. Для придания более выраженного пряного вкуса допускается добавление сиропа кардамона.

Ревень также подойдет для изготовления лимонада. Он прекрасно утоляет жажду и тонизирует. Для приготовления потребуется;

в равных частях вода, ревень, сахар;

4 коробочки кардамона;

1,5 литра минералки;

сок двух лимонов.

В кастрюлю добавить 500 мл воды, мелко нарезанный ревень и сахар, кардамон и проварить после закипания на протяжении 20 минут. Процедить смесь, остудить и добавить лимонный сок.

Оригинальные рецепты

Как удивить всех оригинальным вкусом лимонада - сделайте бразильский со сгущенкой. Для приготовления 1,4 литра потребуется:

2 лайма;

6 ст.л. сгущенного молока;

200 г сахара.

немного льда.

Плоды лайма надо поделить на 8 частей каждый. Вместе с сахаром и водой довести до однородной массы в блендере. Тщательно процедить смесь и смешать со сгущенкой, отправив опять в блендер. Подавать в высоких стаканах, добавив несколько кубиков льда.

Как приготовить домашний лимонад из лимона и огурца:

1 крупный огурец;

лимон крупных размеров;

170 г меда, желательно жидкой консистенции;

500 мл воды;

800 мл газировки.

Из лимона выжать сок, нарезать огурец на мелкие части, смешать с медом, водой и добавить в блендер. После получения однородной массы смешать с газированной водой и употреблять.

Интересный вкус получается у лимонада с огурцом и лемонграссом. Для напитка потребуется:

1 огурец;

1 стебель лемонграсса;

по 30 мл лимонного и огуречного сока.

После очистки и измельчения в блендере, в полученную кашицу из огурца добавить лимонный и огуречный сок, измельченный лемонграсс. По желанию можно добавить сахарный сироп или сахар. Все залить водой, желательно минеральной процедить и подавать.

Огурец в лимонаде хорошо сочетается с медовой дыней. Их можно добавлять в равных частых, для придания пикантности вкусу - мяту.

Хотите вообще получить уникальный по вкусу лимонад – сделайте его из перловой крупы. На 5 литров потребуется:

1 стакан перловки;

4 лимона;

сахар от 300 до 500 г;

пару веточек мяты.

В 5 литрах сварить кашу вместе с цедрой лимона на протяжении 2 часов. Процедить смесь и добавить сахар, размешивая его до полного растворения. Остудить лимонад. Перед подачей в стакан добавить листочек мяты.

Алкогольный вариант

Линчбургский лимонад фактически назвали так из-за наличия лимонного сока и ярко выраженного цитрусового вкуса, на самом деле это алкогольный коктейль. Зато домашний лимонад, рецепт его настолько прост, что его можно сделать очень быстро и он идеально подойдет для летней вечеринки.

Для приготовления 2=х порций потребуется:

160 мл содовой;

100 г сахара;

по 40 мл ликера Трипл Сек (обязательно апельсиновый) и виски;

100 мл воды;

половинка белка куриного яйца;

300 мл лимонного сока.

Из сахара и воды сделать сироп, остудить. Добавить в смесь лимонный сок и немного взбитый белок. Тщательно смешать смесь и процедить. В бокал на четверть положить лед и влить ликер и виски, добавить сироп с лимонным соком и содовую в пропорции 1:1.

Для любителей кофе

Любите кофе могут себя порадовать кофейным лимонадом собственного производства. Нужные ингредиенты:

1,5 стакана охлажденного готового кофе;

2 лимона;

по 1 стакану обычной воды и сахара

1,5 стакана тоника.

лед добавляется по желанию.

Вначале необходимо сделать сахарный сироп с добавлением цедры одного лимона. Смешать остывший сироп с готовым кофе, добавить тоник и предварительно выжатый сок двух лимонов. Хорошо охладить и подавать. Для изменения вкуса можно добавлять вместо или вместе с лимонами лайм, мандарины или апельсины.

Рецепт для любителей чай

Буквально за 10 минут можно сделать чайный лимонад, для которого потребуется:

4 пакетика черного чая;

6 ст.л. сахара или другого подсластителя;

1 л кипятка.

готовый лимонад из магазина.

Чай заварить в кипятке и добавить подсластитель буквально 2-3 минуты. Вытащить пакетики, остудить чай. После этого смешать чай с лимонадом. Чтобы получить более насыщенный вкус можно добавить душицу, мяту или листья земляники.

С миру по нитке

В Индии и Пакистане популярен свой лимонад и называют его “Шиканджви”. Для него потребуется:

свежевыжатый сок двух лаймов или лимонов (обязательно крупных);

сахар по вкусу, обычно не более 1,5 ст. лож.;

небольшой фрагмент корня имбиря, буквально 1,5 см длиной;

четверть чайной ложки черной соли (можно заменить гималайской);

каменная или морская соль по вкусу;

половина ч.л. жареного и молотого тмина;

черный перец по вкусу;

холодная чистая вода 500-600 мл.

Имбирь очистить, натереть на терке и отжать сок. В емкость добавить воду и все ингредиенты, перемешать и остудить.

В Индии делают также более упрощенный вариант лимонада на основе кленового сиропа. Для него надо:

половина стакана лимонного сока;

половина чайной ложки имбиря;

охлажденная газировка или очищенная вода (8 стаканов).

Процесс приготовления не займет много времени. Все компоненты надо смешать, охладить напиток и употреблять.

Мексиканцы любят не только текилу, но и лимонад. Готовят его из следующих компонентов:

1 киви;

2 стакана яблочного сока;

20-25 штук крупного винограда без косточек.

Киви почистить, помыть виноград и взбить все блендере. После добавить сок и опять смешивать около 2 минут. Разлить по бокалам, добавить лед и употреблять.

Итальянцы предпочитают сладкие лимонады. Очень популярен следующий рецепт, рассчитанный на 800 мл кипятка:

200 мл любого фруктового сиропа;

100 г ягод или фруктов на свой вкус;

сахар по вкусу;

цедра половины лимона.

Фрукты, цедру измельчить в блендере, добавить кипяток и сироп. Остудить и употреблять.

Французы называют напиток лимонадом только в том случае, если у него есть лимонный вкус. Готовят его с яйцом:

половина стакана лимонного сока;

половина плода лимона;

3 яйца;

ванильный сахар;

немного мяты;

2 стакана газировки.

Яйца и лимонный сок взбивается в блендере, потом добавляют лед и ванилин, взбивают еще несколько минут. Затем смесь разводят с минералкой и добавляют мяту, после охлаждения напиток готов к употреблению.

Молодая хвоя также подойдет для изготовления лимонада, для этого потребуется:

150 г хвои, обязательно молодой и свежей;

2 лимона;

коричневый сахар по вкусу (150 г);

2 литра воды.

Из одного плода сделать сок, смешать с сахаром, залить литром воды и поставить на огонь. Проварить пока не получится сироп. Оставшейся водой залить хвою и добавить нарезанный второй лимон. Отправить хвою в холодильник, в герметично закрытой емкости на 5 часов. Смесь периодически необходимо встряхивать. После смешать с сиропом и употреблять.

Лимонад по-быстрому

Для приготовления потребуется:

4 лимонных плода;

половина стакана подсластителя;

колотый лед.

Сок отжать и смешать с 3 стаканами минералки, добавить подсластитель или мед, все тщательно смешать и после охлаждения (добавления льда) употреблять.

Рецепты от известных рестораторов

Каждый ресторан и шеф-повар в большинстве случаев имеет в своем арсенале хотя бы один собственный рецепт напитка.

Ресторан NOVIKOV

Авторский рецепт из экзотических фруктов.

Для напитка потребуется:

25 г сахарного сиропа;

20 г пюре маракуйи;

30 г свежих плодов маракуйи;

1,5 литра чая матча.

Заварить матчу, остудить и добавить все компоненты. Бокал можно украсить мятой.

Ресторан TUTTO BENE

Несмотря на простоту рецепта, напиток получается очень вкусным. В 200 мл минералки надо смешать:

25 г пюре личи;

20 г сахарного сиропа;

10 г пюре малины;

15 мл лимонного сока.

После смешивания в бокал добавить лед и употреблять.

Лимонад, изготовленный дома, помогает быстро утолить жажду и стабилизирует водно-солевой баланс, выводит токсины. Это вкусный и полезный напиток, стимулирующий умственную активность и улучшающий работоспособность.