Итак, как быть, если вы за рулем, беременны, не хотите выпивать или все вместе, а почувствовать освежающий вкус Мохито хочется? Приготовить его самостоятельно и без спиртного! Поэтому сегодня мы с вами разберем Мохито рецепт безалкогольный в домашних условиях.

Исторические сведения

Мяту и лайм добавляли в ром еще в XVI веке. Правда, тогда англичане делали это для того, чтобы замаскировать резкий вкус некачественного алкоголя и сделать напиток более приятным. К тому же эти добавки несколько скрашивали негативное воздействие спиртного на здоровье.

Однако позже на Кубе стали делать похожие коктейли уже не из-за плохого рома, а потому, что они были вкусными и пользовались популярностью. В 1931 году в одном из барах Гаваны начали подавать Мохито по рецепту, каким мы привыкли его видеть: с лаймом, ромом и сахаром.

В конце XX века же этот рецепт стал популярным в США, а потом распространился и по всему миру. Одна из причин всеобщей любви к Мохито – его подают практически в каждом баре, однако, сделать его самостоятельно в домашних условиях тоже совсем несложно.

Польза безалкогольного Мохито для здоровья

Конечно, традиционный коктейль предполагает наличие рома – а иначе где будет все кубинское очарование? Но безалкогольные варианты Мохито получили ничуть не меньшую популярность, так как они сохраняют практически тот же вкус, но при этом не содержат ничего вредного (а алкоголь, несмотря на всю нашу любовь к нему, таковым все же является).

У Мохито без алкоголя есть даже полезные свойства:

мята – мощный антиоксидант, который сохраняет клетки молодыми и предотвращает развитие раковых опухолей, а также болезни Альцгеймера;

лайм (или лимон, если вы используете его при домашнем приготовлении Мохито) содержит большое количество витамина C;

холодный напиток в жаркий день улучшает самочувствие и восстанавливает водный баланс в организме.

Тем не менее не нужно пить его слишком часто и в больших количествах. В нем много сахара, который нагружает сердечно-сосудистую систему и поджелудочную и в избытке приводит к лишнему весу. Если вы – большой фанат безалкогольного Мохито, то вы можете делать его несладким самостоятельно в домашних условиях.

Рецепты безалкогольного мохито

Со спрайтом и сиропом

Казалось бы, что может быть проще – убрать из оригинального рецепта алкоголь (ром), да и дело с концом? Однако рецептов безалкогольного Мохито существует множество, и у каждого из них оригинальный вкус, ничуть не уступающий классике. Они достаточно простые, поэтому каждый сможет приготовить такие коктейли в домашних условиях.Это самый популярный рецепт домашнего безалкогольного Мохито. Для него потребуется сахарный сироп – его можно купить или приготовить самостоятельно.

Состав:

свежая мята – 10 г;

лайм (1 или 2 плода – в зависимости от того, насколько кислым вы хотите сделать свой напиток);

Спрайт – 150 мл;

сахарный сироп – 20 мл.

Шаги:

В бокал на лед налить сахарный сироп. Нарезать цитрус на дольки (можно немного выжать сок) и высыпать на лед. Добавить мяту.

В конце нужно все тщательно размешать и залить Спрайтом. Можно вместо кубиков использовать крошеный лед.

С лимоном и мятой

Еще один традиционный домашний рецепт, который просто приготовить (используется более распространенный в России лимон).

Состав:

лимонный сок – 20 мл;

сахарный сироп – 20 мл;

содовая – 150 мл;

мята – 10 г.

Шаги:

В бокале потолочь мяту, чтобы она дала аромат. Добавить лед. Вылить на него сахарный сироп и лимонный сок (можно использовать как готовый из пакета, так и выдавить из цитруса самостоятельно). Все перемешать и залить сверху содовой.

Этот напиток похож на мятный лимонад. Чтобы добавить больше вкуса традиционного напитка, к лимону можно добавить еще и лайм – тогда коктейль будет более кислым и насыщенным.

Со спрайтом и лаймом (без сахара)

Коктейли со Спрайтом сами по себе уже достаточно сладкие (учитывая, что Спрайт в своем составе содержит сахар). Поэтому некоторые любители домашнего Мохито предпочитают не добавлять в него дополнительные калории.

Состав:

лайм – 1-2 плода;

Спрайт – 150 мл;

мята – 10 г.

Как готовить:

Растолочь в бокале мяту. Высыпать крошеный лед. Добавить порезанный на дольки лайм. Перемешать и добавить газировку.

Для того чтобы еще снизить калорийность домашнего безалкогольного Мохито, можно использовать Спрайт Зеро. Тогда коктейль можно будет пить даже тем, кто на диете.

С малиной

Для этого домашнего безалкогольного рецепта требуется малиновый сироп. Но если у вас его нет, то вы можете обойтись только ягодами (просто добавьте их побольше).

Состав:

сироп малины – 50 г;

лимон – 1 плод;

мята – 10 г;

содовая – 150 мл.

Шаги:

Положить в стакан мяту и ягоды малины. Слегка примять. Добавить лед и вылить сверху малиновый сироп, положить нарезанный лимон. Все размешать и залить содовой.

Если вы будете готовить по этому рецепту без малинового сиропа – возьмите 70-80 г ягод.

С грейпфрутом

Домашний безалкогольный Мохито с грейпфрутом имеет насыщенный цитрусовый вкус. К тому же он нестандартный, поэтому этим рецептом вы сможете удивить своих гостей.

Состав:

грейпфрут – 1 штука;

листики мяты – 10 г;

содовая – 150 мл.

Как готовить по рецепту:

Листики растолочь в бокале. Добавить крошеный лед. Разрезать грейпфрут на две части, из каждой половинки вылить сок в стакан. Залить все сверху содовой.

Украсить бокал можно скрученной цедрой грейпфрута.

С яблочным соком

Для этого домашнего безалкогольного рецепта обязательно нужно брать яблочный сок без мякоти. Она может испортить вкус Мохито.

Состав:

яблочный сок – 75 мл;

Спрайт – 100 мл;

лимон – 1 плод;

свежая мята – 5-6 листиков.

Как готовить по рецепту:

На лед нужно положить листики и слегка растолочь их для аромата. Добавить порезанный на дольки лимон. Налить яблочный сок и перемешать. Залить все Спрайтом.

В этом рецепте можно вместо Спрайта использовать несладкую содовую – тогда калорийность домашнего Мохито будет ниже.

С черникой

Домашний безалкогольный Мохито с черникой получается кисло-сладким. Благодаря оригинальному оттенку, который дают ягоды, вкус такого коктейля очень необычный.

Состав:

листья мяты – 8 штук;

сахар – 2 чайные ложки;

черника – 5-7 ягод;

сок лайма – 20 мл;

содовая – 150 мл.

Как готовить по рецепту:

Растереть листья в бокале. Добавить лед и сахар. Высыпать ягоды черники и влить сок лайма. Перемешать со льдом и вылить содовую.

Можно сделать этот рецепт безалкогольного домашнего Мохито и без сахара, но в этом случае нужно добавить меньше цитруса, иначе коктейль получится слишком кислым.

С арбузом

Интересный домашний рецепт с по-настоящему летним вкусом! Если взять целый арбуз, то можно приготовить сразу несколько порций Мохито на всю семью.

Состав:

арбуз – 200 г;

мята – 4 стебля;

сахар – 1 столовая ложка;

лайм – 1 плод;

газированная вода – 300 мл.

Как приготовить:

Мякоть арбуза разрезать на дольки. Перемолоть арбуз в блендере с сахаром, нарезанным лаймом и мятой. Готовую смесь вылить в бокал, добавить лед. Залить все сверху газированной водой.

Как и во многих других домашних рецептах безалкогольного Мохито, лайм можно свободно заменить на лимон.

С медом и имбирем

Нестандартный вкус домашнего безалкогольного Мохито, который подойдет для уютных зимних вечеров, когда так хочется вспомнить свежесть летнего бриза.

Состав:

корень имбиря – 15 г;

мед – 15 мл;

мята – 6 листиков;

лимон – ½ плода;

содовая – 150 мл.

Шаги:

Корень имбиря и листики растолочь в стакане. Добавить мед и лимон. Хорошо перемешать, чтобы мед равномерно распределился. Залить все содовой.

Для приготовления домашнего безалкогольного Мохито следует выбирать жидкий сорт меда, так как чем он будет гуще, тем сложнее его будет перемешать.

С клубникой

Нежный рецепт домашнего безалкогольного Мохито с клубникой понравится и взрослым, и детям.

Состав:

клубника – 10 ягод;

свежая мята – 5 листиков;

лайм – 1 штука;

Спрайт – 150 мл.

Как готовить:

В бокале на лед выложить листики и слегка потолочь. Разрезать лайм на несколько долек и добавить в бокал. То же самое сделать с клубникой. Аккуратно залить все Спрайтом.

В домашнем безалкогольном Мохито с клубникой можно использовать лимон вместо лайма – вкус от этого не пострадает.

С водой (без спрайта)

Этот рецепт домашнего безалкогольного Мохито подойдет для тех, кто хочет сделать менее сладкий коктейль с низким содержанием калорий.

Состав:

мята – 5 листиков;

лайм – 1 плод;

газированная вода – 150 мл;

лимон – ½ плода.

Шаги:

На лед нужно выложить мяту. Разрезать лимон и лайм, добавить в бокал. Все перемешать и залить газированной водой.

Безалкогольный напиток будет иметь кислый вкус. Если вам все-таки хочется немного сладости в вашем рецепте, вы можете добавить сахарный сироп или сахарозаменитель (альтернатива для тех, кто на диете).

Общие рекомендации по приготовлению

Для того чтобы ваш домашний безалкогольный Мохито походил на тот, который подают в барах, приобретите для него специальные красивые бокалы. Они должны быть высокими, так как этот коктейль любит объем. А чтобы аромат стаканов с освежающим безалкогольным напитком заманчиво разносился по всей комнате – украшайте его веточками мяты (можно предварительно немного растереть их пальцами).

