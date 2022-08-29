- Водка любой марки – 25 мл;
- Сироп со вкусом граната – 25 мл;
- Острый соус Tabasco – 5 мл.
Дополнительно:
- Рюмка – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.
Рецепт коктейля Боярский
- В рюмку добавьте 25 мл сиропа с гранатовым вкусом.
- С помощью барной ложки аккуратно уложите сверху слой водки, чтобы не допустить смешивания.
- Далее добавьте пару капель острого соуса Tabasco.
Как пить Боярский Напиток на основе водки получается очень высокоградусным. Яркий и запоминающийся вкус достигается за счет смешивания кисло-сладких и острых ингредиентов. Из-за высокой крепости его предпочитают пить залпом. После того, как вы опрокинули рюмку – проведите особый ритуал. Нужно хлопнуть рукой об стол и во весь голос прокричать «Тысяча чертей!» или «Каналья!».
