Впервые взрывной шот приготовили на знаменитой тусовке электронной музыки Казантип. Некие популярные музыканты из Питера после очередного концерта отдыхали в местном заведении, где бармен предложил эксперимент – смешать водку с гранатовым сиропом. Музыкантам пришелся по вкусу такой вариант, они веселились и постоянно выкрикивали строчки из фильмов с Михаилом Боярским, что в дальнейшем послужило названием этого шота.

Есть еще одна версия. В ней ключевым персонажем стал врач-нарколог, который работал на этом же фестивале. Он хотел приготовить идеальный тусовочный коктейль, поэтому предложил в прозрачную водку добавить яркие акценты в виде сиропа со вкусом граната и красного соуса. Коктейль состоит из самых доступных ингредиентов, поэтому каждый желающий может приготовить его дома. А после распития выкрикнуть особый ритуал, о котором мы расскажем ниже.

Компоненты для приготовления коктейля Боярский:

Водка любой марки – 25 мл;

Сироп со вкусом граната – 25 мл;

Острый соус Tabasco – 5 мл.

Дополнительно:

Рюмка – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.

Рецепт коктейля Боярский

В рюмку добавьте 25 мл сиропа с гранатовым вкусом. С помощью барной ложки аккуратно уложите сверху слой водки, чтобы не допустить смешивания. Далее добавьте пару капель острого соуса Tabasco.

Как пить Боярский

Напиток на основе водки получается очень высокоградусным. Яркий и запоминающийся вкус достигается за счет смешивания кисло-сладких и острых ингредиентов. Из-за высокой крепости его предпочитают пить залпом. После того, как вы опрокинули рюмку – проведите особый ритуал. Нужно хлопнуть рукой об стол и во весь голос прокричать «Тысяча чертей!» или «Каналья!».

