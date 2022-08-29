Ромовый Дневник

Боярский

Рецепты коктейлей · Sergei
Боярский
Впервые взрывной шот приготовили на знаменитой тусовке электронной музыки Казантип. Некие популярные музыканты из Питера после очередного концерта отдыхали в местном заведении, где бармен предложил эксперимент – смешать водку с гранатовым сиропом. Музыкантам пришелся по вкусу такой вариант, они веселились и постоянно выкрикивали строчки из фильмов с Михаилом Боярским, что в дальнейшем послужило названием этого шота.  Есть еще одна версия. В ней ключевым персонажем стал врач-нарколог, который работал на этом же фестивале. Он хотел приготовить идеальный тусовочный коктейль, поэтому предложил в прозрачную водку добавить яркие акценты в виде сиропа со вкусом граната и красного соуса. Коктейль состоит из самых доступных ингредиентов, поэтому каждый желающий может приготовить его дома. А после распития выкрикнуть особый ритуал, о котором мы расскажем ниже. Компоненты для приготовления коктейля Боярский:
  • Водка любой марки – 25 мл;
  • Сироп со вкусом граната – 25 мл;
  • Острый соус Tabasco – 5 мл.

 

Дополнительно:
  • Рюмка – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Боярский
  1. В рюмку добавьте 25 мл сиропа с гранатовым вкусом.
  2. С помощью барной ложки аккуратно уложите сверху слой водки, чтобы не допустить смешивания.
  3. Далее добавьте пару капель острого соуса Tabasco. 

 

Как пить Боярский Напиток на основе водки получается очень высокоградусным. Яркий и запоминающийся вкус достигается за счет смешивания кисло-сладких и острых ингредиентов. Из-за высокой крепости его предпочитают пить залпом. После того, как вы опрокинули рюмку – проведите особый ритуал. Нужно хлопнуть рукой об стол и во весь голос прокричать «Тысяча чертей!» или «Каналья!».

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Северное сияние”.

