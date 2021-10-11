Все любят ягодные коктейли за их универсальность. Представьте, к вам пришли гости и вы угощаете их напитком на основе свежих ягод и элитного алкоголя. Устоять перед таким предложением сложно, вот и я не смог противиться желанию рассказать вам о рецепте одного из самых популярных коктейлей современной эпохи – Брамбл.

Bramble – своеобразный напиток на основе ежевичного ликера, джина и лимонного сока. Добавление сахарного сиропа смягчает доминацию кислых ингредиентов, делая Брамбл весьма сбалансированным.

Исторические сведения

Придумал рецепт приготовления Брамбл известный лондонский бармен Дик Брэдселл в 1984 году. Хотя слово «придумал» вводит в заблуждение, прототип напитка существовал задолго до указанной даты, но не имел собственного названия и состоял из малинового сиропа, лимонного сока и голландского джина. С именем автор не заморачивался, назвав его просто – ежевика (перевод слова bramble).

Могу предположить, Брэдселл увидел определенную схожесть между ягодами малины и ежевики, и решил провести небольшой эксперимент с заменой ингредиентов. Сложно сказать, как все было на самом деле, но новый напиток вышел настолько удачным, что Брамбл вошел в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA)

Крепость коктейля Брамбл

Я отношу Брамбл к коктейлям средней крепости, но конечное содержание спирта зависит от пропорций ингредиентов, указанных в рецепте. Могу сказать, что доля спирта в напитке не превышает 22%, но чаще всего она на 2-4% ниже.

Главную роль играют вид и объем джина. Его крепость может достигать 60%, но я рекомендую брать варианты с меньшим содержанием спирта (37-47%). В оригинале используется сухой лондонский джин.

Пищевая и энергетическая ценность

Больная тема для многих любителей сладких коктейлей. Если спирт выветрится из вашего организма в течение нескольких часов, то лишние килограммы способны «радовать» намного дольше.

В зависимости от рецепта 1 порция коктейля Брамбл содержит от 170 до 230 ккал. Если перевести на более понятный язык, то это примерно 7-9% дневной мужской нормы или 12-15% женской. Я привел усредненные цифры суточной нормы, которые необязательно касаются именно вас.

Как и с чем пить коктейль Брамбл

Поскольку Брамбл – это лонг, пьют его медленно, через трубочку. В качестве закуски можно использовать ягоды ежевики, они же служат и в качестве украшения. Немного отойду от общепринятых норм и посоветую попробовать сладкие сорта апельсинов или других цитрусовых.

Посуда для приготовления

шейкер или барная ложка;

стрейнер (если используем шейкер);

пресс и нож для цитрусовых;

стакан «Олд фешен» или «Олд фэшн» (их по-разному называют).

Инвентарь бармена – важная составляющая успеха в приготовлении любого коктейля. Для Брамбл нам понадобится:

Рецепт коктейля Брамбл

ежевичный ликер – 1 часть;

сухой джин – 10 частей;

сахарный сироп – 3 части;

сок лимона – 4 части;

лед.

Встречается несколько вариантов приготовления Брамбл, но отличий в них очень мало. В основном пропорции ингредиентов и небольшие добавки для украшения. Расскажу о наиболее понравившемся. Список ингредиентов:

Для украшения:

цедра лимона – 1 г;

ягоды ежевики – 10 г.

Приготовление:

Начнем с подготовки ингредиентов. Берем лимон и срезаем с него тонкий верхний слой кожицы. При помощи пресса для цитрусовых выдавливаем сок из 1 лимона. Если нет пресса, давим по старинке – руками. Наполняем бокал колотым льдом, вливаем джин, лимонный сок и сахарный сироп. Перемешиваем. В качестве альтернативы ингредиенты можно смешать в шейкере со льдом. Только не забудьте процедить его содержимое через стрейнер. Круговыми движениями добавляем к смеси ежевичный ликер и еще раз перемешиваем. Украшаем напиток ягодами ежевики и лимонной цедрой. Наслаждаемся результатом.

https://youtu.be/GzBSVKJv5Xw

Общие рекомендации

Если вы хотите добиться более мягкого вкуса Брамбл, используйте шейкер со льдом. Часть льда растворится во время смешивания, сделав коктейль менее алкогольным и кислым. Для более насыщенного ежевичного вкуса возьмите еще несколько ягод ежевики, раздавите их и добавьте в Брамбл до этапа украшения. Дайте коктейлю постоять 2-3 минуты, чтобы часть льда растаяла. Это разбавит кислинку.

Представлю их в виде небольшого списка.

Интересный факт: напиток под названием «Бамбл кофе» чудесным образом похож на Брамбл не только названием. В нем нет алкоголя, но присутствуют сироп, сок цитрусовых и лед.

Вывод

Брамбл или, если перевести, Ежевику можно отнести к коктейлям со своим характером. Не каждому понравится выраженная кислинка напитка, но те, кто ее оценит, наверняка будут в восторге. Выбор ежевики в качестве главного ингредиента и использование лимонного сока могут показаться немного странным решением, но сахарный сироп корректирует баланс вкуса. Поверьте, Брамбл стоит приготовить хоть раз в жизни.

В конце хочется дать небольшое напутствие. Если вы только начинаете готовить коктейли, не бойтесь экспериментировать. Отраженная в существующих рецептах строгость набора ингредиентов только кажется нерушимой истиной. Добавьте в Брамбл, например, коньяк или ром, и вы получите совершенно иной напиток, который может стать хитом современности.

И не забудьте спросить у друзей, им нравится этот коктейль?