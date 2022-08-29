Ромовый Дневник

Бубль-гум 

Название напитка навевает мысли о жвачке, вкус которой знаком многим с самого детства. В реальности коктейль хоть и не совсем розового цвета, но обладает сладким вкусом, пользующимся популярностью у представительниц женского пола. Гармоничное сочетания сиропа и алкоголя позволяет создавать разные варианты данного коктейля: более крепкие или с добавлением большего количества сладких ингредиентов. Время приготовления составляет не больше 5 минут, что делает коктейль идеальным для неожиданных домашних вечеринок.  Компоненты для приготовления Бубль-гум:
  • Ликер с экстрактом зеленого банана De Kuyper Pisang – 15 мл;
  • Ликер De Kuyper Amaretto – 15 мл;
  • Сливки 10 % - 15 мл;
  • Лед – 150 г.

 

Дополнительно:
  • Бокал-блюдце – 1 шт.;
  • Шейкер для смешивания – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Бубль-гум
  1. В шейкере смешайте по 15 мл каждого ингредиента: сливки, ликер амаретто и ликер с экстрактом зеленого банана.
  2. Добавьте кубики льда и хорошо взбейте до однородного состояния. 
  3. Используя стрейнер, перелейте полученную смесь в подходящий бокал. По желанию украсьте дополнительными элементами.  

 

Как пить Бубль-Гум Полученный коктейль обладает приторным вкусом и не терпит спешки. Его медленно попивают из бокала, наслаждаясь каждым глотком. Любители экспериментировать постоянно пробуют новые пропорции во время приготовления. Можно дополнять рецепт авторскими штрихами, к примеру, добавлять по 20 мл каждого ингредиента. Подавать в креманке или хайболе с дробленным льдом. По желанию можно украшать Бубль-гум сладкой ватой, чтобы добавить пикантный штрих.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Собака ру”.

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Палома