- Ликер с экстрактом зеленого банана De Kuyper Pisang – 15 мл;
- Ликер De Kuyper Amaretto – 15 мл;
- Сливки 10 % - 15 мл;
- Лед – 150 г.
Дополнительно:
- Бокал-блюдце – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.
Рецепт коктейля Бубль-гум
- В шейкере смешайте по 15 мл каждого ингредиента: сливки, ликер амаретто и ликер с экстрактом зеленого банана.
- Добавьте кубики льда и хорошо взбейте до однородного состояния.
- Используя стрейнер, перелейте полученную смесь в подходящий бокал. По желанию украсьте дополнительными элементами.
Как пить Бубль-Гум Полученный коктейль обладает приторным вкусом и не терпит спешки. Его медленно попивают из бокала, наслаждаясь каждым глотком. Любители экспериментировать постоянно пробуют новые пропорции во время приготовления. Можно дополнять рецепт авторскими штрихами, к примеру, добавлять по 20 мл каждого ингредиента. Подавать в креманке или хайболе с дробленным льдом. По желанию можно украшать Бубль-гум сладкой ватой, чтобы добавить пикантный штрих.
