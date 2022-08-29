Название напитка навевает мысли о жвачке, вкус которой знаком многим с самого детства. В реальности коктейль хоть и не совсем розового цвета, но обладает сладким вкусом, пользующимся популярностью у представительниц женского пола. Гармоничное сочетания сиропа и алкоголя позволяет создавать разные варианты данного коктейля: более крепкие или с добавлением большего количества сладких ингредиентов. Время приготовления составляет не больше 5 минут, что делает коктейль идеальным для неожиданных домашних вечеринок.

Компоненты для приготовления Бубль-гум:

Ликер с экстрактом зеленого банана De Kuyper Pisang – 15 мл;

Ликер De Kuyper Amaretto – 15 мл;

Сливки 10 % - 15 мл;

Лед – 150 г.

Дополнительно:

Бокал-блюдце – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.

Рецепт коктейля Бубль-гум

В шейкере смешайте по 15 мл каждого ингредиента: сливки, ликер амаретто и ликер с экстрактом зеленого банана. Добавьте кубики льда и хорошо взбейте до однородного состояния. Используя стрейнер, перелейте полученную смесь в подходящий бокал. По желанию украсьте дополнительными элементами.

Как пить Бубль-Гум

Полученный коктейль обладает приторным вкусом и не терпит спешки. Его медленно попивают из бокала, наслаждаясь каждым глотком. Любители экспериментировать постоянно пробуют новые пропорции во время приготовления.

Можно дополнять рецепт авторскими штрихами, к примеру, добавлять по 20 мл каждого ингредиента. Подавать в креманке или хайболе с дробленным льдом. По желанию можно украшать Бубль-гум сладкой ватой, чтобы добавить пикантный штрих.

