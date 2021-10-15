Приветствую вас, дорогой читатель! Сегодня мы поговорим о коктейле с очень интересным и сложным названием – Бульвардье. Несмотря на необычное наименование, в его приготовлении нет ничего сложного, и вы сможете сделать этот коктейль дома самостоятельно.

Исторические сведения

Вкусовые качества Булевардье

Это горький напиток, который по вкусу похож на Негрони или Манхэттен. Красный вермут дает некоторую терпкость (хотя до сладости ей еще далеко), а бурбон придает горечи биттера насыщенность. Также вкус микста может различаться в зависимости от того, какой именно вермут или бурбон вы используете.

Пищевая и энергетическая ценность

Крепость коктейля Бульвардье

Как и с чем пить коктейль

Автором коктейля является эмигрант из Америки Эрксин Гвинн. Он писал для парижского журнала Boulevardier, который выходил в 30-х годах. Однако некоторые источники утверждают, что Гвинн не сам его придумал – микст сделали для него в одном из французских баров и назвали в честь издания, над которым работал писатель.Во всем Бульвардье около 200 ккал. Это не очень много, но если вы выпьете пять бокалов за вечер – их калорийность составит около половины суточного рациона. Поэтому будьте осторожны, ведь крепкий алкоголь имеет большую калорийность и может навредить вашей фигуре, а также задержать жидкость в организме.Средняя крепость Бульвардье – 30-31%. Но для того чтобы ее вычислить, обращайте внимание на содержание спирта в тех конкретных ингредиентов, которые вы используете.Строгих правил подачи Бульвардье нет – кроме того, что это должен быть охлажденный бокал. Можно добавить в него большой кусок льда, если бурбон или вермут изначально не были достаточно холодными. Трубочку не подают.

Пить Бульвардье нужно медленно, небольшими глотками. Он несладкий, поэтому его можно подавать как перед едой, так и после.

Инвентарь для приготовления

Рецепт коктейля Бульвардье

Давайте посмотрим рецепт Бульвардье. Он похож на другой крепкий коктейль – Негрони и имеет частично схожие ингредиенты.

Состав и пропорции

бурбон (рекомендуется брать Woodford Reserve) – 45 мл;

сладкий красный вермут – 30 л;

ликер-биттер Кампари – 30 мл;

апельсин (для срезания цедры).

Для того чтобы приготовить Бульвардье самостоятельно дома, вам потребуется бокал типа «рокс» или «олд фэшн», барная ложка для размешивания и специальный нож для того, чтобы срезать цедру с цитруса. Впрочем, сейчас вы можете найти замену всему этому: выбрать тот бокал, который есть, использовать обычную ложку, если длинной нет, и постараться вырезать цедру обычным кухонным ножом (лучше поискать маленький).Необходимые ингредиенты для Бульвардье:

Некоторые бармены также добавляют несколько капель биттера Ангостура – для более яркого вкуса. Но помните, что биттер всегда дает горечь, а в оригинальном рецепте уже есть Кампари.

Этапы приготовления

В бокал выложить несколько средних кубиков льда или один большой (так, чтобы готовый коктейль занимал почти все пространство небольшого стакана доверху). На лед вылить красный вермут и Кампари, перемешать. Добавить бурбон и еще раз все тщательно перемешать барной ложкой.

Пошаговое приготовление Бульвардье:

Подавать с цитрусовой цедрой (ее можно положить на лед или прикрепить к краю бокала так, чтобы ощущался аромат).

Украшение

В качестве украшения для Бульвардье используется цедра апельсина (из нее делают закрученные твисты) или вишня мараскино. Можно в качестве украшения взять и лимонную цедру, если апельсина у вас не нашлось.

https://youtu.be/SpgsdPn3DIQ

Альтернативные рецепты коктейлей

Общие рекомендации

Похожий на Бульвардье напиток называется Old pal. Он готовится точно также, но у него несколько отличается набор ингредиентов. Для Old pal используют сухой вермут (белый) и ирландский виски вместо американского бурбона.В классическом Бульвардье нет сладости. Но вы сможете добавить сахарный сироп и посмотреть, придется ли такое нетрадиционное сочетание вам по вкусу. Также можно поэкспериментировать с дополнением к бурбону – попробуйте заменить вермут джином (привет, Негрони!) или ромом. Это тоже сухие напитки, и они придадут Бульвардье интересный вкус.

Особенно отчаянные даже пробуют добавлять абсент – только его не пьют вместе с бурбоном, а ароматизируют им стакан. Сам бурбон заменяют ржаным виски или даже коньяком. Конечно, это уже будет не классический коктейль… но на своей кухне (или в своем баре) вы вольны делать все, что захотите! В конце концов, именно так и появляются лучшие коктейли – смелые бармены просто смешивают те сочетания, которые кажутся им интересными.

Ну а на этом я, дорогой читатель, с вами прощаюсь. Подписывайте на новые публикации, рассказывайте об интересных рецептах друзьям и смело экспериментируйте с коктейлями, создавая новые незабываемые вкусы. До новых встреч!