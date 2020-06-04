Чем угощали Сталина советские виноделы и на каких заводах все это производилось

Меня всегда интересовала история, и вот недавно я прочел о том, что Иосиф Сталин достаточно много время проводил в застольях. Как истинный грузин, он отдавал предпочтение национальной кухне и напиткам, однако, сам употреблял алкоголь в малых количествах.

Многие историки уверяют, что неспроста. Таким образом вождь якобы дожидался момента, когда остальные захмелеют и от них можно будет узнать информацию, которую трезвые люди предпочитают не выдавать. Но так ли это – навсегда останется в истории.

В общем, мне стало интересно: а какие алкогольные напитки любил Иосиф Виссарионович? И вот что я узнал о пристрастиях великого вождя, а их было несколько.

Какие напитки предпочитал Сталин

Как мне удалось выяснить из разных источников, самый любимый напиток вождя – Usahelaouri (Усахелаури). Впервые разлит и доставлен в Кремль в 1934 г. Попробовав, Иосиф Сталин признал это вино самым лучшим алкоголем. Производится по сей день.

Используются для него раритетный грузинский одноименный виноград. Нужно отметить, что напиток действительно отличается потрясающим природно сладким вкусом, исключительной нежностью и изысканностью.

Сталин пил мало, но в хороших напитках толк знал

Сталин разбирался не только в хороших винах, но и когда и с чем их пить. Так, в летний зной на его столе всегда присутствовало белое вино, в зимние морозы – красное полусухое.

Среди излюбленных напитков вождя было и вино Khvanchkara (Хванчкара). Готовят его из редчайшего виноградного сорта Александреули. Отличается светло-рубиновым окрасом, на вкус – очень бархатистое с доминированием клубничных ноток.

Говоря об алкогольных предпочтениях И. Сталина, нельзя не вспомнить еще о двух прекрасных винах, которые так ему нравились. Речь о Tsinandali (Цинандали) и Kindzmarauli (Киндзмараули).

Хотя Сталин предпочитал красные вина, иногда на его столе появлялось и белое. Для приготовления Tsinandali используют два сорта винограда, выдерживается продукт в дубовых бочках, благодаря чему приобретает характерный горьковатый привкус цитрусовых ноток.

Kindzmarauli готовят из редкого сорта винограда Саперави, произрастающего только в одном районе Грузии. Отличается насыщенным гранатовым цветом, бархатистым вишневым вкусом.

При этом в процессе приготовления не добавляется сахар, что делает этот сорт еще более уникальным. К слову, знаю об этом не понаслышке, потому что эта марка вина – одна из моих любимых.

Какой алкоголь дарили Сталину иностранцы

Наверное, я ни для кого не открою секрет, если скажу, что алкоголь издавна считался одним из лучших презентов. Так было и в сталинские времена. Вождя щедро одаривали подарками, и алкогольные напитки не были исключением.

Нередко иностранные гости презентовали Сталину коньяк, считая, что этот благородный напиток вполне соответствовал статусу великого вождя. В коллекции были ОС (очень старый коньяк – не менее 12 лет), Eniseli (Енисели), КС (старый – возраст от 10 лет) и многие другие.

Иосиф Виссарионович крайне редко употреблял крепкие горячительные – коньяк и водку, поэтому чаще предлагал их гостям.

Что предлагали Сталину советские виноделы

Как я уже отмечал, этот политический деятель был большим знатоком и искушенным ценителем вин. Напитки для него отбирали лучшие профессиональные виноделы со всех уголков Советского Союза и везли в Кремль в сопровождении офицеров НКВД.

Доставляли вино самолеты в специальных бочонках. При этом крайне важно было, чтобы напиток «не трясло». Для этого тару держали на коленях.

На столе вождя всегда были:

«Советское шампанское»;

грузинские вина;

отменный коньяк;

водка «Столичная» и другие горячительные напитки.

Особым уважением у Сталина пользовалось домашнее вино. Оно непременно должно было быть сухим и разбавленным холодной водой. В последние годы жизни он пил только слабые напитки, крепость которых не превышала 4 градусов.

Какие заводы поставляли спиртное к столу генсека

Тбилисского коньячного завода;

Кизлярского коньячного завода;

Крымского винзавода «Дружба народов»;

Спеццеха Москвы и других винодельческих заводов страны.

В разные времена на столе Сталина появлялись спиртные напитки из самых разных мест СССР:

Таким образом, великий вождь Советского Союза разбирался в алкогольных напитках, знал толк в хорошем вине и предпочитал именно его.

А что нравится вам? Какое вино считаете своим любимым?