Несмотря на такое неслаженное и непонятное название, история происхождения рецепта не имеет практически никакого  значения. Зато коктейль Черный русский считают настоящим прародителем всех алкогольных смесей на базе кофе. Классическим автором рецепта считают бельгийца и бармена Густава Топсе. Именно он на вечеринке 1949 года приготовил напиток под названием «Черный русский». Бармен подал коктейль по новому рецепту, пытаясь в очередной рассказать, что началась «холодная война» между двумя сверхдержавами – США и Россией. Но, скорее всего, все намного проще. Черный цвет получают за счет кофе, а водка ассоциируется с русскими.

Нужные компоненты:

  • 50 мл водки;
  • 25 мл кофейного ликера De Kuyper;
  • 120 г льда.

Сопутствующие штучки:

  • коктейльная ложка;
  • джиггер;
  • бокал рокс;
  • 2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Черный русский:

  1. Наполнить бокал льдом до самых краев.
  2. Налить ликер.
  3. Налить водку.
  4. Смешать компоненты ложкой.
  5. Подать гостям.
По рекомендации IBA смешивать компоненты надо в пропорции 5 к 7 и 2 к 7. Но, как утверждают бывалые бармены, более насыщенный кофейный вкус получается при добавлении ликера в пропорции 2 к 1.

Как пить

Коктейль Черный русский подойдет даже женщинам. Кофейный ликер полностью перекрывает вкус водки. В среднем крепость напитка – 34%. Для снижения допускается добавление большего количества ликера. Вкус немного резкий, сладковатый. Существует множество вариантов коктейля Черный русский. Один из них называется Черная магия. Помимо всех ингредиентов, в напиток добавляют 1 чайную ложку лимонного фреша. А в Ирландии нередко в бокале помимо водки и ликера оказывается пиво. В этой стране любят добавлять в коктейль 85 мл пива Guinness. Крепость напитка за счет пива снижается, но пьянит он очень быстро.

