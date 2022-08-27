Нужные компоненты:
- 50 мл водки;
- 25 мл кофейного ликера De Kuyper;
- 120 г льда.
Сопутствующие штучки:
- коктейльная ложка;
- джиггер;
- бокал рокс;
- 2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Черный русский:
- Наполнить бокал льдом до самых краев.
- Налить ликер.
- Налить водку.
- Смешать компоненты ложкой.
- Подать гостям.
Как питьКоктейль Черный русский подойдет даже женщинам. Кофейный ликер полностью перекрывает вкус водки. В среднем крепость напитка – 34%. Для снижения допускается добавление большего количества ликера. Вкус немного резкий, сладковатый. Существует множество вариантов коктейля Черный русский. Один из них называется Черная магия. Помимо всех ингредиентов, в напиток добавляют 1 чайную ложку лимонного фреша. А в Ирландии нередко в бокале помимо водки и ликера оказывается пиво. В этой стране любят добавлять в коктейль 85 мл пива Guinness. Крепость напитка за счет пива снижается, но пьянит он очень быстро.
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Виски-кола.