Несмотря на такое неслаженное и непонятное название, история происхождения рецепта не имеет практически никакого значения. Зато коктейль Черный русский считают настоящим прародителем всех алкогольных смесей на базе кофе.

Классическим автором рецепта считают бельгийца и бармена Густава Топсе. Именно он на вечеринке 1949 года приготовил напиток под названием «Черный русский». Бармен подал коктейль по новому рецепту, пытаясь в очередной рассказать, что началась «холодная война» между двумя сверхдержавами – США и Россией.

Но, скорее всего, все намного проще. Черный цвет получают за счет кофе, а водка ассоциируется с русскими.

Нужные компоненты:

50 мл водки;

25 мл кофейного ликера De Kuyper;

120 г льда.

Сопутствующие штучки:

коктейльная ложка;

джиггер;

бокал рокс;

2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Черный русский:

Наполнить бокал льдом до самых краев. Налить ликер. Налить водку. Смешать компоненты ложкой. Подать гостям.

По рекомендации IBA смешивать компоненты надо в пропорции 5 к 7 и 2 к 7. Но, как утверждают бывалые бармены, более насыщенный кофейный вкус получается при добавлении ликера в пропорции 2 к 1.

Как пить

Коктейль Черный русский подойдет даже женщинам. Кофейный ликер полностью перекрывает вкус водки. В среднем крепость напитка – 34%. Для снижения допускается добавление большего количества ликера. Вкус немного резкий, сладковатый.

Существует множество вариантов коктейля Черный русский. Один из них называется Черная магия. Помимо всех ингредиентов, в напиток добавляют 1 чайную ложку лимонного фреша. А в Ирландии нередко в бокале помимо водки и ликера оказывается пиво. В этой стране любят добавлять в коктейль 85 мл пива Guinness. Крепость напитка за счет пива снижается, но пьянит он очень быстро.

