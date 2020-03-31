Что пьют на Карибах: обзор традиционного алкоголя, который можно привезти на родину, когда границы снова откроют

В начале марта мой хороший знакомый Андрей вернулся из отпуска, который он проводил на Карибских островах. Как законопослушный гражданин он решил на некоторое время самоизолироваться дома. Я полностью поддержал его решение и, чтобы ему не было очень скучно, каждый день звонил ему, и мы подолгу общались.

Он рассказал мне о тех островах, где успел побывать – Ямайка, Куба, Барбадос. Но вы же знаете, что я не мог не расспросить его о мое любимой теме – алкогольных напитках.

Андрей с удовольствием мне рассказал о роме, коктейлях, которые он попробовал и о пиве (он большой любитель пенного напитка). Хочу поделиться и с вами своими вновь приобретенными знаниями.

Какой алкоголь на Карибах считается традиционным

Острова карибского бассейна – это не только море, солнце и километры пляжей. Тамошние жители, безусловно, умеют радоваться жизни и охотно делятся этим умением с окружающими. Неудивительно, что большая часть «тропических» коктейлей родом как раз с Кариб. Но, разумеется, культовым напитком здесь является ром.

Климатические особенности островов карибского бассейна совсем не подходят для выращивания винограда. Поэтому виноделие здесь практически отсутствует. Зато как нельзя лучше прижился сахарный тростник, солод и хмель.

Но ни один из напитков, для производства которых они используются, традиционным для Кариб не является. По сути, с алкоголем местных жителей «познакомили» англичане и испанцы. Произошло это во время активной колонизации островов и сравнительно недавно – около 450 лет назад.

Крепкий алкоголь

Единственный достойный упоминания крепкий спиртной напиток на Карибских островах – это, безусловно, ром. Его массовое производство стало возможно благодаря наличию дешевой рабочей силы. Огромные по площади плантации сахарного тростника обслуживали рабы.

К концу XIX века на Карибах насчитывалось более 200 фабрик, отправлявших свою продукцию в объеме около 0,5 млн. л на экспорт. Сейчас имеется более 40 брендов рома, хорошо известных во всем мире ценителям качественного алкоголя.

Однако первые опыты производства были не слишком удачны. Напиток получался «грубым», мутным, темным. Пили его только низшие слои населения. Коренным образом ситуацию изменил Факундо Бакарди, который значительно усовершенствовал технологию производства. Его ром был светлее, прозрачнее, слаще. Выдержка в дубовых бочках обеспечивала богатый вкус и аромат.

На Кубе есть даже музей рома – это достаточное доказательство «культовости» напитка на Карибских островах.

Слабый алкоголь

Red Stripe (Ямайка);

Banks (Барбадос);

Biere Lorriane (Мартиника);

Bucanero (Куба);

Carib и Stag (Тринидад-и-Тобаго);

Caybrew (Каймановы острова);

Kalik и Sands (Багамы);

Piton (Сент-Люсия);

Prestige (Гаити);

Wadadli (Антигуа-и-Барбуда).

Самый популярный у местного населения слабый алкоголь – это пиво. Легкий лагер как нельзя лучше утоляет жажду в жару. Среди наиболее известных сортов:

Пиво Carib – одно из самых популярных на Карибских островах; возможно, дело в названии.

Неплохая альтернатива пиву – давно «прижившаяся» на островах сангрия – напиток на основе вина с добавлением воды и фруктов. Но вино практически все импортное – аргентинское, чилийское, испанское.

Коктейли

Coco Loco (Коко Локо). Придуман на пляжах Доминиканы. В классическом варианте подается в кокосовом орехе. Сочетание рома и кокоса очень освежает. Mojito (Мохито). Кубинский коктейль. Лед и мята как нельзя лучше помогают охладиться в жару. Ром придает необходимую крепость. Pina Colada (Пина Колада). Изобретен в Пуэрто-Рико. Ингредиенты – ром, кокосовые сливки, ананасный сок. Коктейль сладкий, но не приторный. Cuba Libre (Куба Либре). Прост, как все гениальное. Компонента всего три: ром, «Кока-кола» и лаймовый сок. Daiquiri (Дайкири). Еще одно изобретение кубинских барменов. Рецепт несложный: ром, сахарный сироп, лаймовый сок. Большую роль в популяризации коктейля сыграл Эрнест Хемингуэй.

Многие изобретенные на Карибах коктейли сейчас известны во всем мире и считаются классическими:

Какой алкоголь привезти в качестве сувенира с Кариб

Captain Morgan и Appleton Estate (Ямайка, стоимость от 1000 рублей);

Havana Club и Legendario (Куба, цена начинается с 2000 рублей за 0,7 литра);

Zacapa (Гватемала, от 5000 рублей);

Ron Barcelo, Brugal и Matusalem (Доминиканская республика, стоят от 2000 рублей);

Mount Gay и Bumbu (Барбадос, от 3000 рублей);

Myers, Old Pascas, Ron Rico и Angostura (Тринидад и Тобаго, цена начинается с 2000 рублей за бутылку);

Chairman’s Reserve (Сент-Люсия, от 1500 рублей);

Rhum J.M. и Clement (Мартиника, цена за бутылку начинается с 1400 рублей).

Лучший подарок себе и друзьям, если они ценят хороший алкоголь – это, безусловно, бутылка рома. Первый бренд, который приходит на ум каждому – пожалуй, кубинский Bacardi. Но есть и другие, менее известные марки, по качеству сравнимые с ним и даже превосходящие:

Высочайшее качество карибского рома признается специалистами во всем мире.

Карибский ром, особенно произведенный на Кубе или Ямайке – это такой же своеобразный знак качества, как «французское вино», «шотландский виски», «английский эль».

Напиток пользуется огромной популярностью и на родине, и за рубежом. Он же входит в состав многих коктейлей, за которыми давно закрепился статус культовых.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А у вас Карибы ассоциируются исключительно с ромом или напоминают о каких-то еще спиртных напитках? Есть любимый «тропический» коктейль?