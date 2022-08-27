Необходимые компоненты для коктейля Дайкири:
- 60 мл белого рома;
- 30 мл сока, выжатого из лайма или лимона;
- 15 г сахара;
- 100 г льда.
Нужные штучки:
- шейкер;
- бокал для шампанского;
- стрейнер;
- джиггер;
- пресс.
Рецепт приготовления коктейля Дайкири:
- Наполнить шейкер всеми компонентами, включая лед (класть в последний момент).
- Тщательно взбить.
- Используя стрейнер перелить все в шампанское блюдце (бокал).
Как питьКубинский коктейль Дайкири подойдет для любой ситуации и компании. Его легко приготовить в домашних условиях и приятно удивить гостей.
