Этот напиток является настоящим выходцем из Кубы. У него очень простой состав и процесс приготовления. Не смотря на это, напиток можно узнать по вкусу среди сотни подобных. Находится в категории «Незабываемые» по классификации IBA. Чем-то напоминает коктейль «Кайпиринья» (Бразилия).

Коктейль высоко оценивали и любили многие знаменитые люди: Джон Ф. Кеннеди и писатель Эрнест Хэмингуэй. Напиток упоминался во многих кинофильмах. А сам рецепт можно было найти даже на этикетках рома Гавана Клуб, который поставлялся в СССР из Кубы в 70-80 годы.

Существует множество легенд, связанных с появлением рецепта коктейля Дайкири. Одна из них гласит, что напиток готовили специально для Хэмингуэя. У писателя был сахарный диабет, поэтому в напитки полностью отсутствовали подсластители.

Необходимые компоненты для коктейля Дайкири:

60 мл белого рома;

30 мл сока, выжатого из лайма или лимона;

15 г сахара;

100 г льда.

Легко составить пропорцию, чтобы приготовить напиток на большую компанию: 9:4:1 + 100 г сахара. Естественно, что можно корректировать количество того или иного компонента в напитке.

Нужные штучки:

шейкер;

бокал для шампанского;

стрейнер;

джиггер;

пресс.

Рецепт приготовления коктейля Дайкири:

Наполнить шейкер всеми компонентами, включая лед (класть в последний момент). Тщательно взбить. Используя стрейнер перелить все в шампанское блюдце (бокал).

Фишка коктейля в том, что для получения отменного вкуса не нужно четко следовать рецепту, все поддается корректировке. Для получения «изюминки» напитка используют ежевику. Ягоды можно добавлять замороженные или свежие, главное предварительно измельчить.

Как пить

Кубинский коктейль Дайкири подойдет для любой ситуации и компании. Его легко приготовить в домашних условиях и приятно удивить гостей.

