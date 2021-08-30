Сегодня я расскажу о невероятно простом и уж точно одном из лучших водочных коктейлей, с которым вы только можете столкнуться в баре. Его вкус сравнивают с кофейным мороженым, а способ приготовления настолько тривиален, что вы легко сможете соорудить его дома.

Белый Русский коктейль состоит всего из трех простых ингредиентов: водка, кофейный ликер (в оригинале Kahlua) и сливки. Для его изготовления не нужно оборудование барменов – достаточно обычной ложки.

Прочитав эту статью, вы с лёгкостью сможете приготовить «правильную» версию White Russian или одну из его многочисленных альтернатив.

Что это за коктейль

По легенде, название напитку дали американские бармены в честь сбежавших из Российской империи белогвардейцев. Только название тогда было другое – Белый Медведь, а состоял коктейль из водки, какао-ликера и джина.

Несмотря на свое название, мешать водку с молоком придумали не в России или Беларуси. Правда, славянские корни у коктейля Белый Русский есть.

Старое название не совсем отражало суть напитка и в 1950-х годах его решили улучшить, убрав джин и добавив сливки. Новый напиток хорошо приняли в барах, а позже, в 80-х, он стал настоящим хитом дискотек и одним из любимых коктейлей молодежи. Настолько любимым, что позже это имя даже дали кальянному табаку. Он так и называется Argelini White Russian (аргелини белый русский).

Интересные факты из истории коктейля

До определенного времени Белый Русский был довольно нишевым напитком, который не особо знали за пределами танцплощадок. Реальная популярность пришла позже, когда в 1998 году в кинотеатрах вышел культовый фильм «Большой Лебовски». В кино коктейль Белый Русский стал излюбленным напитком главного героя по прозвищу Чувак.

Примечание. Всем, кто не смотрел Большой Лебовски, настоятельно советую это сделать. Фильм повествует о пацифисте-лентяе, беззаботную жизнь которого переворачивают гангстеры, принявшие его за миллионера-однофамильца.

Существует брат-близнец Белого Русского – коктейль «Черный Русский». По цвету он действительно черный, поскольку в него не добавляют сливки. Свое название он получил от бармена посольства США в Люксембурге. В фильме «Женщина-кошка», главная героиня в исполнении Хэлли Берри заказывала в баре именно этот коктейль. Но из-за своих животных наклонностей, она попросила убрать из него водку и кофейный ликер. Коктейль мелькал во множестве лент, например, в сериале «Сверхъестественное» его готовил сам Альберт Эйнштейн (имеется ввиду актер, который его играл).

В какой посуде подают

В большинстве заведений Белый Русский подадут в бокале рокс. Эту посуду часто используют для виски, бренди, рома и джина. Благодаря своей распространенности, она стоит относительно мало и ее не жалко разбить.

В некоторых, наверное, более продвинутых местах, Белый Русский нальют в широкий стакан Олд фешен. У него толстое дно, идеально подходящее для виски со льдом и коктейлей на его основе. Иногда встречается подача в стакане формата хайбол.

Для дома подойдут любые стаканы, из которых будет удобно пить. Единственное, я бы не советовал варианты с тонкими стенками. По рецепту ингредиенты нужно перемешать, а лед или ложка могут повредить тонкое стекло.

Крепость

Несмотря на попытку сгладить крепость водки ликером и сливками, Белый Русский нельзя назвать легким коктейлем. Его средняя крепость составляет около 25-30 градусов, что делает напиток довольно пьянящим по нынешним меркам.

Есть вариации коктейля с меньшей или большей крепостью, например, Бледный Русский, который делают на основе самогона. Не буду забегать вперед, вы о нем прочтете ниже.

Состав продукта и пропорции

По пропорциям ингредиентов вы не найдете четких правил. Некоторые используют больше водки, другие заливают двойную порцию сливок.

Если мы говорим про современный вариант коктейля, то в его состав входят: водка, ликер Kahlua и питьевые сливки с жирностью не менее 11 %. Лучше использовать сливки от 15 %, они сделают напиток более приятным и обволакивающим.

Из тех вариантов, которые посоветовал бы я:

1 часть водки;

1 часть ликера;

1 часть сливок;

лед.

Тем, кто любит более крепкий вариант:

2 части водки;

1 часть ликера и сливок;

лед.

Вариации коктейля

Как и любой популярный коктейль, Белый Русский «оброс» множеством различных вариаций. Перечислять их все смысла нет, можно бесконечно тасовать по 1 компоненту, называя это свежим взглядом на классику.

Белый Кубинец – водка заменяется ромом. Белый Мусор – воду меняют на виски; Бледный Русский – not so white but strong – удивительная версия коктейля с использованием самогона. Осторожно, он может быть очень крепким. Грязный Русский – в Dirty russian вместо сливок вливаем в коктейль шоколадное молоко. Белый Мексиканец – водку заменяем шоколадной текилой и добавляем немного мускатного ореха.

Перечислю только наиболее популярные:

Энергетическая ценность на 100г продукта

Что можно увидеть в коктейле из ликера, водки и сливок? Я вижу настоящую калорийную бомбу.

Выпив всего 100 мл, вы получите около 250 ккал, что составляет примерно 12 % от необходимой суточной нормы для среднестатистического человека.

Необходимые ингредиенты на 1 порцию

Про водку, ликер и сливки я уже писал и даже рассказал о соотношении компонентов. Но совсем забыл про точные дозировки. На одну порцию коктейля Белый Русский в пропорциях 1:1:1 берем по 45 мл каждого ингредиента.

Если решили приготовить более крепкий вариант – удваиваем объем водки. Новичкам советую не делать полный стакан и ограничиться суммарными 100 мл. Берем 50 мл водки и по 25 мл ликера и сливок.

Как приготовить коктейль Белый Русский в домашних условиях

За что можно любить Белый Русский, так это за его простоту в приготовлении дома. Каждый, даже далекий от тайн барменского искусства человек, способен приготовить этот коктейль.

Нам понадобятся:

ложка (самая длинная, что у вас есть, но можно и чайную);

стакан (можно кружку или любую емкость, из которой вам будет не стыдно и удобно пить);

ингредиенты, о которых я писал выше;

Несколько кубиков льда.

Приготовление:

Выливаем в стакан водку, ликер и сливки, засыпаем льдом и перемешиваем ложкой (этот способ называется «билд»). Все, напиток готов.

Классический рецепт

Размешивать все будем длинной барной (коктейльной) ложкой, которую применяют при приготовлении смешанных напитков.

Классический рецепт коктейля Белый Русский полностью аналогичен домашнему, но подразумевает использование барменского оборудования. Поскольку понятие «классический» в разных источниках трактуется по-разному, в качестве посуды будем использовать рокс, олд фешен или хайбол.

По составляющим все стандартно:

2 части водки;

1 часть сливок;

1 часть ликера;

лед.

Приготовление (на примере хайбола):

В стакан насыпаем кубики льда, заливаем их водкой, ликером и сливками. Осторожно перемешиваем содержимое, чтобы не разбить лед и пьем, пока он не растаял.

Есть альтернативный вариант приготовления – Фрозен. Все ингредиенты взбивают в шейкере до состояния мокрого льда и выливают в охлажденный бокал. Так напиток получается немного мягче.

Чем можно заменить ликер Kahlua

Это один из самых известных кофейных ликеров в мире, чье производство начали еще в 1950-х годах. Он обладает темным цветом и выраженным кофейным вкусом с легкими нотами рома. В аромате чувствуется сладкий запах ванили.

Ликер изготавливают в США из зерен арабики, и к нам он доходит в качестве импортного товара по довольно высокой цене. В хорошем баре Белый Русский будут делать только из ликера Kahlua, но пристойных заведений на всех не хватит, поэтому чаще всего вы встретитесь с его заменителями.

В коктейле Белый Русский может использоваться любой кофейный ликер и в 90 % случаев вы не заметите подмены. Чаще всего используют ликеры Firelit и New Deal.

Какие сливки нужно использовать

Для дома я не советую сильно заморачиваться – выбирайте ликер по своему вкусу. Тут даже крепость не важна, она теряется на фоне водки. В виде эксперимента можно использовать айриш крим, который усилит молочный вкус напитка. В общем, берите то, что нравится.По сливкам только 1 условие – жирность не менее 11 %. Поскольку в обычном магазине 11 % сливок вы, скорее всего, не найдете – берите 15 %. Если любите молочные напитки с мягким вкусом, выбирайте сливки жирностью в 20 %. Планку можно повысить до 36 %, но это вариант «на любителя».

Единственное правило – все ингредиенты должны быть высшего сорта. Никаких заменителей молочных жиров или соевого молока.

Бледный Русский

Ударим русским по белому, сделав настоящий отечественный вариант коктейля. Из всех ингредиентов заменим только водку – вместо нее будем использовать самогон (лучше двойной перегонки).

Возьмем:

30 мл самогона (советую использовать белорусский);

15 мл ликера;

10 мл сливок;

Приготовление:

В заранее охлажденную рюмку слоями выливаем ингредиенты. Последовательность: водка, ликер, сливки. Содержимое не перемешиваем и выпиваем все залпом.

Примечание: в рецепте используется водочная стопка, как в коктейле Swedish Qualude, объемом около 50 мл (иногда 60). Некоторые авторы советуют положить в рюмку лед, но никто из них не подумал, как пить коктейль залпом. Чтобы не подавиться льдом и не фильтровать холодный алкоголь через зубы, просто охладите все ингредиенты заранее.

Белый Мексиканец

текила – 30 мл;

ликер – 25 мл;

сливки (жирные) – 25 мл;

мускатный орех – 1гр.;

лед.

Любители шоколада оценят необычный вариант коктейля Белый Русский с использованием шоколадной текилы вместо водки. Нам понадобится:

Приготовление:

Помещаем все ингредиенты в хайбол и перемешиваем, пока бокал не замерзнет. Сверху посыпаем мелкой стружкой мускатного ореха и коктейль готов к подаче.

Грязный Русский

Вкус этого коктейля похож на предыдущий, но с менее выраженной «шоколадностью» и «сливочностью». Зато алкогольная составляющая тут чувствуется более уверенно.

Ингредиенты:

водка – 1 часть;

ликер – 1 часть;

шоколадное молоко – 1 часть;

колотый лед – 3 части.

Приготовление:

В охлажденный стакан насыпаем колотый лед и выливаем компоненты строго по очереди. Начинаем со слоя ликера, сверху аккуратно доливаем водку, а за ней шоколадное молоко. Вставляем трубочку и напиток готов к употреблению.

Видео приготовления

Для большей наглядности выбрал пару наиболее удачных видео с приготовлением коктейля Белый Русский. В них представлены сразу несколько вариантов: от дешевого до дорогого.

https://www.youtube.com/watch?v=CpbE_s2laiQ&t=628s

https://www.youtube.com/watch?v=Z0zqXFpuolw

Как правильно подавать и пить

Общих правил по употреблению Белый Русский нет. Некоторые предпочитают пить его залпом, получая ударную дозу алкоголя. Другие любят «потягивать» напиток через трубочку. Могу посоветовать только одно – выпейте коктейль, пока не растаял лед. Чем дольше вы будете ждать, тем менее концентрированным и вкусным будет напиток.

Подают Белый Русский в стаканах рокс, хайбол или олд фешен. Иногда в стакан кладут трубочку, а сам коктейль не закусывают.

Заключение

Приятная особенность коктейля Белый Русский – вариативность компонентов. Вместо кофейного ликера, можно использовать айриш крим или заменить классическую водку зубровкой, получив коктейль Белый Белорус (сам придумал).

Белый Русский – это напиток, который нельзя назвать универсальным. Он способен согреть холодным вечером, станет открытием для любителей сливочных вкусов, а сладкоежкам заменит кофейный десерт. С другой стороны, этот коктейль не подарит освежающих или фруктовых вкусов, как это делает, например, Лонг-Айленд.

Теперь вы знаете, как приготовить Белый Русский и можете сделать это дома. Все компоненты доступны в любом супермаркете. Коктейль готовится всего 3 минуты, делая его прекрасным спиртным для внезапно нагрянувших гостей. Представьте, как они удивятся, подумав, что вы готовились заранее.