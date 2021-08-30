Сегодня я расскажу о невероятно простом и уж точно одном из лучших водочных коктейлей, с которым вы только можете столкнуться в баре. Его вкус сравнивают с кофейным мороженым, а способ приготовления настолько тривиален, что вы легко сможете соорудить его дома.
Белый Русский коктейль состоит всего из трех простых ингредиентов: водка, кофейный ликер (в оригинале Kahlua) и сливки. Для его изготовления не нужно оборудование барменов – достаточно обычной ложки.
Прочитав эту статью, вы с лёгкостью сможете приготовить «правильную» версию White Russian или одну из его многочисленных альтернатив.
Что это за коктейльНесмотря на свое название, мешать водку с молоком придумали не в России или Беларуси. Правда, славянские корни у коктейля Белый Русский есть.
Старое название не совсем отражало суть напитка и в 1950-х годах его решили улучшить, убрав джин и добавив сливки. Новый напиток хорошо приняли в барах, а позже, в 80-х, он стал настоящим хитом дискотек и одним из любимых коктейлей молодежи. Настолько любимым, что позже это имя даже дали кальянному табаку. Он так и называется Argelini White Russian (аргелини белый русский).
Интересные факты из истории коктейля
- До определенного времени Белый Русский был довольно нишевым напитком, который не особо знали за пределами танцплощадок. Реальная популярность пришла позже, когда в 1998 году в кинотеатрах вышел культовый фильм «Большой Лебовски». В кино коктейль Белый Русский стал излюбленным напитком главного героя по прозвищу Чувак.
Примечание. Всем, кто не смотрел Большой Лебовски, настоятельно советую это сделать. Фильм повествует о пацифисте-лентяе, беззаботную жизнь которого переворачивают гангстеры, принявшие его за миллионера-однофамильца.
- Существует брат-близнец Белого Русского – коктейль «Черный Русский». По цвету он действительно черный, поскольку в него не добавляют сливки. Свое название он получил от бармена посольства США в Люксембурге.
- В фильме «Женщина-кошка», главная героиня в исполнении Хэлли Берри заказывала в баре именно этот коктейль. Но из-за своих животных наклонностей, она попросила убрать из него водку и кофейный ликер.
- Коктейль мелькал во множестве лент, например, в сериале «Сверхъестественное» его готовил сам Альберт Эйнштейн (имеется ввиду актер, который его играл).
В какой посуде подаютВ большинстве заведений Белый Русский подадут в бокале рокс. Эту посуду часто используют для виски, бренди, рома и джина. Благодаря своей распространенности, она стоит относительно мало и ее не жалко разбить.
В некоторых, наверное, более продвинутых местах, Белый Русский нальют в широкий стакан Олд фешен. У него толстое дно, идеально подходящее для виски со льдом и коктейлей на его основе. Иногда встречается подача в стакане формата хайбол.
КрепостьНесмотря на попытку сгладить крепость водки ликером и сливками, Белый Русский нельзя назвать легким коктейлем. Его средняя крепость составляет около 25-30 градусов, что делает напиток довольно пьянящим по нынешним меркам.
Состав продукта и пропорцииЕсли мы говорим про современный вариант коктейля, то в его состав входят: водка, ликер Kahlua и питьевые сливки с жирностью не менее 11 %. Лучше использовать сливки от 15 %, они сделают напиток более приятным и обволакивающим.
Из тех вариантов, которые посоветовал бы я:
- 1 часть водки;
- 1 часть ликера;
- 1 часть сливок;
- лед.
Тем, кто любит более крепкий вариант:
- 2 части водки;
- 1 часть ликера и сливок;
- лед.
Вариации коктейля
Как и любой популярный коктейль, Белый Русский «оброс» множеством различных вариаций. Перечислять их все смысла нет, можно бесконечно тасовать по 1 компоненту, называя это свежим взглядом на классику.Перечислю только наиболее популярные:
- Белый Кубинец – водка заменяется ромом.
- Белый Мусор – воду меняют на виски;
- Бледный Русский – not so white but strong – удивительная версия коктейля с использованием самогона. Осторожно, он может быть очень крепким.
- Грязный Русский – в Dirty russian вместо сливок вливаем в коктейль шоколадное молоко.
- Белый Мексиканец – водку заменяем шоколадной текилой и добавляем немного мускатного ореха.
Энергетическая ценность на 100г продуктаЧто можно увидеть в коктейле из ликера, водки и сливок? Я вижу настоящую калорийную бомбу.
Выпив всего 100 мл, вы получите около 250 ккал, что составляет примерно 12 % от необходимой суточной нормы для среднестатистического человека.
Необходимые ингредиенты на 1 порциюПро водку, ликер и сливки я уже писал и даже рассказал о соотношении компонентов. Но совсем забыл про точные дозировки. На одну порцию коктейля Белый Русский в пропорциях 1:1:1 берем по 45 мл каждого ингредиента.
Как приготовить коктейль Белый Русский в домашних условияхЗа что можно любить Белый Русский, так это за его простоту в приготовлении дома. Каждый, даже далекий от тайн барменского искусства человек, способен приготовить этот коктейль.
Нам понадобятся:
- ложка (самая длинная, что у вас есть, но можно и чайную);
- стакан (можно кружку или любую емкость, из которой вам будет не стыдно и удобно пить);
- ингредиенты, о которых я писал выше;
- Несколько кубиков льда.
Приготовление:
Выливаем в стакан водку, ликер и сливки, засыпаем льдом и перемешиваем ложкой (этот способ называется «билд»). Все, напиток готов.
Классический рецептКлассический рецепт коктейля Белый Русский полностью аналогичен домашнему, но подразумевает использование барменского оборудования. Поскольку понятие «классический» в разных источниках трактуется по-разному, в качестве посуды будем использовать рокс, олд фешен или хайбол.
По составляющим все стандартно:
- 2 части водки;
- 1 часть сливок;
- 1 часть ликера;
- лед.
Приготовление (на примере хайбола):
В стакан насыпаем кубики льда, заливаем их водкой, ликером и сливками. Осторожно перемешиваем содержимое, чтобы не разбить лед и пьем, пока он не растаял.
Чем можно заменить ликер KahluaЭто один из самых известных кофейных ликеров в мире, чье производство начали еще в 1950-х годах. Он обладает темным цветом и выраженным кофейным вкусом с легкими нотами рома. В аромате чувствуется сладкий запах ванили.
Ликер изготавливают в США из зерен арабики, и к нам он доходит в качестве импортного товара по довольно высокой цене. В хорошем баре Белый Русский будут делать только из ликера Kahlua, но пристойных заведений на всех не хватит, поэтому чаще всего вы встретитесь с его заменителями.
В коктейле Белый Русский может использоваться любой кофейный ликер и в 90 % случаев вы не заметите подмены. Чаще всего используют ликеры Firelit и New Deal.Для дома я не советую сильно заморачиваться – выбирайте ликер по своему вкусу. Тут даже крепость не важна, она теряется на фоне водки. В виде эксперимента можно использовать айриш крим, который усилит молочный вкус напитка. В общем, берите то, что нравится.
Какие сливки нужно использоватьПо сливкам только 1 условие – жирность не менее 11 %. Поскольку в обычном магазине 11 % сливок вы, скорее всего, не найдете – берите 15 %. Если любите молочные напитки с мягким вкусом, выбирайте сливки жирностью в 20 %. Планку можно повысить до 36 %, но это вариант «на любителя».
Бледный РусскийУдарим русским по белому, сделав настоящий отечественный вариант коктейля. Из всех ингредиентов заменим только водку – вместо нее будем использовать самогон (лучше двойной перегонки).
Возьмем:
- 30 мл самогона (советую использовать белорусский);
- 15 мл ликера;
- 10 мл сливок;
Приготовление:
В заранее охлажденную рюмку слоями выливаем ингредиенты. Последовательность: водка, ликер, сливки. Содержимое не перемешиваем и выпиваем все залпом.
Примечание: в рецепте используется водочная стопка, как в коктейле Swedish Qualude, объемом около 50 мл (иногда 60). Некоторые авторы советуют положить в рюмку лед, но никто из них не подумал, как пить коктейль залпом. Чтобы не подавиться льдом и не фильтровать холодный алкоголь через зубы, просто охладите все ингредиенты заранее.
Белый МексиканецЛюбители шоколада оценят необычный вариант коктейля Белый Русский с использованием шоколадной текилы вместо водки. Нам понадобится:
- текила – 30 мл;
- ликер – 25 мл;
- сливки (жирные) – 25 мл;
- мускатный орех – 1гр.;
- лед.
Приготовление:
Помещаем все ингредиенты в хайбол и перемешиваем, пока бокал не замерзнет. Сверху посыпаем мелкой стружкой мускатного ореха и коктейль готов к подаче.
Грязный Русский
Ингредиенты:
- водка – 1 часть;
- ликер – 1 часть;
- шоколадное молоко – 1 часть;
- колотый лед – 3 части.
Приготовление:
В охлажденный стакан насыпаем колотый лед и выливаем компоненты строго по очереди. Начинаем со слоя ликера, сверху аккуратно доливаем водку, а за ней шоколадное молоко. Вставляем трубочку и напиток готов к употреблению.
Видео приготовленияДля большей наглядности выбрал пару наиболее удачных видео с приготовлением коктейля Белый Русский. В них представлены сразу несколько вариантов: от дешевого до дорогого.
https://www.youtube.com/watch?v=CpbE_s2laiQ&t=628s
https://www.youtube.com/watch?v=Z0zqXFpuolw
Как правильно подавать и питьОбщих правил по употреблению Белый Русский нет. Некоторые предпочитают пить его залпом, получая ударную дозу алкоголя. Другие любят «потягивать» напиток через трубочку. Могу посоветовать только одно – выпейте коктейль, пока не растаял лед. Чем дольше вы будете ждать, тем менее концентрированным и вкусным будет напиток.
ЗаключениеБелый Русский – это напиток, который нельзя назвать универсальным. Он способен согреть холодным вечером, станет открытием для любителей сливочных вкусов, а сладкоежкам заменит кофейный десерт. С другой стороны, этот коктейль не подарит освежающих или фруктовых вкусов, как это делает, например, Лонг-Айленд.
Теперь вы знаете, как приготовить Белый Русский и можете сделать это дома. Все компоненты доступны в любом супермаркете. Коктейль готовится всего 3 минуты, делая его прекрасным спиртным для внезапно нагрянувших гостей. Представьте, как они удивятся, подумав, что вы готовились заранее.