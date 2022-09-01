Этот лонг получил свое название в честь одноименного героя комиксов DC. Травянистый коктейль с пряным вкусом готовят на основе мескаля. Это крепкий напиток из сока агавы, который производят в Мексике. По вкусу напоминает текилу, но главное отличие в том, что мескаль делают из любой агавы, а текилу только из голубой.

Компоненты для приготовления Доктор Биззаро:

Мескаль – 30 мл;

Односолодовый скотч – 30 мл;

Сироп из сельдерея – 30 мл;

Сок лимона – 30 мл;

Имбирный эль – 150 мл;

Кружок апельсина – 30 мл;

Острый перец чили – 1 г.;

Веточка сельдерея – 10 г.;

Острый соус Tabasco – 5 мл;

Лед – 200 г.

Дополнительно:

Бокал хайбол – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.

Рецепт Доктор Биззаро

В шейкере смешайте сок лимона и сироп из сельдерея домашнего приготовления. Добавьте следующие ингредиенты: острый соус Tabasco, мескаль и односолодовый скотч. Наполните шейкер для смешивания льдом и хорошо взбейте до однородной массы. С помощью стрейнера перелейте полученный напиток в хайбол. Сверху добавьте 150 мл имбирного эля до краев. По готовности украсьте полученный коктейль веточкой сельдерея, кружком апельсина и острым перцем.

Как пить Доктор Биззаро

На выходе получается крепки травянистый коктейль. Его подают в хайболе и обычно потягивают через трубочку. Имбирный эль в сочетании с мескалем придает напитку особенный незабываемый вкус.

