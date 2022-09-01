Ромовый Дневник

Этот лонг получил свое название в честь одноименного героя комиксов DC. Травянистый коктейль с пряным вкусом готовят на основе мескаля. Это крепкий напиток из сока агавы, который производят в Мексике. По вкусу напоминает текилу, но главное отличие в том, что мескаль делают из любой агавы, а текилу только из голубой. 

Компоненты для приготовления Доктор Биззаро:

  • Мескаль – 30 мл;
  • Односолодовый скотч – 30 мл;
  • Сироп из сельдерея – 30 мл;
  • Сок лимона – 30 мл;
  • Имбирный эль – 150 мл;
  • Кружок апельсина – 30 мл;
  • Острый перец чили – 1 г.;
  • Веточка сельдерея – 10 г.;
  • Острый соус Tabasco – 5 мл;
  • Лед – 200 г.

 

Дополнительно:

  • Бокал хайбол – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Шейкер для смешивания – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.

Рецепт Доктор Биззаро

  1. В шейкере смешайте сок лимона и сироп из сельдерея домашнего приготовления. 
  2. Добавьте следующие ингредиенты: острый соус Tabasco, мескаль и односолодовый скотч. 
  3. Наполните шейкер для смешивания льдом и хорошо взбейте до однородной массы.
  4. С помощью стрейнера перелейте полученный напиток в хайбол. 
  5. Сверху добавьте 150 мл имбирного эля до краев.
  6. По готовности украсьте полученный коктейль веточкой сельдерея, кружком апельсина и острым перцем.

 

Как пить Доктор Биззаро

На выходе получается крепки травянистый коктейль. Его подают в хайболе и обычно потягивают через трубочку. Имбирный эль в сочетании с мескалем придает напитку особенный незабываемый вкус.

