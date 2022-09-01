Компоненты для приготовления Доктор Биззаро:
- Мескаль – 30 мл;
- Односолодовый скотч – 30 мл;
- Сироп из сельдерея – 30 мл;
- Сок лимона – 30 мл;
- Имбирный эль – 150 мл;
- Кружок апельсина – 30 мл;
- Острый перец чили – 1 г.;
- Веточка сельдерея – 10 г.;
- Острый соус Tabasco – 5 мл;
- Лед – 200 г.
Дополнительно:
- Бокал хайбол – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.
Рецепт Доктор Биззаро
- В шейкере смешайте сок лимона и сироп из сельдерея домашнего приготовления.
- Добавьте следующие ингредиенты: острый соус Tabasco, мескаль и односолодовый скотч.
- Наполните шейкер для смешивания льдом и хорошо взбейте до однородной массы.
- С помощью стрейнера перелейте полученный напиток в хайбол.
- Сверху добавьте 150 мл имбирного эля до краев.
- По готовности украсьте полученный коктейль веточкой сельдерея, кружком апельсина и острым перцем.
Как пить Доктор БиззароНа выходе получается крепки травянистый коктейль. Его подают в хайболе и обычно потягивают через трубочку. Имбирный эль в сочетании с мескалем придает напитку особенный незабываемый вкус.
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Солнце”.