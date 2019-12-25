В предновогодние праздники спешу с вами поделиться очередной подборкой коктейлей. В прошлый раз это было 13 коктейлей с мандаринами, символом Нового Года и всего с ним связанного. В этот день я решил акцентировать внимание на другом спутнике этого праздника – шампанском. Игристые вина, так любимые слабым полом, прекрасно дополняют коктейли, придают им легкость, воздушность и довольно интересный вкус.
Рецепты коктейлей с шампанским к новогоднему столу 2019-2020Не стал их называть на новогодний лад, как это любят делать многие бармены – мол, как называл, так и продал. Нет, приведенные ниже коктейли носят оригинальные, авторские названия. Только помните, что подобные напитки нельзя закусывать шоколадом.
Итак, коктейлей будет 12, и еще перед Новым Годом я опубликую 2 коктейля из классики, которые как нельзя лучше подойдут для новогоднего стола. Итого, 14 коктейлей к 2020 году.
Бахус пати (лонг-дринк, шейк-билд)Подача:
- кастрюля и роксы (стаканы олд-фэшн);
- 30 мл коньяка;
- 30 мл шампанского сухого;
- 750 мл красного вина;
- 3 мл Ангостуры биттера (около 800 р);
- 40 г лимона;
- 35 г лайма;
- 135 г апельсина;
- 30 г корицы в палочках;
- 10 г гвоздики;
- 500 г сахара.
- всех ингредиентов, а точнее винного сиропа, хватит примерно на 20 коктейлей;
- вылейте в кастрюлю красное вино, добавьте туда порезанный кружками апельсин, гвоздику и корицу;
- доведите смесь до кипения на среднем огне и добавьте сахар;
- помешивайте, пока сахар не раствориться, охладите смесь – сироп/база для коктейля готова;
- в шейкере взбейте 30 мл коньяка, с добавлением 25 мл приготовленного ранее сиропом, 3 каплями Ангостуры и соком половины лайма и лимона;
- перелейте все через стрейнер в рокс, наполненный доверху колотым льдом;
- долейте доверху шампанское и украсьте готовый коктейль долькой апельсина.
Роял дрим (лонг-дринк, бленд)Подача:
- большой ураган (харрикейн);
- 200 мл шампанского;
- 20 мл клубничного сиропа;
- 30 г апельсина;
- 85 г клубники;
- 2 г сахара.
- по краю бокала сделайте сахарную хрусту;
- в блендер положите клубнику и взбейте ее вместе с сиропом;
- полученное пюре перелейте в бокал, наполните его доверху льдом и долейте шампанское;
- аккуратно перемешайте и украсьте апельсиновой долькой с клубникой на шпажке.
Шампань фреш (лонг-дринк, шейк)Подача:
- хайбол;
- 150 мл шампанского;
- 15 мл сиропа маракуйя (Монин - 450 р/1 л);
- 40 г маракуйи;
- 40 г лимона;
- 7 г корня имбиря;
- 110 г огурца.
- подавите в шейкере мадлером нарезанный корень имбиря, огурец с добавление сока из четверти лимона;
- добавьте туда сироп, наполните льдом и взбейте;
- перелейте готовый коктейль в хайбол, наполненный льдом и долейте доверху шампанское;
- перемешайте барной ложкой, украсьте огурцом на шпажке и долькой маракуйи.
Небеса (аперитив, мадл)Подача:
- рокс;
- 60 мл водки;
- 50 мл шампанского;
- 15 мл сахарного сиропа;
- 35 г лайма;
- 60 г клубники;
- 40 г корня фенхеля.
- в роксе подавите мадлером порезанный корень имбиря;
- добавьте порезанную клубнику и подавите мадлером еще раз;
- выжмите туда половину лайма;
- налейте водку и сироп, добавьте доверху льда и перемешайте ложкой;
- долейте доверху шампанское и украсьте клубникой и долькой фенхеля.
Королевское яблоко (дижестив, шейк)Подача:
- рокс;
- 20 мл желтого яблочного ликера;
- 130 мл шампанского;
- 1 мл биттера Ангостура;
- 200 г зеленого яблока;
- 40 г лимона;
- 3 г рукколы.
- положите в шейкер веточку рукколы и порезанное дольками яблоко;
- подавите их мадлером и добавьте сироп с каплей Ангостуры;
- выжмите четверть лимона, добавьте лед и хорошенько взбейте;
- перелейте напиток в рокс через стрейнер и сито;
- долейте доверху шампанское и аккуратно перемешайте.
Северное сияние (аперитив, стрейн)Подача:
- коктейльный бокал;
- 40 мл мандариновой водки (есть Благофф);
- 100 мл шампанского;
- 10 г лимона;
- 1 г розмарина;
- 15 г меда.
- положите в стакан для смешивания веточку розмарина и подавите ее мадлером;
- добавьте мед и водку, наполните стакан льдом;
- аккуратно перемешайте коктейльной ложкой и перелейте через стрейнер в бокал;
- при помощи ложки положите слой шампанского поверх полученного ранее напитка;
- украсьте цедрой лимона.
Норманди смэш (лонг-дринк, мадл)Подача:
- хайбол;
- 40 мл кальвадоса;
- 120 мл шампанского;
- 20 мл сахарного сиропа;
- 20 г лайма;
- 5 г мяты.
- процесс приготовления аналогичен приготовлению классического мохито.
Русский лонг айленд (лонг-дринк, билд)Подача:
- слинг (высокий узкий бокал);
- 10 мл водки;
- 10 мл джина;
- 10 мл белого рома;
- 10 мл серебряной текилы;
- 10 мл Куантро;
- 100 мл шампанского;
- 10 г вишни;
- 20 г малины.
- подавите в шейкере ягоды малины и вишни без косточек;
- наполните шейкер льдом и влейте туда все ингредиенты кроме шампанского;
- хорошенько взбейте и перелейте напиток в слинг, наполненный льдом;
- долейте доверху шампанское и украсьте ягодами малины.
Валенсия 1915 (дижестив, шейк)Подача:
- флюте;
- 20 мл абрикосового ликера;
- 80 мл шампанского;
- 1 мл биттера Ангостура;
- 50 мл апельсинового сока;
- 5 г коктейльной вишни.
- налейте шампанское в охлажденный флюте;
- влейте все остальные ингредиенты в шейкер, добавьте лед и хорошенько взбейте;
- перелейте напиток через стрейнер в бокал с шампанским;
- украсьте цедрой апельсина и вишенкой.
Мохито королевский (лонг-дринк, мадл)Подача:
- бокал для красного вина;
- 50 мл белого рома;
- 30 мл шампанского;
- 25 мл сахарного сиропа;
- 30 г лайма;
- 5 г мяты.
- процесс приготовления аналогичен приготовлению классического мохито.
И пару шотов и экзотики напоследок.
Маленький хаммер (шот, билд)Подача:
- стопка;
- 10 мл абсента;
- 15 мл сливового джина (De Kuyper Sloe gin);
- 10 мл шампанского;
- 20 г красной смородины.
- подавите смородину и полученное полученное пюре в стопку;
- уложите слоями последовательно: джин, шампанское и абсент;
- можно поджигать и пить через трубочку, но из-за пюре лучше пить залпом.
Френч 75 (дижестив, шейк)Подача:
- флюте;
- 1 мл абсента;
- 35 мл джина;
- 60 мл шампанского;
- 15 мл сахарного сиропа;
- 75 г лимона;
- Вишенка.
- налейте в бокал шампанское;
- налейте в шейкер джин, сахарный сироп и фреш половины лимона;
- взбейте со льдом и перелейте через стрейнер в бокал с шампанским;
- капните абсента и украсьте вишенкой с лимонной цедрой.
Ну и в довесок. Приготовьте Мохито, только вместо мяты используйте хвою сосны или ели – по крайней мере, по-новогоднему и необычно. Конечно же, новогодний и рождественский стол украсят согревающие напитки, к примеру, глинтвейн. Или по американской традиции приготовьте вкуснейший егг-ног.
Еще раз с наступающим и всего самого наилучшего в новом году!
P.S. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Не увлекайтесь!