Не любите шампанское - сделайте коктейль из него: 12 моих любимых рецептов
С наступающими, мои дорогие читатели. Вот и еще один год позади, год интересный и запоминающийся. Для журнала это был интересный период: новые статьи, новые знакомства, новые идеи и интересы. Надеюсь, следующий год будет для Ромового не менее интересным.

В предновогодние праздники спешу с вами поделиться очередной подборкой коктейлей. В прошлый раз это было 13 коктейлей с мандаринами, символом Нового Года и всего с ним связанного. В этот день я решил акцентировать внимание на другом спутнике этого праздника – шампанском. Игристые вина, так любимые слабым полом, прекрасно дополняют коктейли, придают им легкость, воздушность и довольно интересный вкус.

Рецепты коктейлей с шампанским к новогоднему столу 2019-2020

Не стал их называть на новогодний лад, как это любят делать многие бармены – мол, как называл, так и продал. Нет, приведенные ниже коктейли носят оригинальные, авторские названия. Только помните, что подобные напитки нельзя закусывать шоколадом.

Итак, коктейлей будет 12, и еще перед Новым Годом я опубликую 2 коктейля из классики, которые как нельзя лучше подойдут для новогоднего стола. Итого, 14 коктейлей к 2020 году.

Бахус пати (лонг-дринк, шейк-билд)

Коктейли с шампанскимПодача:

  • кастрюля и роксы (стаканы олд-фэшн);
Ингредиенты:
  • 30 мл коньяка;
  • 30 мл шампанского сухого;
  • 750 мл красного вина;
  • 3 мл Ангостуры биттера (около 800 р);
  • 40 г лимона;
  • 35 г лайма;
  • 135 г апельсина;
  • 30 г корицы в палочках;
  • 10 г гвоздики;
  • 500 г сахара.
Приготовление:
  • всех ингредиентов, а точнее винного сиропа, хватит примерно на 20 коктейлей;
  • вылейте в кастрюлю красное вино, добавьте туда порезанный кружками апельсин, гвоздику и корицу;
  • доведите смесь до кипения на среднем огне и добавьте сахар;
  • помешивайте, пока сахар не раствориться, охладите смесь – сироп/база для коктейля готова;
  • в шейкере взбейте 30 мл коньяка, с добавлением 25 мл приготовленного ранее сиропом, 3 каплями Ангостуры и соком половины лайма и лимона;
  • перелейте все через стрейнер в рокс, наполненный доверху колотым льдом;
  • долейте доверху шампанское и украсьте готовый коктейль долькой апельсина.

Роял дрим (лонг-дринк, бленд)

royal_dream-bigПодача:
  • большой ураган (харрикейн);
Ингредиенты:
  • 200 мл шампанского;
  • 20 мл клубничного сиропа;
  • 30 г апельсина;
  • 85 г клубники;
  • 2 г сахара.
Приготовление:
  • по краю бокала сделайте сахарную хрусту;
  • в блендер положите клубнику и взбейте ее вместе с сиропом;
  • полученное пюре перелейте в бокал, наполните его доверху льдом и долейте шампанское;
  • аккуратно перемешайте и украсьте апельсиновой долькой с клубникой на шпажке.

Шампань фреш (лонг-дринк, шейк)

Коктейли с шампанскимПодача:
  • хайбол;
Ингредиенты:
  • 150 мл шампанского;
  • 15 мл сиропа маракуйя (Монин - 450 р/1 л);
  • 40 г маракуйи;
  • 40 г лимона;
  • 7 г корня имбиря;
  • 110 г огурца.
Приготовление:
  • подавите в шейкере мадлером нарезанный корень имбиря, огурец с добавление сока из четверти лимона;
  • добавьте туда сироп, наполните льдом и взбейте;
  • перелейте готовый коктейль в хайбол, наполненный льдом и долейте доверху шампанское;
  • перемешайте барной ложкой, украсьте огурцом на шпажке и долькой маракуйи.

Небеса (аперитив, мадл)

Коктейли с шампанским Подача:
  • рокс;
Ингредиенты:
  • 60 мл водки;
  • 50 мл шампанского;
  • 15 мл сахарного сиропа;
  • 35 г лайма;
  • 60 г клубники;
  • 40 г корня фенхеля.
Приготовление:
  • в роксе подавите мадлером порезанный корень имбиря;
  • добавьте порезанную клубнику и подавите мадлером еще раз;
  • выжмите туда половину лайма;
  • налейте водку и сироп, добавьте доверху льда и перемешайте ложкой;
  • долейте доверху шампанское и украсьте клубникой и долькой фенхеля.

Королевское яблоко (дижестив, шейк)

Коктейли с шампанскимПодача:
  • рокс;
Ингредиенты:
  • 20 мл желтого яблочного ликера;
  • 130 мл шампанского;
  • 1 мл биттера Ангостура;
  • 200 г зеленого яблока;
  • 40 г лимона;
  • 3 г рукколы.
Приготовление:
  • положите в шейкер веточку рукколы и порезанное дольками яблоко;
  • подавите их мадлером и добавьте сироп с каплей Ангостуры;
  • выжмите четверть лимона, добавьте лед и хорошенько взбейте;
  • перелейте напиток в рокс через стрейнер и сито;
  • долейте доверху шампанское и аккуратно перемешайте.

Северное сияние (аперитив, стрейн)

Коктейли с шампанскимПодача:
  • коктейльный бокал;
Ингредиенты:
  • 40 мл мандариновой водки (есть Благофф);
  • 100 мл шампанского;
  • 10 г лимона;
  • 1 г розмарина;
  • 15 г меда.
Приготовление:
  • положите в стакан для смешивания веточку розмарина и подавите ее мадлером;
  • добавьте мед и водку, наполните стакан льдом;
  • аккуратно перемешайте коктейльной ложкой и перелейте через стрейнер в бокал;
  • при помощи ложки положите слой шампанского поверх полученного ранее напитка;
  • украсьте цедрой лимона.

Норманди смэш (лонг-дринк, мадл)

Коктейли с шампанскимПодача:
  • хайбол;
Ингредиенты:
  • 40 мл кальвадоса;
  • 120 мл шампанского;
  • 20 мл сахарного сиропа;
  • 20 г лайма;
  • 5 г мяты.
Приготовление:
  • процесс приготовления аналогичен приготовлению классического мохито.

Русский лонг айленд (лонг-дринк, билд)

Коктейли с шампанскимПодача:
  • слинг (высокий узкий бокал);
Ингредиенты:
  • 10 мл водки;
  • 10 мл  джина;
  • 10 мл белого рома;
  • 10 мл серебряной текилы;
  • 10 мл Куантро;
  • 100 мл шампанского;
  • 10 г вишни;
  • 20 г малины.
Приготовление:
  • подавите в шейкере ягоды малины и вишни без косточек;
  • наполните шейкер льдом и влейте туда все ингредиенты кроме шампанского;
  • хорошенько взбейте и перелейте напиток в слинг, наполненный льдом;
  • долейте доверху шампанское и украсьте ягодами малины.

Валенсия 1915 (дижестив, шейк)

Коктейли с шампанским Подача:
  • флюте;
Ингредиенты:
  • 20 мл абрикосового ликера;
  • 80 мл шампанского;
  • 1 мл биттера Ангостура;
  • 50 мл апельсинового сока;
  • 5 г коктейльной вишни.
Приготовление:
  • налейте шампанское в охлажденный флюте;
  • влейте все остальные ингредиенты в шейкер, добавьте лед и хорошенько взбейте;
  • перелейте напиток через стрейнер в бокал с шампанским;
  • украсьте цедрой апельсина и вишенкой.

Мохито королевский (лонг-дринк, мадл)

Коктейли с шампанскимПодача:
  • бокал для красного вина;
Ингредиенты:
  • 50 мл белого рома;
  • 30 мл шампанского;
  • 25 мл сахарного сиропа;
  • 30 г лайма;
  • 5 г мяты.
Приготовление:
  • процесс приготовления аналогичен приготовлению классического мохито.

И пару шотов и экзотики напоследок.

Маленький хаммер (шот, билд)

Коктейли с шампанскимПодача:

  • стопка;
Ингредиенты:
  • 10 мл абсента;
  • 15 мл сливового джина (De Kuyper Sloe gin);
  • 10 мл шампанского;
  • 20 г красной смородины.
Приготовление:
  • подавите смородину и полученное полученное пюре в стопку;
  • уложите слоями последовательно: джин, шампанское и абсент;
  • можно поджигать и пить через трубочку, но из-за пюре лучше пить залпом.

Френч 75 (дижестив, шейк)

Коктейли с шампанскимПодача:
  • флюте;
Ингредиенты:
  • 1 мл абсента;
  • 35 мл джина;
  • 60 мл шампанского;
  • 15 мл сахарного сиропа;
  • 75 г лимона;
  • Вишенка.
Приготовление:
  • налейте в бокал шампанское;
  • налейте в шейкер джин, сахарный сироп и фреш половины лимона;
  • взбейте со льдом и перелейте через стрейнер в бокал с шампанским;
  • капните абсента и украсьте вишенкой с лимонной цедрой.

Ну и в довесок. Приготовьте Мохито, только вместо мяты используйте хвою сосны или ели – по крайней мере, по-новогоднему и необычно. Конечно же, новогодний и рождественский стол украсят согревающие напитки, к примеру, глинтвейн. Или по американской традиции приготовьте вкуснейший егг-ног.

Еще раз с наступающим и всего самого наилучшего в новом году!

P.S. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Не увлекайтесь!

