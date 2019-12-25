С наступающими, мои дорогие читатели. Вот и еще один год позади, год интересный и запоминающийся. Для журнала это был интересный период: новые статьи, новые знакомства, новые идеи и интересы. Надеюсь, следующий год будет для Ромового не менее интересным.

В предновогодние праздники спешу с вами поделиться очередной подборкой коктейлей. В прошлый раз это было 13 коктейлей с мандаринами, символом Нового Года и всего с ним связанного. В этот день я решил акцентировать внимание на другом спутнике этого праздника – шампанском. Игристые вина, так любимые слабым полом, прекрасно дополняют коктейли, придают им легкость, воздушность и довольно интересный вкус.

Рецепты коктейлей с шампанским к новогоднему столу 2019-2020

Не стал их называть на новогодний лад, как это любят делать многие бармены – мол, как называл, так и продал. Нет, приведенные ниже коктейли носят оригинальные, авторские названия. Только помните, что подобные напитки нельзя закусывать шоколадом

Итак, коктейлей будет 12, и еще перед Новым Годом я опубликую 2 коктейля из классики, которые как нельзя лучше подойдут для новогоднего стола. Итого, 14 коктейлей к 2020 году.

Бахус пати (лонг-дринк, шейк-билд)

кастрюля и роксы (стаканы олд-фэшн);

30 мл коньяка;

30 мл шампанского сухого;

750 мл красного вина;

3 мл Ангостуры биттера (около 800 р);

40 г лимона;

35 г лайма;

135 г апельсина;

30 г корицы в палочках;

10 г гвоздики;

500 г сахара.

всех ингредиентов, а точнее винного сиропа, хватит примерно на 20 коктейлей;

вылейте в кастрюлю красное вино, добавьте туда порезанный кружками апельсин, гвоздику и корицу;

доведите смесь до кипения на среднем огне и добавьте сахар;

помешивайте, пока сахар не раствориться, охладите смесь – сироп/база для коктейля готова;

в шейкере взбейте 30 мл коньяка, с добавлением 25 мл приготовленного ранее сиропом, 3 каплями Ангостуры и соком половины лайма и лимона;

перелейте все через стрейнер в рокс, наполненный доверху колотым льдом;

долейте доверху шампанское и украсьте готовый коктейль долькой апельсина.

Роял дрим (лонг-дринк, бленд)

большой ураган (харрикейн);

200 мл шампанского;

20 мл клубничного сиропа;

30 г апельсина;

85 г клубники;

2 г сахара.

по краю бокала сделайте сахарную хрусту;

в блендер положите клубнику и взбейте ее вместе с сиропом;

полученное пюре перелейте в бокал, наполните его доверху льдом и долейте шампанское;

аккуратно перемешайте и украсьте апельсиновой долькой с клубникой на шпажке.

Шампань фреш (лонг-дринк, шейк)

хайбол;

150 мл шампанского;

15 мл сиропа маракуйя (Монин - 450 р/1 л);

40 г маракуйи;

40 г лимона;

7 г корня имбиря;

110 г огурца.

подавите в шейкере мадлером нарезанный корень имбиря, огурец с добавление сока из четверти лимона;

добавьте туда сироп, наполните льдом и взбейте;

перелейте готовый коктейль в хайбол, наполненный льдом и долейте доверху шампанское;

перемешайте барной ложкой, украсьте огурцом на шпажке и долькой маракуйи.

Небеса (аперитив, мадл)

рокс;

60 мл водки;

50 мл шампанского;

15 мл сахарного сиропа;

35 г лайма;

60 г клубники;

40 г корня фенхеля.

в роксе подавите мадлером порезанный корень имбиря;

добавьте порезанную клубнику и подавите мадлером еще раз;

выжмите туда половину лайма;

налейте водку и сироп, добавьте доверху льда и перемешайте ложкой;

долейте доверху шампанское и украсьте клубникой и долькой фенхеля.

Королевское яблоко (дижестив, шейк)

рокс;

20 мл желтого яблочного ликера;

130 мл шампанского;

1 мл биттера Ангостура;

200 г зеленого яблока;

40 г лимона;

3 г рукколы.

положите в шейкер веточку рукколы и порезанное дольками яблоко;

подавите их мадлером и добавьте сироп с каплей Ангостуры;

выжмите четверть лимона, добавьте лед и хорошенько взбейте;

перелейте напиток в рокс через стрейнер и сито;

долейте доверху шампанское и аккуратно перемешайте.

Северное сияние (аперитив, стрейн)

коктейльный бокал;

40 мл мандариновой водки (есть Благофф);

100 мл шампанского;

10 г лимона;

1 г розмарина;

15 г меда.

положите в стакан для смешивания веточку розмарина и подавите ее мадлером;

добавьте мед и водку, наполните стакан льдом;

аккуратно перемешайте коктейльной ложкой и перелейте через стрейнер в бокал;

при помощи ложки положите слой шампанского поверх полученного ранее напитка;

украсьте цедрой лимона.

Норманди смэш (лонг-дринк, мадл)

хайбол;

40 мл кальвадоса;

120 мл шампанского;

20 мл сахарного сиропа;

20 г лайма;

5 г мяты.

процесс приготовления аналогичен приготовлению классического мохито.

Русский лонг айленд (лонг-дринк, билд)

слинг (высокий узкий бокал);

10 мл водки;

10 мл джина;

10 мл белого рома;

10 мл серебряной текилы;

10 мл Куантро;

100 мл шампанского;

10 г вишни;

20 г малины.

подавите в шейкере ягоды малины и вишни без косточек;

наполните шейкер льдом и влейте туда все ингредиенты кроме шампанского;

хорошенько взбейте и перелейте напиток в слинг, наполненный льдом;

долейте доверху шампанское и украсьте ягодами малины.

Валенсия 1915 (дижестив, шейк)

флюте;

20 мл абрикосового ликера;

80 мл шампанского;

1 мл биттера Ангостура;

50 мл апельсинового сока;

5 г коктейльной вишни.

налейте шампанское в охлажденный флюте;

влейте все остальные ингредиенты в шейкер, добавьте лед и хорошенько взбейте;

перелейте напиток через стрейнер в бокал с шампанским;

украсьте цедрой апельсина и вишенкой.

Мохито королевский (лонг-дринк, мадл)

бокал для красного вина;

50 мл белого рома;

30 мл шампанского;

25 мл сахарного сиропа;

30 г лайма;

5 г мяты.

процесс приготовления аналогичен приготовлению классического мохито.

И пару шотов и экзотики напоследок.

Маленький хаммер (шот, билд)

стопка;

10 мл абсента;

15 мл сливового джина (De Kuyper Sloe gin);

10 мл шампанского;

20 г красной смородины.

подавите смородину и полученное полученное пюре в стопку;

уложите слоями последовательно: джин, шампанское и абсент;

можно поджигать и пить через трубочку, но из-за пюре лучше пить залпом.

Френч 75 (дижестив, шейк)

флюте;

1 мл абсента;

35 мл джина;

60 мл шампанского;

15 мл сахарного сиропа;

75 г лимона;

Вишенка.

налейте в бокал шампанское;

налейте в шейкер джин, сахарный сироп и фреш половины лимона;

взбейте со льдом и перелейте через стрейнер в бокал с шампанским;

капните абсента и украсьте вишенкой с лимонной цедрой.

Ну и в довесок. Приготовьте Мохито, только вместо мяты используйте хвою сосны или ели – по крайней мере, по-новогоднему и необычно. Конечно же, новогодний и рождественский стол украсят согревающие напитки, к примеру, глинтвейн. Или по американской традиции приготовьте вкуснейший егг-ног.

Еще раз с наступающим и всего самого наилучшего в новом году!

P.S. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Не увлекайтесь!