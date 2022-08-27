Ромовый Дневник

Джин тоник
Этот коктейль подают в каждом баре мира. Рецепт существует уже не одно столетие, но от этого напиток не теряет свою популярность. Существует версия, что впервые джин с тоником смешали еще в XVIII столетии. Это были солдаты из Англии, воевавшие на территории Индии. Сам джин пить не очень приятно, поэтому они добавляли тоник. Они считали, что напиток помогает справиться с цингой и малярией. На самом деле в джине действительно много хитина, которые предотвращает появление этих заболеваний.

Необходимые ингредиенты:

  • 150 мл тоника;
  • 50 мл лондонского сухого джина;
  • 20 г лайма для украшения;
  • 180 г льда.
Рекомендуется выбирать джин только самых лучших марок, к примеру, «Bombay Sapphire», «Beefeater Crown Jewel». У алкоголя должен быть ярко выражен вкус можжевельника. Не стоит экономить и на тонике. 

Нужные штучки:

  • джиггер;
  • хайбол;
  • коктейльная ложечка;
  • трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Джин тоник:

  1. Наполнить хайбол льдом в кубиках до самых краев.
  2. Налить в бокал джин.
  3. Добавить тоник.
  4. Все компоненты аккуратно смешать при помощи ложки.
  5. На край установить дольку лайма и подавать.
Перед приготовлением коктейля все компоненты надо охладить. Это правило касается также стакана. А если заменить тоник на колу, то получится коктейль Джин кола.

Как пить

Чаще всего коктейль Джин тоник пьют жаркими вечерами в охлажденном виде. Он великолепно утоляет жажду и не требует закуски. Если захочется перекусить, то под коктейль подойдут овощные салаты. В целом никаких строгих правил употребления для этого коктейля нет. Пить можно через трубочку или без нее.  Крепость напитка в среднем 10%, поэтому он идеально подходит для женщин. Вкус мягкий, с легкой горчинкой. При желании можно поэкспериментировать с пропорциями, чтобы увеличить или снизить процент алкоголя.

