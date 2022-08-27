Необходимые ингредиенты:
- 150 мл тоника;
- 50 мл лондонского сухого джина;
- 20 г лайма для украшения;
- 180 г льда.
Нужные штучки:
- джиггер;
- хайбол;
- коктейльная ложечка;
- трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Джин тоник:
- Наполнить хайбол льдом в кубиках до самых краев.
- Налить в бокал джин.
- Добавить тоник.
- Все компоненты аккуратно смешать при помощи ложки.
- На край установить дольку лайма и подавать.
Как питьЧаще всего коктейль Джин тоник пьют жаркими вечерами в охлажденном виде. Он великолепно утоляет жажду и не требует закуски. Если захочется перекусить, то под коктейль подойдут овощные салаты. В целом никаких строгих правил употребления для этого коктейля нет. Пить можно через трубочку или без нее. Крепость напитка в среднем 10%, поэтому он идеально подходит для женщин. Вкус мягкий, с легкой горчинкой. При желании можно поэкспериментировать с пропорциями, чтобы увеличить или снизить процент алкоголя.
