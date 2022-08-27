Этот коктейль подают в каждом баре мира. Рецепт существует уже не одно столетие, но от этого напиток не теряет свою популярность. Существует версия, что впервые джин с тоником смешали еще в XVIII столетии. Это были солдаты из Англии, воевавшие на территории Индии. Сам джин пить не очень приятно, поэтому они добавляли тоник. Они считали, что напиток помогает справиться с цингой и малярией. На самом деле в джине действительно много хитина, которые предотвращает появление этих заболеваний.

Необходимые ингредиенты:

150 мл тоника;

50 мл лондонского сухого джина;

20 г лайма для украшения;

180 г льда.

Рекомендуется выбирать джин только самых лучших марок, к примеру, «Bombay Sapphire», «Beefeater Crown Jewel». У алкоголя должен быть ярко выражен вкус можжевельника. Не стоит экономить и на тонике.

Нужные штучки:

джиггер;

хайбол;

коктейльная ложечка;

трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Джин тоник:

Наполнить хайбол льдом в кубиках до самых краев. Налить в бокал джин. Добавить тоник. Все компоненты аккуратно смешать при помощи ложки. На край установить дольку лайма и подавать.

Перед приготовлением коктейля все компоненты надо охладить. Это правило касается также стакана. А если заменить тоник на колу, то получится коктейль Джин кола.

Как пить

Чаще всего коктейль Джин тоник пьют жаркими вечерами в охлажденном виде. Он великолепно утоляет жажду и не требует закуски. Если захочется перекусить, то под коктейль подойдут овощные салаты. В целом никаких строгих правил употребления для этого коктейля нет. Пить можно через трубочку или без нее.

Крепость напитка в среднем 10%, поэтому он идеально подходит для женщин. Вкус мягкий, с легкой горчинкой. При желании можно поэкспериментировать с пропорциями, чтобы увеличить или снизить процент алкоголя.

