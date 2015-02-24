Идеальный Джин-тоник (G&T)

Джин-тоник (G & T) Традиционный рецепт коктейля с вековой историей и безупречной репутацией. 50 мл джина

100 мл тоника

1-2 дольки лайма Охлажденный высокий бокал на 2/3 заполнить льдом. Налить 50 мл джина и 100 мл тоника. Добавить лёд, если в стакане осталось место. Украсить 1-2 дольками лайма, аккуратно перемешать. Вместо лайма можно использовать лимон, ломтик огурца или веточку розмарина, в зависимости от того, какой джин используется.

Насыпать в стакан льда, плюхнуть туда стопочку джина и хорошенько все приправить тоником не сложно, не сложнее, чем потом туда же накромсать пару долек лимона. Джин-тоник – очень простой коктейль и именно поэтому выбор ингредиентов очень важен. Такие коктейли, сродни Отвертке и Олд-фэшну, не приемлют дешевой алкогольной основы и тем более посредственных наполнителей.

История G & T (Gin & Tonic) начинается с Ост-Индийской торговой компании и британской колониальной Индии, когда британские солдаты решили смешать тоник (на то время лекарственное средство для профилактики малярии, содержащее большое количество хинина) с джином, дабы улучшить вкусовые качества горького «лекарства».

Кстати, это был не первый случай, когда хинин использовался для лечения малярии – известно, что впервые он был упомянут в 1631 году, когда эпидемия малярии ударила по заболоченным окрестностям Рима. Однако полномасштабное применение хинина началось только в 1840 году. Впрочем, это не имеет ни какого отношения к нашему Джин-тонику, так как его звёздный час настал непосредственно с приходом к власти королевы Виктории и толпы эмигрантов, которые повалили из индийских колоний в земли родные. Помимо богатств Индии они прихватили с собой и любовь к армейскому напитку.

Выбор ингредиентов

Именно он задаёт основное направление напитку, поэтому выбирать нужно очень тщательно. К сожалению, в свободной продаже на постсоветском пространстве представителей женевера не так много, как хотелось бы. Ещё меньше классических сухих лондонских джинов. Пожалуй, оптимальным вариантом для широкого круга любителей G & T остается Beefeater dry gin, единственный представитель можжевелового лакомства лондонского производства. Крайне не желателен Gordon’s, так как он плохо сочетается с хиной и даёт оттенок спирта.

В целом, для нашего идеального Джин-тоника можно купить менее распространённый Bombay Sapphire или очень редкий для России Plymouth gin. Но подойдёт любой джин, который вы считаете любимым, так как экспериментов здесь не избежать. Попробуйте обязательно приготовить коктейль с джином Hendrick’s, в состав которого входит настой розы и огуречная эссенция. Очень оригинальный напиток для оригинального G&T.

Как правило, не любовь к Джин-тонику рождается там, где тонику уделили меньше всего внимания. Найти подлинный хинный напиток с адекватным вкусом очень сложно. Несомненно, это будет Schweppes, но постарайтесь хотя бы найти Schweppes импортный, в идеале английский – он продается в стеклянной таре 0,2 л. Отечественный Schweppes очень сильно отдает синтетикой, приторно сладкий и портит коктейль на корню. К счастью, есть зарубежные магазины с доставкй в СНГ. Это отличная возможность попробовать настоящий G & T, каким он задумывался изначально.

Если есть возможность заказывать на Amazon и тому подобных площадках, обязательно попробуйте всю линейку тоников Fever-Tree, которые готовятся на основе настоящего хинина. Тем, кому нравится горечь биттеров, придется по вкусу немецкий тоник Thomas Henry, а более сладкой альтернативой станет тоник 1724. С 2016 года довольно легко приобрести тоник-сироп, который достаточно разбавить обычной газировкой, чтобы получить превосходный коктейльный ингредиент (речь идёт о сиропах типа BTW и Jack Rudy, которые можно купить на Amazon). Слышащий да услышит, ищущий да найдёт!

В классическом исполнении это лимон или лайм, разумеется, лайм предпочтительней. Но на цитрусовых свет клином не сошелся. С тем же Hendrick’s отлично сочетаются ломтики огурца, всё потому, что гарнир в G & T должен не только украшать коктейль, но и усиливать вкус джина или удачно его оттенять. Так, к пряному джину можно добавить ломтик апельсина, а к цветочным представителям женевера – веточку розмарина. Ниже вы найдёте несколько гармоничных сочетаний всех трёх ингредиентов под каждый отдельно взятый джин.

Оптимально добавлять большие кубики льда, хорошо замороженные, цельные. Именно квадратная форма льда обеспечивает его оптимальное таяние и коктейль на всех этапах будет питься легко.

Здесь на любителя. Чаще всего упоминается пропорция 1:2, 1 порция джина и 2 порции тоника. Очевидно, что для любителей более крепких напитков лучше использовать пропорцию 1:1 или 2:3, для менее крепких – 1:3.

Отдельного внимания заслуживает посуда. Для пропорций 1:1, 2:3 лучше брать низкие стаканы (будет уместен классический рокс). Для G & T с большим содержанием тоника лучше взять высокий коллинз или хайбол. Перед приготовлением коктейля стакан лучше охладить.

Джин Adnams Copper House + тоник Fever-Tree Indian + полоска лимонной цедры и лепестки каркадэ.

Джин Beefeater + сироп BTW с газировкой + большая долька апельсина.

Джин Beefeater 24 + тоник Fever-Tree Indian + лимонная вербена.

Джин Bombay Sapphire + Double Dutch Cucumber & Watermelon + полоска лимонной цедры.

Джин Bloom + тоник Fever-Tree Indian + разрезанная пополам клубника.

Джин Caorunn + тоник Fever-Tree Indian + долька яблока.

Джин Death’s Door + тоник Fever-Tree Mediterranean + веточка шалфея.

Джин Ferdinand’s Saar + тоник Dr Polidori Dry + полоска цедры апельсина.

Джин Fillier’s Dry Gin 28 + тоник Double Dutch Slimline + веточка розмарина.

Джин Four Pillars + тоник Fever-Tree Mediterranean + долька апельсина и веточка розмарина.

Джин Mare + тоник Fever-Tree Mediterranean + дольки манго на шпажке.

Джин Hendrick’s + тоник Schweppes + пару огуречных слайсов.

Джин Martin Miller’s + тоник Fever-Tree Indian + долька розового грейпфрута и листья базилика.

Джин Makar Glasgow + тоник Dr Polidori Cucumber + слайсы зелёного перца чили.

Джин Mason’s Yorkshire + тоник Fever-Tree Indian + полоска апельсиновой цедры и зёрна кардамона.

Джин Monkey 47 + тоник Dr Polidori Dry + полоска лимонной цедры.

Джин No.3 + тоник 1724 + завиток грейпфрутовой цедры и зёрна кардамона.

Джин Napue + тоник Thomas Henry + клюква и веточка розмарина.

Джин Opihr + тоник Fever-Tree Indian + маленький стручок чили.

Джин Plymouth + тоник 1724 + лимонная цедра.

Джин Shortcross + тоник Fever-Tree Indian + апельсиновая цедра и веточка мяты.

Джин Sipsmith + тоник Thomas Henry Dry + долька лайма.

Джин St George Terroir + тоник Fever-Tree Indian + лавровый лист.

Джин Tanqueray + тоник Thomas Henry Dry + выжатый ломтик лайма.

Джин Tanqueray No.TEN + тоник Fever-Tree Indian + большой ломтик грейпфрута.

Джин Tarquin’s + тоник Thomas Henry Elderflower + сушеные лепестки фиалки.

Теперь вы знаете, как приготовить истинный, идеальный Джин-тоник, коктейль, который пленил миллионы сердец, коктейль, совершенство которого кроется в деталях.

Cheers!