Если поддался панике и закупил много гречки: как сварить из нее самогон, а может даже и виски

Примерно месяц назад все мы слышали в новостях, что с полок супермаркетов пропали греча, макароны, туалетная бумага и прочие предметы первой необходимости. Как оказалось, сейчас никакой проблемы с поставкой продуктов нет. Хоть тут правительство не обмануло.

Позвонил мне намедни мой знакомый и спросил, не надо ли мне гречи. Его теща закупилась этим «стратегическим» продуктом во время массовой истерии. Но не учла одного – во всей семье никто эту самую гречу не ест.

И ведь здравомыслящая женщина – доцент кафедры университета на пенсии! И я подумал, что если гречу нельзя съесть, то ее можно выпить. Сегодня я поделюсь с вами рецептом самогона из гречи. Надеюсь, что пригодится. Тем более, что себестоимость у него достаточно низкая.

Особенности самогона на грече

Для меня, как и для многих, оказалось неожиданностью, что самогон можно приготовить из гречки. Однако, это так. А напиток, в зависимости от сорта крупы и тонкостей технологии может быть совершенно разнообразным по вкусу.

Самогон из коричневой прожаренной гречки будет иметь жесткий вкус и хлебный аромат. Если же использовать для браги зеленую непрожаренную крупу, то напиток будет мягким, а в аромате появятся фруктовые и цветочные нотки.

Если выдержать гречневый самогон в дубовой бочке или, за неимением ее настоять на дубовой коре или щепе, получится самый настоящий гречневый виски. Ведь рецепт приготовления виски очень схож с приведенным выше.

На таком самогоне не рекомендуют делать сладкие, фруктовые настойки. Его «жесткость» не даст раскрыться таким ароматам и вкусам.

Какие ингредиенты нужны для приготовления самогона на гречке

В отличие от обычного сахарного самогона, гречневый готовить намного сложнее. Да и ингредиентов потребуется больше. Зато получившийся напиток порадует вас своим необычайным вкусом.

Спирт получается при брожении сахара в браге. Однако в грече, как и в других зерновых культурах, углеводы присутствуют не в виде сахаров, а в виде крахмала, который не распадается при сбраживании его дрожжами.

Поэтому для того, чтобы получить хорошую брагу, сначала нужно преобразовать крахмал в сахар. Эта процедура называется осахариванием и осуществляется с применением солода. Так называется специально пророщенное зерно пшеницы, ячменя или ржи.

Итак, необходимыми ингредиентами для браги из гречи являются:

гречка подойдет в любом виде — цельная, крупа или мука – 5 кг;

солод, лучше ячменный или пшеничный – 1 кг;

сахар – 1 кг, он потребуется только если гречка будет низкого качества и сахаров в ней будет мало;

воды всего нужно будет 30 литров, но использовать ее придется по частям, при добавлении сахара потребуется дополнительно по 4 литра на каждый килограмм;

дрожжей потребуется 150 грамм живых, но можно их заменить 30 граммами сухих.

Пшеничный солод

Все это нужно подготовить заранее, чтобы составляющие находились «под рукой», так как времени на поиски недостающих ингредиентов в процессе приготовления браги не будет. Выход продукта — гречневого самогона крепостью 40%, при таком количестве составляющих, будет примерно равен 5 литрам.

Как приготовить самогон на грече

Контролировать температуру, указанную ниже, нужно при выполнении всех процессов, иначе сусло не получится. Максимально допустимое отклонение от указанных значений — 2-3°С.

Гречку и отдельно солод нужно измельчить до состояния крупы, не перемешивая между собой. После этого гречу необходимо поместить в кастрюлю и залить 20 литрами чистой воды с температурой 50-55°С. Содержимое кастрюли нужно нагреть на плите до 60°С и проварить при этой температуре 15 минут. Довести смесь до кипения и варить 1-1,5 часа, постоянно помешивая. В итоге должна получиться густая каша. После варки охладить содержимое до 63-68°С и постоянно помешивая, чтобы не образовывались комки, внести солод. В течение двух часов поддерживать температуру 63-68°С, перемешивая сусло через каждые 30 минут. Каша должна стать сладкой. Если вкус недостаточно насыщенный, можно добавить сахар. Залить получившееся содержимое максимально холодной водой и, охладив до 25-28°С, внести активированные дрожжи. Перелив брагу в бродильную емкость с водяным затвором, оставить ее для брожения на 3-7 дней. За этот срок она «созреет».

Главные отличия от сахарного самогона заключаются в приготовлении сусла. Для приготовления потребуется большая кастрюля и термометр.Порядок приготовления браги следующий:

Перегонять брагу нужно после того, как она «осветлится», то есть отстоится, иначе осадок в дистилляторе будет пригорать и испортит вкус самогона.

Первоначальная перегонка осуществляется без разделения на фракции, пока крепость не снизится до 20-25% об. После этого получившийся продукт (как правило крепостью 60-65% об.) нужно разбавить водой до крепости 18% об. и перегнать вторично, отбирая первую, самую крепкую фракцию - «голову». Ее употреблять нельзя.

Выгонка прекращается, как только крепость продукта снизится до 45% об. Весь объем продукта нужно разбавить водой до 40-45% об. и, разлив в стеклянные бутылки, оставить на сутки двое. После этого продукт готов к употреблению.

Себестоимость самогона на грече

Интересно было бы рассчитать стоимость гречневого самогона. Для этого достаточно сложить стоимость всех продуктов, указанных в перечне ингредиентов, и разделить на 5.

Итак:

5 кг гречки — 400 рублей;

1 кг солода — 200 рублей;

1 кг сахара — 25 рублей;

30 литров бутилированной воды — 150 рублей;

30 г сухих дрожжей — 20 рублей.

Всего около 800 рублей. Выдержав получившийся продукт в бочке пару месяцев и разделив стоимость на 5, получим 160 рублей за 1 литр отличного виски! Думаю, что по такой цене вы качественный продукт в магазине купить не сможете. Неплохо, правда?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы закупали гречу и туалетную бумагу перед карантином? Как считаете, стоит ли из гречи делать самогон или все же лучше ее оставить неприкосновенным запасом на всякий случай?