В давние времена Васко Да Гама многие моряки страдали разными болезнями. И долгие годы от этого искали лекарство. Им стал витамин С и в 1867 году власть Британии обязала поставлять морякам в плавание цитрусы. Но возникла проблема – путешествия могли занимать большой количество времени, а срок годности фруктов был ограничен. Поэтому из них стали делать сок. Но пить его в чистом виде морякам не нравилось, тогда некий шотландский повар Лочлин Роуз придумал смешивать сок с сахаром – в итоге получился сироп, который моряки в дальнейшем начали пить вместе с джином. Так и был придуман оригинальный рецепт Гимлета.

Компоненты для приготовления Гимлет:

Сухой джин – 60 мл;

Лаймовый кордиал – 30 мл;

Цедра лайма – 1 шт.;

Лед – 200 г.

Дополнительно:

Бокал для мартини – 1 шт.;

Шейкер для смешивания – 1 шт.;

Стрейнер – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Нож для снятия цедры – 1шт.

Рецепт Гимлет

В шейкер для смешивания добавьте сухой джин и лаймовый кордиал. Насыпьте льда и хорошо взбейте содержимое. Используя стрейнер, перелейте готовый напиток в бокал для мартини, предварительно охладив его. По желанию можно украсить цедрой лайма. К подаче готово!

Как пить Гимлет

Полученный коктейль обладает крепостью в 16%. Его пьют или небольшими глотками, или с использование трубочки, наслаждаясь цитрусовым вкусом. К закуске отлично подойдут различные салаты, а вот сладкие блюда использовать не рекомендуется. Они могут перебить основной вкус коктейля.

