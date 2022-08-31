Компоненты для приготовления Гимлет:
- Сухой джин – 60 мл;
- Лаймовый кордиал – 30 мл;
- Цедра лайма – 1 шт.;
- Лед – 200 г.
Дополнительно:
- Бокал для мартини – 1 шт.;
- Шейкер для смешивания – 1 шт.;
- Стрейнер – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Нож для снятия цедры – 1шт.
Рецепт Гимлет
- В шейкер для смешивания добавьте сухой джин и лаймовый кордиал.
- Насыпьте льда и хорошо взбейте содержимое.
- Используя стрейнер, перелейте готовый напиток в бокал для мартини, предварительно охладив его.
- По желанию можно украсить цедрой лайма. К подаче готово!
Как пить ГимлетПолученный коктейль обладает крепостью в 16%. Его пьют или небольшими глотками, или с использование трубочки, наслаждаясь цитрусовым вкусом. К закуске отлично подойдут различные салаты, а вот сладкие блюда использовать не рекомендуется. Они могут перебить основной вкус коктейля.
