Ромовый Дневник

Гимлет

Рецепты коктейлей · Sergei
Гимлет
В давние времена Васко Да Гама многие моряки страдали разными болезнями. И долгие годы от этого искали лекарство. Им стал витамин С и в 1867 году власть Британии обязала поставлять морякам в плавание цитрусы. Но возникла проблема – путешествия могли занимать большой количество времени, а срок годности фруктов был ограничен. Поэтому из них стали делать сок. Но пить его в чистом виде морякам не нравилось, тогда некий шотландский повар Лочлин Роуз придумал смешивать сок с сахаром – в итоге получился сироп, который моряки в дальнейшем начали пить вместе с джином. Так и был придуман оригинальный рецепт Гимлета. 

Компоненты для приготовления Гимлет:

  • Сухой джин – 60 мл;
  • Лаймовый кордиал – 30 мл;
  • Цедра лайма – 1 шт.;
  • Лед – 200 г.

 

Дополнительно:

  • Бокал для мартини – 1 шт.;
  • Шейкер для смешивания – 1 шт.;
  • Стрейнер – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Нож для снятия цедры – 1шт.

 

Рецепт Гимлет

  1. В шейкер для смешивания добавьте сухой джин и лаймовый кордиал.
  2. Насыпьте льда и хорошо взбейте содержимое.
  3. Используя стрейнер, перелейте готовый напиток в бокал для мартини, предварительно охладив его. 
  4. По желанию можно украсить цедрой лайма. К подаче готово!

 

Как пить Гимлет 

Полученный коктейль обладает крепостью в 16%. Его пьют или небольшими глотками, или с использование трубочки, наслаждаясь цитрусовым вкусом. К закуске отлично подойдут различные салаты, а вот сладкие блюда использовать не рекомендуется. Они могут перебить основной вкус коктейля.  

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Авиация”.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома