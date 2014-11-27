Горячий Тодди с джином

Напомним, горячий Тодди – это согревающий напиток, в рецепт которого входит горячая вода, сахар и шотландский виски. Но классический рецепт Тодди был настолько хорош, что его решили немного разнообразить, заменяя все и вся. Так на свет родился горячий Тодди с бурбоном, и напиток, с рецептом которого вы познакомитесь чуть ниже.
Вообще, Тодди можно смело назвать целым подразделом согревающих коктейлей, по аналогии с глинтвейнами, грогами и прочими теплыми напитками, рецептов которых не счесть. Все очень просто – сомнению и замене поддаются абсолютно все ингредиенты. Воду смело можно заменить соками, чаем, компотом и всем, что годно для «теплой» основы.
Сахар, разумеется, целесообразно заменить мёдом. Алкоголь – любой, какой попадется под руку, но желательно, чтобы это был крепкий экземпляр, качественный экземпляр. Ну и навскидку можно добавить любую пряность из тех, которые греют, к примеру, из специй для глинтвейна.
Рецепт Тодди с джином
- 1 пакетик имбирного чая
- 240 мл воды
- 1 ст. ложка мёда
- 30 мл джина
- 1 кружок лимона
Чайный пакетик в чашку. Лучше, если вы сами сделаете имбирный чай – просто нарежете немного корня имбиря и залейте его горячей водой, а затем процедите. Очень кстати здесь придется молотая корица, получится в своем роде тонизирующее средство от простуды.
Если все же решили использовать пакетированный чай, то просто заливаете его горячей водой (не кипятком, градусов 90-95 где-то).
Ждем 3-5 мин, извлекаем пакетик, добавляем мёд и джин. Хорошо перемешиваем.
Добавляем кружок лимона, можно его слегка помять.
Наслаждаемся ароматным согревающим напитком за чтением любимой книги.
