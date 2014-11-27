Ромовый Дневник

Горячий Тодди с джином

Рецепты коктейлей · Олег Колесов
Горячий Тодди с джином

Напомним, горячий Тодди – это согревающий напиток, в рецепт которого входит горячая вода, сахар и шотландский виски. Но классический рецепт Тодди был настолько хорош, что его решили немного разнообразить, заменяя все и вся. Так на свет родился горячий Тодди с бурбоном, и напиток, с рецептом которого вы познакомитесь чуть ниже.

Вообще, Тодди можно смело назвать целым подразделом согревающих коктейлей, по аналогии с глинтвейнами, грогами и прочими теплыми напитками, рецептов которых не счесть. Все очень просто – сомнению и замене поддаются абсолютно все ингредиенты. Воду смело можно заменить соками, чаем, компотом и всем, что годно для «теплой» основы.

Сахар, разумеется, целесообразно заменить мёдом. Алкоголь – любой, какой попадется под руку, но желательно, чтобы это был крепкий экземпляр, качественный экземпляр. Ну и навскидку можно добавить любую пряность из тех, которые греют, к примеру, из специй для глинтвейна.

Горячи Тодди с джином и лимоном.

Рецепт Тодди с джином

  • 1 пакетик имбирного чая
  • 240 мл воды
  • 1 ст. ложка мёда
  • 30 мл джина
  • 1 кружок лимона
Приготовление:

Чайный пакетик в чашку. Лучше, если вы сами сделаете имбирный чай – просто нарежете немного корня имбиря и залейте его горячей водой, а затем процедите. Очень кстати здесь придется молотая корица, получится в своем роде тонизирующее средство от простуды.

Чайный пакетик для Тодди в чашке

Если все же решили использовать пакетированный чай, то просто заливаете его горячей водой (не кипятком, градусов 90-95 где-то).

Заливаем Тодди горячей водой и ждем 3-5 минут

Ждем 3-5 мин, извлекаем пакетик, добавляем мёд и джин. Хорошо перемешиваем.

Мёд и джин для горячего тодди

Добавляем кружок лимона, можно его слегка помять.

Горячий Тодди готов - вкусно и ароматно

Наслаждаемся ароматным согревающим напитком за чтением любимой книги.

Горячий Тодди с джином

Согревающий традиционный коктейль с джином и имбирным чаем.

  • 1 пак. имбирного чая
  • 240 мл воды
  • 1 ст. л. мёда
  • 30 мл джина
  • 1 шт. лимон (кружок)
  1. Заварить в чашке пакетик чая.
  2. Добавить джин и мёд.
  3. Хорошо перемешать.
  4. Добавить кружок лимона.

Можно использовать заварной чай.

Похожие статьи

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

10 лучших коктейлей на Хэллоуин: рецепты страшных напитков

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

С чем пьют ром Бакарди – выбор закусок и компонентов для смешивания

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Лечебная настойка из кагора, алоэ и меда

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Коктейль Лонг-Айленд – как приготовить этот легендарный напиток

Роза Багси

Роза Багси

Палома

Палома