Необходимые компоненты для приготовления коктейля Голубая лагуна:
- 150 мл Спрайта;
- 50 мл водки;
- 20 мл блю кюрасао De Kuyper;
- 30 г ананаса;
- 200 г льда, замороженного кубиками.
Нужные штучки:
- джиггер;
- харрикейн;
- ложка для смешивания коктейлей;
- 2 трубочки.
Рецепт приготовления коктейля Голубая лагуна:
- В харрикейн отправить лед и заполнить бокал до краев.
- Налить ликер, водку.
- Смешать содержимое бокала коктейльной ложкой.
Как питьЭкзотический вкус коктейля получают за счет добавления блю кюрасао De Kuyper. Ликер придают ему насыщенный и яркий вкус. Напиток отнесен к категории лонг-дринк, даже в базовой консистенции минимум 120 мл, в среднем от 140 до 600 мл. Людям, которые отказались по каким-либо причинам от употребления алкоголя идеально подойдет безалкогольный вариант рецепта. Изменить рецептуру очень легко – заменить водку на Спрайт или Севен Ап. Вкусовые качества коктейля будут практически полностью сохранены. Блю Кюрасао надо вливать последним, независимо от содержания алкоголя в напитке. Он тяжелее за счет большого количества сахара. Не думайте, что в домашних условиях, напиток получится хуже, чем в баре. Ананас можно заменить на лайм или апельсин. Соблюдайте все правила смешивания – и у вас все получится.
