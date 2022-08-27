Любителям необычных напитков идеально подойдет коктейль Голубая лагуна. Это слабоалкогольный напиток, который быстро тонизирует и освежает. Считается, что впервые рецепт был реализован в США в баре «Нью-Йорский Бар Гарри». Событие было в середине прошлого века. Сейчас есть несколько вариаций рецепта, которые идеально адаптированы для приготовления коктейля в домашних условиях. Нет четких правил, можно менять компоненты или пропорции.

Необходимые компоненты для приготовления коктейля Голубая лагуна:

150 мл Спрайта;

50 мл водки;

20 мл блю кюрасао De Kuyper;

30 г ананаса;

200 г льда, замороженного кубиками.

Нужные штучки:

джиггер;

харрикейн;

ложка для смешивания коктейлей;

2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Голубая лагуна:

В харрикейн отправить лед и заполнить бокал до краев. Налить ликер, водку. Смешать содержимое бокала коктейльной ложкой.

Украсить долькой ананаса или лимона, который можно поместить непосредственно в напиток.

Как пить

Экзотический вкус коктейля получают за счет добавления блю кюрасао De Kuyper. Ликер придают ему насыщенный и яркий вкус. Напиток отнесен к категории лонг-дринк, даже в базовой консистенции минимум 120 мл, в среднем от 140 до 600 мл.

Людям, которые отказались по каким-либо причинам от употребления алкоголя идеально подойдет безалкогольный вариант рецепта. Изменить рецептуру очень легко – заменить водку на Спрайт или Севен Ап. Вкусовые качества коктейля будут практически полностью сохранены. Блю Кюрасао надо вливать последним, независимо от содержания алкоголя в напитке. Он тяжелее за счет большого количества сахара. Не думайте, что в домашних условиях, напиток получится хуже, чем в баре. Ананас можно заменить на лайм или апельсин. Соблюдайте все правила смешивания – и у вас все получится.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля Черный Русский.