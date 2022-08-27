Ромовый Дневник

Любителям необычных напитков идеально подойдет коктейль Голубая лагуна. Это слабоалкогольный напиток, который быстро тонизирует и освежает. Считается, что впервые рецепт был реализован в США в баре «Нью-Йорский Бар Гарри». Событие было в середине прошлого века. Сейчас есть несколько вариаций рецепта, которые идеально адаптированы для приготовления коктейля в домашних условиях. Нет четких правил, можно менять компоненты или пропорции.

Необходимые компоненты для приготовления коктейля Голубая лагуна:

  • 150 мл Спрайта;
  • 50 мл водки;
  • 20 мл блю кюрасао De Kuyper;
  • 30 г ананаса;
  • 200 г льда, замороженного кубиками.

Нужные штучки:

  • джиггер;
  • харрикейн;
  • ложка для смешивания коктейлей;
  • 2 трубочки.

Рецепт приготовления коктейля Голубая лагуна:

  1. В харрикейн отправить лед и заполнить бокал до краев.
  2. Налить ликер, водку.
  3. Смешать содержимое бокала коктейльной ложкой.
Украсить долькой ананаса или лимона, который можно поместить непосредственно в напиток.

Как пить

Экзотический вкус коктейля получают за счет добавления блю кюрасао De Kuyper.  Ликер придают ему насыщенный и яркий вкус. Напиток отнесен к категории лонг-дринк, даже в базовой консистенции минимум 120 мл, в среднем от 140 до 600 мл.  Людям, которые отказались по каким-либо причинам от употребления алкоголя идеально подойдет безалкогольный вариант рецепта. Изменить рецептуру очень легко – заменить водку на Спрайт или Севен Ап. Вкусовые качества коктейля будут практически полностью сохранены. Блю Кюрасао надо вливать последним, независимо от содержания алкоголя в напитке. Он тяжелее за счет большого количества сахара. Не думайте, что в домашних условиях, напиток получится хуже, чем в баре. Ананас можно заменить на лайм или апельсин. Соблюдайте все правила смешивания – и у вас все получится.

