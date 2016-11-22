На днях попал мне в руки барбадосский ром Mount Gay. Не самая его премиальная версия, но напиток мне пришелся по вкусу, хоть я и не большой любитель карибского дистиллята. Распивая его в приятной дружеской компании, когда за окном был твёрдый минус, и всё указывало на то, что зима будет долгой и холодной, вспомнился один очень интересный и неординарный согревающий напиток – Hot Buttered Rum (Горячий масляный ром).

Если верить очень авторитетным источникам, в мире HBR является одним из самых известных согревающих напитков с ромом. Конечно, у нас чаще на слуху легендарный грог, но в англоязычных странах подкинуть маслица в ром считается хорошей привычкой, особенно в праздничные дни. Чем примечателен этот напиток ещё, так это своей продолжительной историей и огромным количеством вариаций.

История Горячего масляного рома

В барном сообществе о Горячем масляном роме знали ещё со времен первой коктейльной хрестоматии Джерри «Профессора» Томаса «How to Mix Drinks, or Bon-Vivants Companion». Но история этого напитка началась куда раньше. Уже в тринадцатом столетии масло начали добавлять в эль, дабы усилить его лечебные свойства. Затем европейцы научились дистилляции и масло начали добавлять в напитки покрепче.

После того как патоку начали импортировать из Ямайки в колониальную Америку и винокурни начали открываться в Новой Англии, колонисты начали добавлять ром в горячие напитки. Так, наряду с эгг-ногом и тодди, появился Hot Buttered Rum. Разумеется, напиток пришелся по вкусу рождественской Америке и быстро завоевал поклонников во всём англо-американском мире. Изначально в HBR добавляли крепкий, выдержанный тёмный ром, который сохранял в напитке отчетливый аромат мелассы. Позже в ход пошли более легкие дистилляты и их пряные версии.

Горячий масляный ром для ленивых

50 мл золотого или пряного рома

25 г сливочного масла

1,5 ч. л. коричневого сахара

3 бутона гвоздики (по желанию)

палочка корицы

мускатный орех

горячая вода

Для этого напитка подойдет любой тёмный ром, как пряный, так и не очень. Зачастую в ход идёт всё тот же Mount Gay, Bacardi Carta Negra, из пряных – популярные Bacardi Oakheart и Captain Morgan’s Spiced. Что примечательно, пряности можно вообще не добавлять, если изначально планируется использовать пряный ром. Вместо горячей воды часто добавляют горячий сидр или чай.

На слабом огне в небольшой кастрюле растопить масло с сахаром и гвоздикой. Снять с огня, добавить к смеси ром и хорошо перемешать. Вылить через сито в жаропрочный стакан или чашку и добавить горячую воду по вкусу. Украсить палочкой корицы и тёртым мускатным орехом. Пить сразу, не оттягивая удовольствие!

Рецепт Hot Buttered Rum для покладистых

45 мл золотого или пряного рома

1 ст. л. «теста» для горячего подмасленного рома*

горячая вода

В Америке к Рождественским праздникам готовятся заблаговременно, как и к приготовлению традиционных согревающих напитков. Для Горячего масляного рома принято заранее готовить масляный концентрат, название которого можно интерпретировать как «тесто». Предлагаю один из рецептов напитка с таким «тестом».

Добавить ром в жаропрочный стакан или кружку. Добавить «тесто», залить кипятком по вкусу и хорошо размешать. Пить сразу, не оттягивая удовольствие!

«тесто» для горячего подмасленного рома

450 г сливочного масла

450 г коричневого сахара

450 белого сахара

1 ст. л. молотой корицы

1 ч. л. шариков гвоздики

1 ч. л. тёртого мускатного ореха

1 л смягченного ванильного мороженого

Добавить все ингредиенты, кроме мороженого, в миску и хорошо перетереть до получения однородной массы. Добавить мороженое и снова перемешать. Переложить в любую ёмкость подходящего объема, плотно закрыть и хранить в морозильной камере.