Горячий яблочный бурбон является превосходным согревающим напитком для больших тусовок – отличная альтернатива пуншу и другим подобным вкусностям. Сам он чем-то напоминает горячий Тодди, но рецептура немного иная. Готовить его очень просто, а ваш дом наполнится чудеснейшим ароматом. В конце концов, кто ж откажется от бурбона? :D

Рецепт горячего яблочного бурбона

1,8-2 л яблочного сока или сидра;

300 мл бурбона (или виски);

2 палочки корицы;

8-10 бутонов гвоздики;

Щепотка молотого мускатного ореха;

Несколько горошин душистого перца (по вкусу);

1 ч. ложка ванильной эссенции (можно заменить ванилином);

50 г сахара.

Все ингредиенты заменяемы. В качестве бурбона можно брать любой американский напиток, к примеру, дешевый Джим Бим. Ванильную эссенцию можно смело заменить ванилином в пакетиках или ванильным сахаром, а можно вообще положить ваниль в стручке, как в горячий ванильный сидр. Сахар лучше использовать коричневый, тростниковый.

Выливаем сок или свежий сидр в кастрюлю, ставим её на огонь, добавляем все специи и кипятим 10-15 минут. Добавляем сахар и перемешиваем до полного его растворения. Перед добавлением сахара можно попробовать напиток, чтобы убедиться в его пряности.

Снимаем кастрюлю с огня, ждём 10-15 минут и добавляем бурбон. Переливаем полученный напиток в кувшин или 2-3-литровую банку через воронку и сито, можно через слой марли.