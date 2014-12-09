Горячий яблочный бурбон является превосходным согревающим напитком для больших тусовок – отличная альтернатива пуншу и другим подобным вкусностям. Сам он чем-то напоминает горячий Тодди, но рецептура немного иная. Готовить его очень просто, а ваш дом наполнится чудеснейшим ароматом. В конце концов, кто ж откажется от бурбона? :DНижеизложенный рецепт яблочного бурбона рассчитан на 10-15 порций.
Рецепт горячего яблочного бурбонаИнгредиенты:
- 1,8-2 л яблочного сока или сидра;
- 300 мл бурбона (или виски);
- 2 палочки корицы;
- 8-10 бутонов гвоздики;
- Щепотка молотого мускатного ореха;
- Несколько горошин душистого перца (по вкусу);
- 1 ч. ложка ванильной эссенции (можно заменить ванилином);
- 50 г сахара.
Все ингредиенты заменяемы. В качестве бурбона можно брать любой американский напиток, к примеру, дешевый Джим Бим. Ванильную эссенцию можно смело заменить ванилином в пакетиках или ванильным сахаром, а можно вообще положить ваниль в стручке, как в горячий ванильный сидр. Сахар лучше использовать коричневый, тростниковый.Готовим так:
- Выливаем сок или свежий сидр в кастрюлю, ставим её на огонь, добавляем все специи и кипятим 10-15 минут. Добавляем сахар и перемешиваем до полного его растворения. Перед добавлением сахара можно попробовать напиток, чтобы убедиться в его пряности.
- Снимаем кастрюлю с огня, ждём 10-15 минут и добавляем бурбон. Переливаем полученный напиток в кувшин или 2-3-литровую банку через воронку и сито, можно через слой марли.
- Подавать горячий яблочный бурбон следует в термостойких стаканах или чашках, можно украшать палочками корицы. Если напиток остыл, его можно ещё раз подогреть, но не сильно, чтобы не выпарить спирты. Благодаря “теплым специям” яблочный бурбон согреет всю компанию после длительной прогулки на холоде. Приятного аппетита!