В холодный зимний или промозглый осенний день хочется чего-то согревающего. Отличный вариант согреться – глинтвейн. А если за руль? Решение есть – безалкогольный глинтвейн. Он такой же вкусный, бодрящий и подходит даже детям и беременным женщинам.

Вместо вина

Добавлять специи в вино придумали древние римляне, европейцы эту идею доработали. Они поняли, что сила и глубина пряностей раскрывается ярче в горячем напитке.

Божественный, согревающий душу и тело напиток может быть вкусным и без вина. Хотя в переводе глинтвейн и означает «подогретое вино», но есть безалкогольные варианты на основе фруктовых соков с пряностями и медом. Напиток получается ароматным, пряным, с приятным послевкусием. К тому же соединение фруктовых нектаров и специй оказывает благотворное влияние на организм. Однако если вы хотите сделать напиток именно на основе вина, то можете приготовить безалкогольное вино.

Глинтвейн из какого сока бывает в современных реалиях? Вот какие фруктовые и ягодные напитки подходят:

Виноградный. Классический вариант – нектар из красных сортов винограда. Он укрепляет организм, придает силы, содержит витамины. Сок из белого винограда лучше усваивается желудком;

Гранатовый. Сильный антисептик, борется с анемией, депрессией, гипертонией;

Клюквенный. Природный антибиотик, тонизирует, укрепляет иммунитет;

Вишневый. Улучшает память, ускоряет метаболизм, приводит в порядок нервную систему;

Апельсиновый сок. За счет высокого содержания аскорбиновой кислоты считается эффективной защитой от гриппа и простуд;

Грейпфрутовый. Растворяет камни в желчном пузыре и почках, выводит шлаки из организма;

Яблочный. Усиливает пищеварение, способствует быстрому очищению, избавляет от запоров;

Лимонный. Повышает работоспособность, стимулирует мозговую деятельность, борется с простудными заболеваниями;

Малиновый. Снижает уровень холестерина, лечит анемию, атеросклероз.

Готовят и экзотические варианты безалкогольного глинтвейна с мякотью овощей. Томатный – это самый диетический среди соков, оказывает противоопухолевое воздействие, сильный антиоксидант.

В качестве основы для согревающего напитка можно использовать и обычный черный чай, чай-каркаде, молоко.

В период авитаминоза безалкогольный глинтвейн – это витаминная и очень вкусная помощь ослабленному организму:

Отдать предпочтение стоит свежему домашнему или консервированному соку;

Сокосодержащий напиток нельзя доводить до кипения. Оптимальная температура 70 градусов;

Мед добавляют после приготовления. При температуре 40 градусов мед начинает терять свои лечебные свойства, температура более 60 градусов губительна для продукта.

Все дело в специях

Одна кружка горячего глинтвейна способна взбодрить и вернуть силы. Напиток расширяет сосуды, разгоняет кровь, согревая изнутри. В сезон простуд глинтвейн укрепляет иммунитет.

Магическое действие живительного нектара объясняется входящими в его состав специями. Добавляя пряные вершки и корешки, можно придать напитку отхаркивающие или жаропонижающие свойства.

Какие пряности подойдут:

Корица. Стимулирует деятельность головного мозга, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм. Это обязательный ингредиент;

Гвоздика. Улучшает кровообращение, повышает защитные силы организма, возбуждает иммунитет. Добавляет терпкий пряный вкус с теплыми нотками;

Имбирь. Тонизирует, обладает противовоспалительными свойствами. Обладает согревающим эффектом;

Перец. Черный – укрепляет иммунитет, разжижает кровь, укрепляет стенки сосудов. Красный – улучшает пищеварение, восстанавливает силы. Душистый – хороший антисептик и антиоксидант;

Бадьян. Обладает жаропонижающими свойствами, лечит кашель и простудные заболевания. Имеет сложный аромат, в котором соединяются горечь, сладость, острота, вяжущие оттенки;

Анис. Выравнивает гормональный фон, снимет спастику, улучшает пищеварение. Имеет интенсивно-пряный запах;

Барбарис. Очищает организм от шлаков и токсинов, повышает иммунную защиту. Добавляет легкую кислинку;

Лавр. Помогает снизить вес, нормализует процесс кроветворения. Привносит особый тонкий аромат;

Кориандр. Способствует детоксикации организма;

Мускатный орех. Стимулирует выработку эндорфинов, укрепляет сердце и сосуды. Имеет терпкий сладкий аромат;

Кардамон. Обладает противомикробным, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Обладает жгучим, острым и насыщенным вкусом и ароматом с легкими цитрусовыми нотками;

Шафран. Улучшает пищеварение, избавляет организм от шлаков и токсинов. Добавляет сладковато-терпкие нотки и золотистый цвет;

Мята. Мощный антисептик и болеутоляющее средство. Придает напитку мягкий и тонкий аромат, экзотический холодок.

Мелисса. Снимает нервную возбудимость, избавляет от бессонницы.

Каждая пряность имеет свои особенности, и добавлять их следует в определенной последовательности:

Мускат кладут вначале приготовления, а лавровый лист в конце на несколько секунд.

Корицу лучше использовать не в порошке, а в палочках.

Гвоздику не стоит долго держать в напитке, она обладает анестезирующим эффектом.

Шафран лучше не смешивать с другими пряностями. Он должен играть сольную партию.

Кроме специй добавляют фрукты: апельсин, лимон, яблоко, грейпфрут и ягоды: клюкву, малину, черную смородину, черноплодную рябину. В состав рецептов входят сухофрукты: изюм, финики, курага, чернослив, инжир.

Вкусные и полезные рецепты глинтвейна безалкогольного

Зимние вечеринки или домашние посиделки украсит бокал терпкого согревающего глинтвейна. При простуде горячий фруктовый нектар со специями снимет жар и боль в горле, насытит организм витаминами. Безалкогольный глинтвейн отлично борется с усталостью после трудного рабочего дня, улучшает качество сна.

Бодрящий ароматный напиток легко приготовить в домашних условиях. Потребуется посуда, стойкая к кислотам и окрашиванию. Подойдет эмалированная кастрюля или из нержавеющей стали, нужна ложка для помешивания, половник и фужеры из толстого стекла на низкой ножке.

Глинтвейн на виноградном соке

1л. виноградного нектара;

1 палочка корицы;

3 бутона гвоздики;

3 дольки имбирного корня;

1 апельсин;

2 ст.л. меда.

Для остроты можно добавить звездочку бадьяна, горошину душистого перца, для пикантности и аромата – несколько ягод клюквы или долек свежего яблока.

Ингредиенты:

Время приготовления 20 минут:

В кастрюлю налить сок, добавить специи.

Апельсин разрезать и размять вместе с кожурой.

Содержимое нагреть до 70 градусов.

Снять с плиты и накрыть, чтобы напиток настоялся.

Через 10-15 минут добавить мед.

Перелить в подготовленные чашки или графин через ситечко.

Лучше брать нектар красных сортов винограда. Он придает насыщенный вкус и хорошо сочетается с остальными ингредиентами.

С вишневым и грейпфрутовым соком

Вишневый нектар – 1 литр;

Грейпфрутовый сок – 200 мл;

Кардамон – 5 зернышек;

Корица – 1 палочка;

Гвоздика – 3 бутона;

Апельсин и молотый мускатный орех для украшения.

Ингредиенты:

Время приготовления 10 минут:

Смешать жидкие ингредиенты;

Добавить корицу, гвоздику, кардамон;

Нагреть на медленном огне до 70 градусов;

Разлить по бокалам;

Украсить долькой апельсина и посыпать мускатным орехом.

Пить напиток нужно горячим, но не обжигающим.

Яблочный глинтвейн с имбирем

Вода -100г;

Яблочный сок – 2 л;

Имбирь – небольшой кусочек;

1 лимон;

1 апельсин;

1 груша;

1 яблоко;

Корица – 1 палочка;

Гвоздика –3 бутона;

Тертая цедра лимона – 2 ст.л;

Изюм – 2 ст.л.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Фрукты нарезать и варить в воде, не позволяя жидкости кипеть;

Имбирь натереть на терке;

Добавить сок, специи;

Держать смесь на медленном огне 5 минут.

Процедить и перелить в бокалы.

Украсить цедрой.

Имбирные напитки хороши в сезон простуд, они стимулируют иммунную систему, согревают, вызывают активное потоотделение, обладают отхаркивающими, жаропонижающими, болеутоляющими свойствами. Чашка имбирного напитка вполне может заменить пакетик порошка от гриппа и простуды.

С клюквенным морсом

Виноградный, вишневый сок – 0,5 л;

Клюквенный морс – 0,5 л;

Имбирь – 0,5 ч.л. тертого свежего корня;

Корица – 2 палочки;

Мускатный орех – 1/3 ч.л.;

Лавровый лист – 1 шт.

Мед или сахар по вкусу.

Вам понадобится:

Способ приготовления:

Жидкую часть смешать, нагреть, добавить специи и варить на медленном огне, не доводя до кипения 10 мин;

Добавить лавровый лист и снять с огня;

Добавить сахар или мед по вкусу, накрыть крышкой и дать напитку настояться 15 мин.

Сахар можно заменить стевией. Четверть чайной ложки лепестков стевии заменяет столовую ложку сахара.

С гранатовым соком

Гранатовый сок – 1 л;

Апельсин, лайм, лимон;

Ваниль – 1 стручок;

Бадьян – 2 звездочки;

Душистый перец – 5 горошин.

Фрукты нарежьте кружочками и соедините с остальными ингредиентами. Часть фруктовых колечек необходимо оставить для украшения. Смесь поставьте на медленный огонь на 30 минут. Нельзя допускать закипания. Напиток нужно подавать теплым.

С каркаде

Чай с сушеными лепестками гибискуса нормализует давление.

Потребуется:

Вода – 0,5л;

Виноградный нектар– 0,5 л;

Каркаде – 2 горсти;

Мед – 4 ст.л;

Гвоздика – 4 бутона;

Корица – 1 палочка;

Лимон – 2 дольки;

Сахар по вкусу.

Рецепт приготовления:

Сварить каркаде в воде;

Добавить сахар, сок, мед, специи;

Не доводя до кипения, выключить и накрыть крышкой.

В состав можно включить свежие или мороженые ягоды малины.

Томатно-лимонный глинтвейн

Томатный сок – 1л;

Лимонный сок – 0,2 л;

Черный молотый перец – 1 ч.л.

Состав:

Готовить несложно: все соединить, нагреть и подать к столу.

Несколько полезных советов

Нужен классический вариант глинтвейна – берите сок красного винограда;

Создать атмосферу Рождества поможет корично-цитрусовое сочетание;

Хотите добавить нежности – бросьте щепотку ванили;

Придать легкости и свежести помогут имбирь, облепиха, белый перец;

Нектары красного цвета сделают напиток более густым и пряным, светлые – более легким.

Пряный ароматный напиток погрузит в неповторимую рождественскую атмосферу, согреет дождливым осенним вечером, настроит на романтический лад в объятьях пушистого пледа у горящего камина.

Рецептов приготовления безалкогольного глинтвейна много. Не нужно бояться экспериментировать. Зная основные правила глинтвейноварения, можно создавать настоящие кулинарные шедевры у себя дома.