В холодный зимний или промозглый осенний день хочется чего-то согревающего. Отличный вариант согреться – глинтвейн. А если за руль? Решение есть – безалкогольный глинтвейн. Он такой же вкусный, бодрящий и подходит даже детям и беременным женщинам.
Вместо винаДобавлять специи в вино придумали древние римляне, европейцы эту идею доработали. Они поняли, что сила и глубина пряностей раскрывается ярче в горячем напитке.
Божественный, согревающий душу и тело напиток может быть вкусным и без вина. Хотя в переводе глинтвейн и означает «подогретое вино», но есть безалкогольные варианты на основе фруктовых соков с пряностями и медом. Напиток получается ароматным, пряным, с приятным послевкусием. К тому же соединение фруктовых нектаров и специй оказывает благотворное влияние на организм. Однако если вы хотите сделать напиток именно на основе вина, то можете приготовить безалкогольное вино.
Глинтвейн из какого сока бывает в современных реалиях? Вот какие фруктовые и ягодные напитки подходят:
- Виноградный. Классический вариант – нектар из красных сортов винограда. Он укрепляет организм, придает силы, содержит витамины. Сок из белого винограда лучше усваивается желудком;
- Гранатовый. Сильный антисептик, борется с анемией, депрессией, гипертонией;
- Клюквенный. Природный антибиотик, тонизирует, укрепляет иммунитет;
- Вишневый. Улучшает память, ускоряет метаболизм, приводит в порядок нервную систему;
- Апельсиновый сок. За счет высокого содержания аскорбиновой кислоты считается эффективной защитой от гриппа и простуд;
- Грейпфрутовый. Растворяет камни в желчном пузыре и почках, выводит шлаки из организма;
- Яблочный. Усиливает пищеварение, способствует быстрому очищению, избавляет от запоров;
- Лимонный. Повышает работоспособность, стимулирует мозговую деятельность, борется с простудными заболеваниями;
- Малиновый. Снижает уровень холестерина, лечит анемию, атеросклероз.
Готовят и экзотические варианты безалкогольного глинтвейна с мякотью овощей. Томатный – это самый диетический среди соков, оказывает противоопухолевое воздействие, сильный антиоксидант.
В качестве основы для согревающего напитка можно использовать и обычный черный чай, чай-каркаде, молоко.
В период авитаминоза безалкогольный глинтвейн – это витаминная и очень вкусная помощь ослабленному организму:
- Отдать предпочтение стоит свежему домашнему или консервированному соку;
- Сокосодержащий напиток нельзя доводить до кипения. Оптимальная температура 70 градусов;
- Мед добавляют после приготовления. При температуре 40 градусов мед начинает терять свои лечебные свойства, температура более 60 градусов губительна для продукта.
Все дело в специяхОдна кружка горячего глинтвейна способна взбодрить и вернуть силы. Напиток расширяет сосуды, разгоняет кровь, согревая изнутри. В сезон простуд глинтвейн укрепляет иммунитет.
Магическое действие живительного нектара объясняется входящими в его состав специями. Добавляя пряные вершки и корешки, можно придать напитку отхаркивающие или жаропонижающие свойства.
Какие пряности подойдут:
- Корица. Стимулирует деятельность головного мозга, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм. Это обязательный ингредиент;
- Гвоздика. Улучшает кровообращение, повышает защитные силы организма, возбуждает иммунитет. Добавляет терпкий пряный вкус с теплыми нотками;
- Имбирь. Тонизирует, обладает противовоспалительными свойствами. Обладает согревающим эффектом;
- Перец. Черный – укрепляет иммунитет, разжижает кровь, укрепляет стенки сосудов. Красный – улучшает пищеварение, восстанавливает силы. Душистый – хороший антисептик и антиоксидант;
- Бадьян. Обладает жаропонижающими свойствами, лечит кашель и простудные заболевания. Имеет сложный аромат, в котором соединяются горечь, сладость, острота, вяжущие оттенки;
- Анис. Выравнивает гормональный фон, снимет спастику, улучшает пищеварение. Имеет интенсивно-пряный запах;
- Барбарис. Очищает организм от шлаков и токсинов, повышает иммунную защиту. Добавляет легкую кислинку;
- Лавр. Помогает снизить вес, нормализует процесс кроветворения. Привносит особый тонкий аромат;
- Кориандр. Способствует детоксикации организма;
- Мускатный орех. Стимулирует выработку эндорфинов, укрепляет сердце и сосуды. Имеет терпкий сладкий аромат;
- Кардамон. Обладает противомикробным, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Обладает жгучим, острым и насыщенным вкусом и ароматом с легкими цитрусовыми нотками;
- Шафран. Улучшает пищеварение, избавляет организм от шлаков и токсинов. Добавляет сладковато-терпкие нотки и золотистый цвет;
- Мята. Мощный антисептик и болеутоляющее средство. Придает напитку мягкий и тонкий аромат, экзотический холодок.
- Мелисса. Снимает нервную возбудимость, избавляет от бессонницы.
Каждая пряность имеет свои особенности, и добавлять их следует в определенной последовательности:
- Мускат кладут вначале приготовления, а лавровый лист в конце на несколько секунд.
- Корицу лучше использовать не в порошке, а в палочках.
- Гвоздику не стоит долго держать в напитке, она обладает анестезирующим эффектом.
- Шафран лучше не смешивать с другими пряностями. Он должен играть сольную партию.
Кроме специй добавляют фрукты: апельсин, лимон, яблоко, грейпфрут и ягоды: клюкву, малину, черную смородину, черноплодную рябину. В состав рецептов входят сухофрукты: изюм, финики, курага, чернослив, инжир.
Вкусные и полезные рецепты глинтвейна безалкогольногоЗимние вечеринки или домашние посиделки украсит бокал терпкого согревающего глинтвейна. При простуде горячий фруктовый нектар со специями снимет жар и боль в горле, насытит организм витаминами. Безалкогольный глинтвейн отлично борется с усталостью после трудного рабочего дня, улучшает качество сна.
Бодрящий ароматный напиток легко приготовить в домашних условиях. Потребуется посуда, стойкая к кислотам и окрашиванию. Подойдет эмалированная кастрюля или из нержавеющей стали, нужна ложка для помешивания, половник и фужеры из толстого стекла на низкой ножке.
Глинтвейн на виноградном сокеИнгредиенты:
- 1л. виноградного нектара;
- 1 палочка корицы;
- 3 бутона гвоздики;
- 3 дольки имбирного корня;
- 1 апельсин;
- 2 ст.л. меда.
- Для остроты можно добавить звездочку бадьяна, горошину душистого перца, для пикантности и аромата – несколько ягод клюквы или долек свежего яблока.
Время приготовления 20 минут:
- В кастрюлю налить сок, добавить специи.
- Апельсин разрезать и размять вместе с кожурой.
- Содержимое нагреть до 70 градусов.
- Снять с плиты и накрыть, чтобы напиток настоялся.
- Через 10-15 минут добавить мед.
- Перелить в подготовленные чашки или графин через ситечко.
Лучше брать нектар красных сортов винограда. Он придает насыщенный вкус и хорошо сочетается с остальными ингредиентами.
С вишневым и грейпфрутовым сокомИнгредиенты:
- Вишневый нектар – 1 литр;
- Грейпфрутовый сок – 200 мл;
- Кардамон – 5 зернышек;
- Корица – 1 палочка;
- Гвоздика – 3 бутона;
- Апельсин и молотый мускатный орех для украшения.
Время приготовления 10 минут:
- Смешать жидкие ингредиенты;
- Добавить корицу, гвоздику, кардамон;
- Нагреть на медленном огне до 70 градусов;
- Разлить по бокалам;
- Украсить долькой апельсина и посыпать мускатным орехом.
Пить напиток нужно горячим, но не обжигающим.
Яблочный глинтвейн с имбиремИнгредиенты:
- Вода -100г;
- Яблочный сок – 2 л;
- Имбирь – небольшой кусочек;
- 1 лимон;
- 1 апельсин;
- 1 груша;
- 1 яблоко;
- Корица – 1 палочка;
- Гвоздика –3 бутона;
- Тертая цедра лимона – 2 ст.л;
- Изюм – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Фрукты нарезать и варить в воде, не позволяя жидкости кипеть;
- Имбирь натереть на терке;
- Добавить сок, специи;
- Держать смесь на медленном огне 5 минут.
- Процедить и перелить в бокалы.
- Украсить цедрой.
Имбирные напитки хороши в сезон простуд, они стимулируют иммунную систему, согревают, вызывают активное потоотделение, обладают отхаркивающими, жаропонижающими, болеутоляющими свойствами. Чашка имбирного напитка вполне может заменить пакетик порошка от гриппа и простуды.
С клюквенным морсомВам понадобится:
- Виноградный, вишневый сок – 0,5 л;
- Клюквенный морс – 0,5 л;
- Имбирь – 0,5 ч.л. тертого свежего корня;
- Корица – 2 палочки;
- Мускатный орех – 1/3 ч.л.;
- Лавровый лист – 1 шт.
- Мед или сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Жидкую часть смешать, нагреть, добавить специи и варить на медленном огне, не доводя до кипения 10 мин;
- Добавить лавровый лист и снять с огня;
- Добавить сахар или мед по вкусу, накрыть крышкой и дать напитку настояться 15 мин.
Сахар можно заменить стевией. Четверть чайной ложки лепестков стевии заменяет столовую ложку сахара.
С гранатовым соком
- Гранатовый сок – 1 л;
- Апельсин, лайм, лимон;
- Ваниль – 1 стручок;
- Бадьян – 2 звездочки;
- Душистый перец – 5 горошин.
Фрукты нарежьте кружочками и соедините с остальными ингредиентами. Часть фруктовых колечек необходимо оставить для украшения. Смесь поставьте на медленный огонь на 30 минут. Нельзя допускать закипания. Напиток нужно подавать теплым.
С каркадеЧай с сушеными лепестками гибискуса нормализует давление.
Потребуется:
- Вода – 0,5л;
- Виноградный нектар– 0,5 л;
- Каркаде – 2 горсти;
- Мед – 4 ст.л;
- Гвоздика – 4 бутона;
- Корица – 1 палочка;
- Лимон – 2 дольки;
- Сахар по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Сварить каркаде в воде;
- Добавить сахар, сок, мед, специи;
- Не доводя до кипения, выключить и накрыть крышкой.
В состав можно включить свежие или мороженые ягоды малины.
Томатно-лимонный глинтвейнСостав:
- Томатный сок – 1л;
- Лимонный сок – 0,2 л;
- Черный молотый перец – 1 ч.л.
Готовить несложно: все соединить, нагреть и подать к столу.
Несколько полезных советовПряный ароматный напиток погрузит в неповторимую рождественскую атмосферу, согреет дождливым осенним вечером, настроит на романтический лад в объятьях пушистого пледа у горящего камина.
- Нужен классический вариант глинтвейна – берите сок красного винограда;
- Создать атмосферу Рождества поможет корично-цитрусовое сочетание;
- Хотите добавить нежности – бросьте щепотку ванили;
- Придать легкости и свежести помогут имбирь, облепиха, белый перец;
- Нектары красного цвета сделают напиток более густым и пряным, светлые – более легким.
Рецептов приготовления безалкогольного глинтвейна много. Не нужно бояться экспериментировать. Зная основные правила глинтвейноварения, можно создавать настоящие кулинарные шедевры у себя дома.