В холодный зимний или промозглый осенний день хочется чего-то согревающего. Отличный вариант согреться – глинтвейн. А если за руль? Решение есть – безалкогольный глинтвейн. Он такой же вкусный, бодрящий и подходит даже детям и беременным женщинам.

Вместо вина

Добавлять специи в вино придумали древние римляне, европейцы эту идею доработали. Они поняли, что сила и глубина пряностей раскрывается ярче в горячем напитке.

Божественный, согревающий душу и тело напиток может быть вкусным и без вина. Хотя в переводе глинтвейн и означает «подогретое вино», но есть безалкогольные варианты на основе фруктовых соков с пряностями и медом. Напиток получается ароматным, пряным, с приятным послевкусием. К тому же соединение фруктовых нектаров и специй оказывает благотворное влияние на организм. Однако если вы хотите сделать напиток именно на основе вина, то можете приготовить безалкогольное вино.

Глинтвейн из какого сока бывает в современных реалиях? Вот какие фруктовые и ягодные напитки подходят:

  • Виноградный. Классический вариант – нектар из красных сортов винограда. Он укрепляет организм, придает силы, содержит витамины. Сок из белого винограда лучше усваивается желудком;
  • Гранатовый. Сильный антисептик, борется с анемией, депрессией, гипертонией;
  • Клюквенный. Природный антибиотик, тонизирует, укрепляет иммунитет;
  • Вишневый. Улучшает память, ускоряет метаболизм, приводит в порядок нервную систему;
  • Апельсиновый сок. За счет высокого содержания аскорбиновой кислоты считается эффективной защитой от гриппа и простуд;
  • Грейпфрутовый. Растворяет камни в желчном пузыре и почках, выводит шлаки из организма;
  • Яблочный. Усиливает пищеварение, способствует быстрому очищению, избавляет от запоров;
  • Лимонный. Повышает работоспособность, стимулирует мозговую деятельность, борется с простудными заболеваниями;
  • Малиновый. Снижает уровень холестерина, лечит анемию, атеросклероз.

Готовят и экзотические варианты безалкогольного глинтвейна с мякотью овощей. Томатный – это самый диетический среди соков, оказывает противоопухолевое воздействие, сильный антиоксидант.

В качестве основы для согревающего напитка можно использовать и обычный черный чай, чай-каркаде, молоко.

В период авитаминоза безалкогольный глинтвейн – это витаминная и очень вкусная помощь ослабленному организму:

  • Отдать предпочтение стоит свежему домашнему или консервированному соку;
  • Сокосодержащий напиток нельзя доводить до кипения. Оптимальная температура 70 градусов;
  • Мед добавляют после приготовления. При температуре 40 градусов мед начинает терять свои лечебные свойства, температура более 60 градусов губительна для продукта.

Все дело в специях

Одна кружка горячего глинтвейна способна взбодрить и вернуть силы. Напиток расширяет сосуды, разгоняет кровь, согревая изнутри. В сезон простуд глинтвейн укрепляет иммунитет.

Магическое действие живительного нектара объясняется входящими в его состав специями. Добавляя пряные вершки и корешки, можно придать напитку отхаркивающие или жаропонижающие свойства.

Какие пряности подойдут:

  • Корица. Стимулирует деятельность головного мозга, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм. Это обязательный ингредиент;
  • Гвоздика. Улучшает кровообращение, повышает защитные силы организма, возбуждает иммунитет. Добавляет терпкий пряный вкус с теплыми нотками;
  • Имбирь. Тонизирует, обладает противовоспалительными свойствами. Обладает согревающим эффектом;
  • Перец. Черный – укрепляет иммунитет, разжижает кровь, укрепляет стенки сосудов. Красный – улучшает пищеварение, восстанавливает силы. Душистый – хороший антисептик и антиоксидант;
  • Бадьян. Обладает жаропонижающими свойствами, лечит кашель и простудные заболевания. Имеет сложный аромат, в котором соединяются горечь, сладость, острота, вяжущие оттенки;
  • Анис. Выравнивает гормональный фон, снимет спастику, улучшает пищеварение. Имеет интенсивно-пряный запах;
  • Барбарис. Очищает организм от шлаков и токсинов, повышает иммунную защиту. Добавляет легкую кислинку;
  • Лавр. Помогает снизить вес, нормализует процесс кроветворения. Привносит особый тонкий аромат;
  • Кориандр. Способствует детоксикации организма;
  • Мускатный орех. Стимулирует выработку эндорфинов, укрепляет сердце и сосуды. Имеет терпкий сладкий аромат;
  • Кардамон. Обладает противомикробным, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Обладает жгучим, острым и насыщенным вкусом и ароматом с легкими цитрусовыми нотками;
  • Шафран. Улучшает пищеварение, избавляет организм от шлаков и токсинов. Добавляет сладковато-терпкие нотки и золотистый цвет;
  • Мята. Мощный антисептик и болеутоляющее средство. Придает напитку мягкий и тонкий аромат, экзотический холодок.
  • Мелисса. Снимает нервную возбудимость, избавляет от бессонницы.

Каждая пряность имеет свои особенности, и добавлять их следует в определенной последовательности:

  • Мускат кладут вначале приготовления, а лавровый лист в конце на несколько секунд.
  • Корицу лучше использовать не в порошке, а в палочках.
  • Гвоздику не стоит долго держать в напитке, она обладает анестезирующим эффектом.
  • Шафран лучше не смешивать с другими пряностями. Он должен играть сольную партию.

Кроме специй добавляют фрукты: апельсин, лимон, яблоко, грейпфрут и ягоды: клюкву, малину, черную смородину, черноплодную рябину. В состав рецептов входят сухофрукты: изюм, финики, курага, чернослив, инжир.

 

Вкусные и полезные рецепты глинтвейна безалкогольного

Зимние вечеринки или домашние посиделки украсит бокал терпкого согревающего глинтвейна. При простуде горячий фруктовый нектар со специями снимет жар и боль в горле, насытит организм витаминами. Безалкогольный глинтвейн отлично борется с усталостью после трудного рабочего дня, улучшает качество сна.

Бодрящий ароматный напиток легко приготовить в домашних условиях. Потребуется посуда, стойкая к кислотам и окрашиванию. Подойдет эмалированная кастрюля или из нержавеющей стали, нужна ложка для помешивания, половник и фужеры из толстого стекла на низкой ножке.

Глинтвейн на виноградном соке

Ингредиенты:

  • 1л. виноградного нектара;
  • 1 палочка корицы;
  • 3 бутона гвоздики;
  • 3 дольки имбирного корня;
  • 1 апельсин;
  • 2 ст.л. меда.
  • Для остроты можно добавить звездочку бадьяна, горошину душистого перца, для пикантности и аромата – несколько ягод клюквы или долек свежего яблока.

Время приготовления 20 минут:

  • В кастрюлю налить сок, добавить специи.
  • Апельсин разрезать и размять вместе с кожурой.
  • Содержимое нагреть до 70 градусов.
  • Снять с плиты и накрыть, чтобы напиток настоялся.
  • Через 10-15 минут добавить мед.
  • Перелить в подготовленные чашки или графин через ситечко.

Лучше брать нектар красных сортов винограда. Он придает насыщенный вкус и хорошо сочетается с остальными ингредиентами.

С вишневым и грейпфрутовым соком

Ингредиенты:

  • Вишневый нектар – 1 литр;
  • Грейпфрутовый сок – 200 мл;
  • Кардамон – 5 зернышек;
  • Корица – 1 палочка;
  • Гвоздика – 3 бутона;
  • Апельсин и молотый мускатный орех для украшения.

Время приготовления 10 минут:

  • Смешать жидкие ингредиенты;
  • Добавить корицу, гвоздику, кардамон;
  • Нагреть на медленном огне до 70 градусов;
  • Разлить по бокалам;
  • Украсить долькой апельсина и посыпать мускатным орехом.

Пить напиток нужно горячим, но не обжигающим.

Яблочный глинтвейн с имбирем

Ингредиенты:

  • Вода -100г;
  • Яблочный сок – 2 л;
  • Имбирь – небольшой кусочек;
  • 1 лимон;
  • 1 апельсин;
  • 1 груша;
  • 1 яблоко;
  • Корица – 1 палочка;
  • Гвоздика –3 бутона;
  • Тертая цедра лимона – 2 ст.л;
  • Изюм – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  • Фрукты нарезать и варить в воде, не позволяя жидкости кипеть;
  • Имбирь натереть на терке;
  • Добавить сок, специи;
  • Держать смесь на медленном огне 5 минут.
  • Процедить и перелить в бокалы.
  • Украсить цедрой.

Имбирные напитки хороши в сезон простуд, они стимулируют иммунную систему, согревают, вызывают активное потоотделение, обладают отхаркивающими, жаропонижающими, болеутоляющими свойствами. Чашка имбирного напитка вполне может заменить пакетик порошка от гриппа и простуды.

 

С клюквенным морсом

Вам понадобится:

  • Виноградный, вишневый сок – 0,5 л;
  • Клюквенный морс – 0,5 л;
  • Имбирь – 0,5 ч.л. тертого свежего корня;
  • Корица – 2 палочки;
  • Мускатный орех – 1/3 ч.л.;
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Мед или сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  • Жидкую часть смешать, нагреть, добавить специи и варить на медленном огне, не доводя до кипения 10 мин;
  • Добавить лавровый лист и снять с огня;
  • Добавить сахар или мед по вкусу, накрыть крышкой и дать напитку настояться 15 мин.

Сахар можно заменить стевией. Четверть чайной ложки лепестков стевии заменяет столовую ложку сахара.

С гранатовым соком

  • Гранатовый сок – 1 л;
  • Апельсин, лайм, лимон;
  • Ваниль – 1 стручок;
  • Бадьян – 2 звездочки;
  • Душистый перец – 5 горошин.

Фрукты нарежьте кружочками и соедините с остальными ингредиентами. Часть фруктовых колечек необходимо оставить для украшения. Смесь поставьте на медленный огонь на 30 минут. Нельзя допускать закипания. Напиток нужно подавать теплым.

С каркаде

Чай с сушеными лепестками гибискуса нормализует давление.

Потребуется:

  • Вода – 0,5л;
  • Виноградный нектар– 0,5 л;
  • Каркаде – 2 горсти;
  • Мед – 4 ст.л;
  • Гвоздика – 4 бутона;
  • Корица – 1 палочка;
  • Лимон – 2 дольки;
  • Сахар по вкусу.

Рецепт приготовления:

  • Сварить каркаде в воде;
  • Добавить сахар, сок, мед, специи;
  • Не доводя до кипения, выключить и накрыть крышкой.

В состав можно включить свежие или мороженые ягоды малины.

Томатно-лимонный глинтвейн

Состав:

  • Томатный сок – 1л;
  • Лимонный сок – 0,2 л;
  • Черный молотый перец – 1 ч.л.

Готовить несложно: все соединить, нагреть и подать к столу.

Несколько полезных советов

Пряный ароматный напиток погрузит в неповторимую рождественскую атмосферу, согреет дождливым осенним вечером, настроит на романтический лад в объятьях пушистого пледа у горящего камина.

  • Нужен классический вариант глинтвейна – берите сок красного винограда;
  • Создать атмосферу Рождества поможет корично-цитрусовое сочетание;
  • Хотите добавить нежности – бросьте щепотку ванили;
  • Придать легкости и свежести помогут имбирь, облепиха, белый перец;
  • Нектары красного цвета сделают напиток более густым и пряным, светлые – более легким.

 

Рецептов приготовления безалкогольного глинтвейна много. Не нужно бояться экспериментировать. Зная основные правила глинтвейноварения, можно создавать настоящие кулинарные шедевры у себя дома.

 

