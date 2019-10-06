Глинтвейн – горячий напиток на основе красного вина. А само слово «Глинтвейн» происходит от слова «Glühwein», что означает пылающее вино. Традиционно такой напиток используется народами в Италии, Австрии, Германии, Швейцарии и других странах современной Европы.

Как правильно готовить глинтвейн – полезные советы

Не следует покупать готовые смеси для глинтвейна, отдельно выбирайте все ингредиенты. Это придаст лучший вкус, а также необходимую насыщенность напитка, поэтому не поленитесь приобрести необходимые расходные материалы самостоятельно; Все пряности, которые имеются в этом напитке используются бутонами, а также палочками и в том числе листьями – именно это и дает ему неповторимый вкус и внешний эстетический вид. Например, молотый перец делает напиток мутным, а отфильтровать его будет сложнее всего; Основными ингредиентами глинтвейна являются гвоздика и корица, которые имеются во многих рецептах. С их помощью напиток получает душистый аромат; Все существующие рецепты можно условно разделить на те, чтобы были не разбавлены и разбавлены водой. В первом варианте напиток приобретает свойственную для себя насыщенность. В самом начале в напитке происходит нагревание специй, после чего наполняется посуда вином, и в самом конце добавляется мед по вкусу; Перед тем, как употребить глинтвейн или подать на стол, следует настоять его – на это необходимо примерно 5 – 15 минут, зависит от объема приготовленного алкогольного напитка; Согласно некоторым неофициальным стандартам, напиток должен иметь крепость – не менее 7% градусов, иначе это будет уже не глинтвейн. Также его приготовление происходит порционально, на определенное количество людей. Ни в коем случае не кипятите напиток – иначе он не будет иметь такую же насыщенность, как в любых представленных ранее рецептах, а также уйдут все питательные вещества и произойдет испарение важного продукта напитка – этилового спирта. В качестве наиболее оптимальной температуры для такого напитка – 75 градусов, а диапазон температур равняется от 70 до 80 градусов. Одним из важных моментов является подача глинтвейна – после непосредственного приготовления нужно украсить напиток кусочками разных сладких фруктов.

Как варить глинтвейн: классический рецепт

Существуют некоторые советы, с помощью которых вы сможете приготовить лучший глинтвейн в своей жизни.

В нынешнее время имеется масса различных рецептов глинтвейна, однако существует и один из главных, о котором мы поделимся ниже.

Ингредиенты

Вино – 1 бутылка;

Палочки корицы – 2 шт;

Бутоны гвоздики – 4–5 шт;

Сахар – 1 ст. л. (в некотором случае можно добавить больше, зависит от вкусовых предпочтений).

Чтобы приготовить классический глинтвейн, необходимы следующие важные компоненты:

Также опционально вам могут понадобиться имбирь, бадьян и цедра.

Ниже вы узнаете о способе приготовления согласно рецепту глинтвейна в его классическом понимании.

Приготовление

Если вы хотите приготовить глинтвейн, то в самом начале следует сделать смесь воды с вином, в соотношении 2 к 10 вместе со специями и сахаром, после чего нагреть на огне в кастрюле до температуры в 70 – 80 градусов. В том случае, если у вас нет градусника, то тогда это легко определяется на глаз. От вина начинается исходить пар, а чуть позже появляются пузырьки. Также можно воспользоваться усредненными значением в 40 – 50 минут. Ни в коем случае не доводите его до кипения, так как произойдет полное испарение этилового спирта, тем самым насыщенность напитка будет заметно уменьшена.

После доведения напитка до необходимого температурного режима, уберите посуду с плиты и оставьте на несколько минут, тем самым сам напиток сможет настояться. Перед тем, как вы подадите его на стол, следует его процедить. Также вы можете добавить в напиток чёрный перец, душистый перец, лавровый лист, кардамон, яблоки, изюм или орехи. Не бойтесь проводить эксперименты, чтобы найти для себя тот самый неповторимый вкус напитка, сделанного дома.

Вкусовые качества

Как приготовить безалкогольный глинтвейн

По вкусу классический глинтвейн приятно отдает специями и травами, а также обладает теми самыми нотами классического британского согревающего напитка.В классическом плане одним из ингредиентов глинтвейна считается красное вино, однако вовсе нет необходимости делать его алкогольным. Существует масса людей, которые не переносят алкоголь, потому имеются варианты как приготовить глинтвейн в безалкогольном виде.

В основном такой напиток готовится на основе определенных соков – яблочного, вишневого, а также виноградного. Используя последний вариант, каждый сможет получить практически идентичный вкус натурального напитка.

Ингредиенты

Сок винограда – 1 л;

Палочки корицы – 2 шт;

Бутоны гвоздики – 5 шт;

Свежий имбирь – ½ ч.л.;

Корица – ½ ч.л.;

Лимон – пару долек;

Кардамон ½ ч.л.

Если вы планируете сделать безалкогольную вариацию глинтвейна, то тогда вам необходимо использовать следующий перечень ингредиентов:

Приготовление

Вкусовые качества

Как сварить апельсиновый глинтвейн

Рецепт глинтвейна безалкогольного точно такой же, как и в классическом варианте. Налейте в кастрюлю сок, выше добавьте специи, а после нарезанные дольки лимона, и корица. Если вы хотите, чтобы апельсин больше отдавал своим вкусом, то можете немного помять его. При необходимости можно добавить мед, если вы любите послаще. Дайте прогреться минут 50 и после этого снимите посуду с огня, дайте настояться напитку и процедите его.Если вы сделаете все правильно то по вкусу данный напиток будет практически такой же на вкус – вы почувствуете насыщенность трав и специй, а также сладость апельсина и мёда.

С помощью апельсина, придается насыщенность напитка, а также терпкость. Кроме этого он имеет эстетический внешний вид. Ценители алкоголя оценят такой напиток по достоинству. Ниже каждый сможет узнать о том, как приготовить глинтвейн, сделанного на апельсине.

Ингредиенты

Красное вино – 1,5 л;

Апельсин – 2 шт;

Лимон – 2 дольки;

Корица – 2 палочки;

Бутоны гвоздики – 7 – 8 шт;

Мед – 3 ст. л. (можно увеличить дозу, основываясь на своих вкусовых ощущениях).

Та как рецепт считается алкогольным, для приготовления также понадобится красное вино – в идеале полусухое. Что необходимо:

Как и в других вышеописанных рецептах глинтвейна имеются опциональные ингредиенты, которыми являются имбирь, черный перец (горошком).

Приготовление

Для приготовления такого интересного напитка как глинтвейн из апельсина, необходимо сначала нарезать главный элемент напитка – апельсин – кружочками. После этого разместите его в кастрюле и помните, чтобы получить сок. Парочку кусочков следует отложить, чтобы украсить бокалы.

В кастрюлю добавляется вино, а также различные необходимые специи и парочку долек лимона. Затем равномерно разместите кастрюлю на плите и нагрейте до 75 градусов. Далее необходимо снять напиток с плиты и в течение 5 – 10 минут он должен настоятся. Добавьте мед, еще раз все тщательным образом перемешайте и процедите через сито. Всё, ваш вкусный согревающий напиток полностью готов к подаче!

Вкусовые качества

Как приготовить чай со вкусом глинтвейна

Напиток отдает сладким вкусом меда и апельсином, а также сохраняется терпкость трав специй.

В традиционном понимании глинтвейн – напиток, который не пьют изо дня в день. Однако, если вы полюбили такой интересный вариант, то существует интересная альтернатива – чай с неповторимым вкусом горячего глинтвейна. В списке ингредиентов не присутствует вино или сок, но применяются пряности, которые по вкусу смогут вам напомнить настоящий глинтвейн. А рецепт приготовления напитка не сложен.

Ингредиенты

Черный чай;

Апельсина – 1/2 шт;

Лимона – 1/2 шт;

Корица – 2 палочки;

Бутоны гвоздики – 5 шт;

Мед – 3 ст. л. (можно увеличить дозу, основываясь на своих вкусовых ощущениях).

Чтобы приготовить такой чудесный чай, вам необходимо взять следующие ингредиенты для глинтвейна:

Приготовление

Вкусовые качества

Быстрый рецепт приготовления глинтвейна

Ингредиенты

Набор специй для глинтвейна – 1 шт;

1 бутылка красного вина.

Чтобы приготовить такой чай, необходимо сделать следующее: сперва залить черный листовой чай кипятком, после чего добавьте в заварочную посуду пару долек свежего апельсина, а также лимона и самое важное для получения насыщенного вкуса – специи. После чего напиток должен немного настояться. Если вы любите, что называется “послаще”, то добавьте большее количество меда.По вкусу ничем не отличается от стандартного глинтвейна, однако вы не почувствуете присущий ему алкогольный вкус, так как он не содержит красное вино в своём составе.Бывают такие случаи, когда очень хочется глинтвейн, однако нет желания стоять долго у плиты, а также колдовать с используемыми специями. В таком случае имеется один из интересных рецептов, с помощью которого можно сделать глинтвейн всего за несколько минут. Для этого необходимо купить специальный набор специй, в котором уже собрали пакетик ингредиентов для глинтвейна.

Приготовление

Вкусовые качества

Коротко о главном

Глинтвейн является напитком народов Германии, а также существуют упоминания о приготовлении похожего напитка древними народами Рима и Греции (без нагрева ингредиентов);

Глинтвейн изготавливается на основе вина, который нагревается вместе со специями, поэтому его часто называют “горячее вино”;

Существует масса вариантов, как приготовить глинтвейн: с апельсином, безалкогольный, классический, чайный;

Градус глинтвейна – от 4 до 20 градусов крепкости;

Основным ингредиентом напитка считается красное вино (сухое или полусухое);

Употреблять напиток необходимо сразу, после его непосредственного приготовления, в ином случае такой алкогольный продукт потеряет свои изначальные свойства и не будет “греть”.

Чтобы приготовить такой вариант напитка вам необходимо сделать следующее – сперва вылить вино в подходящую кастрюлю, добавить необходимое количество пряностей, которые имеются в купленном пакете, затем нагреть всю эту смесь до 75 градусов. Сам процесс займет у вас от силы порядка 5 минут. Главное после окончания процедуры по изготовления напитка не забудьте процедить его перед употреблением.По вкусу, такой напиток ощущается также, однако лучше не полениться и сделать его, собрав ингредиенты самостоятельно. В основном обладает не таким насыщенный вкусом, однако терпкость трав сохраняется.