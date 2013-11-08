Холодно? Из носа течет как из Ниагарского водопада, а верхние зубы предательски уворачиваются от нижних? В квартире арктический холод и нет надежды на лучшее? Пора подзаправиться горячительными напитками, и если вы проживаете в тропиках – эта статья не для вас. Ну же, проходите мимо, не задерживайтесь, сегодня континентальная часть нашей всеобъемлющей планеты будет спасаться грогом.

Что такое грог и его история происхождения

Грог (обратите внимание: не грок – именно так иногда называют этот напиток в Сети) – согревающий напиток на основе рома, черного чая и сахара. Впрочем, изначально это был напиток из воды и рома – ежедневная пайка британского моряка в колониальную эпоху. Все началось в 1655 году, когда вице-адмирал Уильям Пенн (основатель Пенсильвании) захватил Ямайку. До этого каждому моряку, из-за отсутствия знаний по длительному хранению воды, выдавали в день галлон пива (4,55 литра). Когда пиво заканчивалось (все-таки объемы не малые) или скисало, моряки пили затхлую воду, которую разбавляли все тем же пивом или вином.

Объемы Британской империи росли, а проблема с водой не решались. Когда Пенн захватил Ямайку, на острове оказалось мало пива и вина, зато был ром. С тех самых пор морякам стали выдавать этот замечательный напиток (на то время то еще пойло, крепостью 80%). В 1731 году в правилах ВМФ Британии появилось первые инструкции касательно ромовой пайки морякам: на 1 душу населения корабля – 0,5 пинты рома (1 пинта = 1/8 галлона=480 мл). А вот отцом грога является вице-адмирал Эдуард Вернон, которого так и прозвали «Старый Грог». Он постоянно был в непромокаемом плаще из грогэма (grogram cloak) – толстый материал, состоящий из шерсти, мохера и шелка, иногда пропитанных смолой.

Сами понимаете, употребление на то время такого матерого рома не могло не привести к пьянству на кораблях и Вернону это не нравилось. 21 августа 1740 года он издал указ, в котором ежедневную пайку было поручено разбавлять водой. С того дня в присутствии вахтенного лейтенанта каждому моряку два раза в день выдавали пайку с четвертью пинты рома, разбавленного квартой (0,95 л) воды. Для вкуса в напиток можно было добавлять сахар и лимонный сок. В 1756 году эта пайка была узаконена и выдавалась морякам вплоть до 1970 года, пока ее не запретили 30 июня – в этот день прозвучал последний сигнал “Up Spirits”. В историю этот день вошел как “Black Tot Day” (день черного глотка). Моряки огорчились.

Приготовление грога в домашних условиях

В качестве основного ингредиента идет белый ром, который разбавляется крепким черным чаем. Классическая пропорция ¼. В современной интерпретации в грог обязательно добавляются различные специи, в частности гвоздика, кардамон корица. Лимон и сахар по вкусу. Со временем чай стали иногда заменять на кофе, что тоже, по сути, является грогом. Ром же можно заменить коньяком или виски. В Америке грог значительно уступает Горячему масляному рому, который отлично вписывается в рождественскую картину и обладает лучшим согревающим эффектом.

Грог классический на 2 порции

5 г черного чая;

80 мл белого рома;

20 г коричневого сахара;

¾ лимона;

1 палочка корицы;

5 шт. гвоздики.

Заварить в чайнике 2 ложки черного чая (на 300 мл воды). Выжать в чайник пол лимона, добавить гвоздику и палочку корицы, коричневый сахар, хорошо перемешать и дать настояться 5 минут. В стаканы айриш или любую другую жаропрочную посуду налить по 40 мл рома и добавить туда процеженный чай. Пить горячим, добавляя лимон и сахар по вкусу.

Грог на одного человека

Ингредиенты:

40 белого рома;

20 сахарного сиропа;

100 мл воды без газа;

5 г черного чая;

120 г лимона;

3 г гвоздики;

3 г кардамона.

Приготовление:

заварите чай в 100 мл воды;

в бокале подавите 2 дольки лимона, добавьте специи и налейте ром;

залейте заготовку горячим чаем и добавьте сахарный сироп;

перемешайте все барной ложкой и добавьте дольку лимона.

Экзотический грог с фруктами

Ингредиенты:

40 мл белого рома;

15 мл сиропа маракуйи;

15 мл кокосового сиропа;

100 мл воды без газа;

5 г черного чая;

25 г лимона;

60 г зеленого яблока;

60 г апельсина;

10 г киви;

2 г гвоздики;

1 г черного молотого перца;

2 г молотой корицы

Приготовление:

положите в бокал порезанные кубиков апельсин, яблоко и лимон, 2 шт гвоздики;

налейте туда сиропы, заваренный чай и ром;

приправьте напиток щепоткой черного перца и корицы;

перемешайте и украсьте кружком киви.

Тодди грог с темным ромом

Ингредиенты:

50 мл темного рома;

20 мл Гренадина;

150 воды без газа;

5 г черного чая;

40 мл лимона;

15 мл карамбола (тропик. звезды);

60 мл апельсина;

1 г мяты;

2 г молотой корицы;

2 г гвоздики.

Приготовление:

положить в бокал мелко нарезанный апельсин и лимон;

добавить специи;

налить гренадин, ром и заваренный черный чай;

размешать, украсить веточкой мяты и долькой карамболы.

Спасительный грог на водке от Вильяма Похлебкина

Этот напиток для сильных духом или людей, подвергнутых сильному охлаждению. В общем, та самая смесь, которая подымет из могилы.

[help]Историческая справка:

Ви́льям Васи́льевич Похлебкин – выдающийся историк и кулинар советской эпохи, специалист по международным отношениям и геральдике. С его подачи космонавты на МКС стали употреблять купаж черного и зеленого чая, а народ познакомился со многими утерянными скандинавскими и исконно русскими блюдами. Его труд «История водки» получил премию Ланге Черетто. Все его кулинарные книги неоднократно переиздавались по просьбе многочисленных читателей. За свою жизнь Похлебкин написал более 40 книг и коло 600 научных статей. Многие его работы были переведены на другие языки.[/help]

1 л водки;

1 л воды без газа;

200 г сахара;

50 г черного чая.

Сначала приготовьте сироп: вскипятите 200 мл воды, добавьте туда 200 мл водки и 200 г сахара, проварите сироп 5 мин. В 800 мл воды заварите пачку чай (чефир, в общем). Подогрейте оставшиеся 800 мл водки и соедините все ингредиенты. Разлейте грог по стаканам.

Пить это напиток следует маленькими глотками и только в тех случаях, когда требуется спасти чью-либо жизнь. Сам Похлебкин писал: пить грог на водке следует «для быстрого обогрева людей, замерзших в снегу, попавших в шторм, ледяную воду, бурю, буран, пургу, во время сильного переохлаждения, простуды, обморожения, связанных с истощением сил. Во всех этих случаях грог даёт быстрый эффект возбуждения, активизирует дыхание и сердечную деятельность…»

А что вы думаете о классическом гроге и его производных?