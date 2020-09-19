Ромовый Дневник

Гречневое пиво
  • Напиток: Пиво
  • Как подавать: охлажденным
  • Основные ингредиенты: ржаная мука, гречневая мука, дрожжи, солод
  • Время приготовления: до 14 дней
  • Крепкость: до 9°

Гречневое пиво - лучший вариант утолить жажду в летнюю жару. И кстати, его просто приготовить из обычной гречки.

Ингредиенты:

  • Ржаная мука - 2 кг
  • Солод зерновой - 2 кг
  • Гречневая мука - 700 гр
  • Дрожжи сухие- 100 гр
  • Вода - 30 л

Рецепт пива из обычной гречки

Для приготовления пива нужна гречневая мука. Ее можно купить готовой, но я рекомендую сделать самому. Как это сделать? Гречку требуется обжарить на сковороде, охладить и измельчить при помощи мясорубки или обычной кофемолки. Эту муку можно хранить в течение 3-6 месяцев в стеклянной банке, поэтому у вас всегда будет домашняя заготовка.

Далее, мешаем муку с сухими дрожжами, греем до 27 градусов 1-2 литра воды и заливаем муку. перемешивать только деревянной ложкой до получения тугого теста. дальше ставим на брожение.

Тесто должно хорошо подняться - примерно в два раза.

Далее идет Солод. Смешиваем, параллельно заливая еще 2 литрами кипятка. Полученную массу на противень и подсушить при температуре 90-100 градусов в течение 12 часов.

Посушенный солод положить в удобную емкость для брожения, влить в нее 25 литров воды и оставить на 4-5 часов.

После жидкость слить, процеживая полученную смесь через фильтр из марли.

Далее мешаем гречневое тесто с солодовой водой, поставить в теплое место для брожения на 6 часов.

Если на поверхности начала появляться пена - начинаем разливать по бутылкам, плотно закрывать крышками и ставить в холодильник. Там оно протомится еще неделю.

Живой напиток можно хранить не более 10 дней!! После этого пивко начнет терять свой вкус и перестанет пениться.

