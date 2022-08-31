Ромовый Дневник

Хемингуэй дайкири

Рецепты коктейлей
Хемингуэй дайкири
Существует версия, что впервые коктейль был приготовлен в 1932 году на Кубе специально для писателя Эрнеста Хемингуэя, который был частым гостем бара «El Floridita La Habana» и регулярно пробовал их барное меню . В один из дней ему вынесли дайкири, который не очень пришелся по вкусу писателю, так как он любил больше рома в составе и меньше сахара. Тогда бармены приготовили новую версию дайкири с двойной порцией рома. 

Компоненты для приготовления Хемингуэй дайкири:

  • Светлый ром – 40мл;
  • Ликер со вкусом мараскино от De Kuyper – 10 мл;
  • Сироп из сахара – 10 мл;
  • Сок грейпфрута – 20 мл;
  • Сок лайма – 10 мл;
  • Грейпфурт – 1 шт.;
  • Кружок апельсина – 1 шт.;
  • Измельченный лед – 60 г.

 

Дополнительно:

  • Бокал рокс – 1 шт.;
  • Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Миксер – 1 шт.
  • Трубочка – 1 шт.

 

Рецепт Хемингуэй дайкири

  1. Разрежьте грейпфрут на две части, очистите одну часть от мякоти и поставьте половину кожуры на бокал.
  2. В блендер добавьте следующие ингредиенты: сок лайма и грейпфрута, сахарный сироп, ликер со вкусом мараскино и светлый ром.
  3. Насыпьте измельченный лед и хорошо взбейте содержимое.
  4. Полученную смесь перелейте в половинку кожуры грейпфрута, размещенной на стакане. 
  5. По желанию можно украсить кружком апельсина и добавить трубочку. 

 

Как пить Хемингуэй дайкири

Коктейль получается крепким и кислым с отчетливыми нотками цитруса. Хемингуэй дайкири предпочтительней пить с использованием трубочки. Закусывают его редко, но при необходимости можно выбрать лимон или апельсин. Любопытно, что коктейль полюбился морякам, которые употребляли его в качестве профилактики от цинги.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Мартини Драй”.

