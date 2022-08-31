Компоненты для приготовления Хемингуэй дайкири:
- Светлый ром – 40мл;
- Ликер со вкусом мараскино от De Kuyper – 10 мл;
- Сироп из сахара – 10 мл;
- Сок грейпфрута – 20 мл;
- Сок лайма – 10 мл;
- Грейпфурт – 1 шт.;
- Кружок апельсина – 1 шт.;
- Измельченный лед – 60 г.
Дополнительно:
- Бокал рокс – 1 шт.;
- Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Миксер – 1 шт.
- Трубочка – 1 шт.
Рецепт Хемингуэй дайкири
- Разрежьте грейпфрут на две части, очистите одну часть от мякоти и поставьте половину кожуры на бокал.
- В блендер добавьте следующие ингредиенты: сок лайма и грейпфрута, сахарный сироп, ликер со вкусом мараскино и светлый ром.
- Насыпьте измельченный лед и хорошо взбейте содержимое.
- Полученную смесь перелейте в половинку кожуры грейпфрута, размещенной на стакане.
- По желанию можно украсить кружком апельсина и добавить трубочку.
Как пить Хемингуэй дайкириКоктейль получается крепким и кислым с отчетливыми нотками цитруса. Хемингуэй дайкири предпочтительней пить с использованием трубочки. Закусывают его редко, но при необходимости можно выбрать лимон или апельсин. Любопытно, что коктейль полюбился морякам, которые употребляли его в качестве профилактики от цинги.
