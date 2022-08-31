Существует версия, что впервые коктейль был приготовлен в 1932 году на Кубе специально для писателя Эрнеста Хемингуэя, который был частым гостем бара

«El Floridita La Habana» и регулярно пробовал их барное меню

. В один из дней ему вынесли дайкири, который не очень пришелся по вкусу писателю, так как он любил больше рома в составе и меньше сахара. Тогда бармены приготовили новую версию дайкири с двойной порцией рома.

Компоненты для приготовления Хемингуэй дайкири:

Светлый ром – 40мл;

Ликер со вкусом мараскино от De Kuyper – 10 мл;

Сироп из сахара – 10 мл;

Сок грейпфрута – 20 мл;

Сок лайма – 10 мл;

Грейпфурт – 1 шт.;

Кружок апельсина – 1 шт.;

Измельченный лед – 60 г.

Дополнительно:

Бокал рокс – 1 шт.;

Ручной пресс для цитрусовых – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Миксер – 1 шт.

Трубочка – 1 шт.

Рецепт Хемингуэй дайкири

Разрежьте грейпфрут на две части, очистите одну часть от мякоти и поставьте половину кожуры на бокал. В блендер добавьте следующие ингредиенты: сок лайма и грейпфрута, сахарный сироп, ликер со вкусом мараскино и светлый ром. Насыпьте измельченный лед и хорошо взбейте содержимое. Полученную смесь перелейте в половинку кожуры грейпфрута, размещенной на стакане. По желанию можно украсить кружком апельсина и добавить трубочку.

Как пить Хемингуэй дайкири

Коктейль получается крепким и кислым с отчетливыми нотками цитруса. Хемингуэй дайкири предпочтительней пить с использованием трубочки. Закусывают его редко, но при необходимости можно выбрать лимон или апельсин. Любопытно, что коктейль полюбился морякам, которые употребляли его в качестве профилактики от цинги.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Мартини Драй”.