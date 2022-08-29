Впервые данный коктейль приготовил русский бармен в 50-е годы в ответ на знаменитый шот Б-52 от американских коллег. Он поочередно добавил в рюмку самбуку, абсент и ликер. В качестве завершающего штриха использовал несколько капель гранатового сиропа.

В результат получился напиток, похожий на ядерное облако. Именно из-за внешних схожестей коктейль и быстрого опьяняющего эффекта он получил название Хиросима – в честь города, где в 1945 году произошла атомная бомбардировка.

Компоненты для приготовления коктейля Хиросима:

Классическая самбука – 20 мл;

Сливочный ликер Baileys – 20 мл;

Абсент – 20 мл;

Гранатовый сироп – 5 мл.

Дополнительно:

Удлиненная рюмка – 1 шт.;

Коктейльная ложка – 1 шт.;

Трубочка – 1 шт.

Рецепт коктейля Хиросима

Сперва аккуратно налейте 20 мл самбуки. С помощью барной ложки добавьте слой ликера и сверху на него слой абсента. Зажав обратный конец коктейльной трубочки пальцем, добавьте несколько капель гранатового сиропа, наблюдая затем, как они пробивают слои в рюмке.

Как пить коктейль Хиросима

Взрывной шот получается крепким и бодрящим, поэтому многие предпочитают пить его залпом с помощью трубочки, при этом поджигая первый слой. Главное выпит до того, как соломинка начнет плавиться.

Есть и другие способы употребления напитка. Можно залпом осушить рюмку. В этом случае вкус абсента смягчиться за счет ликера, а самбука добавить яркое послевкусие. Можно использовать трубочку без огня, просто выпив содержимое стопки слой за слоем, начиная с самого низа.

