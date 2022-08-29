- Классическая самбука – 20 мл;
- Сливочный ликер Baileys – 20 мл;
- Абсент – 20 мл;
- Гранатовый сироп – 5 мл.
Дополнительно:
- Удлиненная рюмка – 1 шт.;
- Коктейльная ложка – 1 шт.;
- Трубочка – 1 шт.
Рецепт коктейля Хиросима
- Сперва аккуратно налейте 20 мл самбуки.
- С помощью барной ложки добавьте слой ликера и сверху на него слой абсента.
- Зажав обратный конец коктейльной трубочки пальцем, добавьте несколько капель гранатового сиропа, наблюдая затем, как они пробивают слои в рюмке.
Как пить коктейль Хиросима Взрывной шот получается крепким и бодрящим, поэтому многие предпочитают пить его залпом с помощью трубочки, при этом поджигая первый слой. Главное выпит до того, как соломинка начнет плавиться. Есть и другие способы употребления напитка. Можно залпом осушить рюмку. В этом случае вкус абсента смягчиться за счет ликера, а самбука добавить яркое послевкусие. Можно использовать трубочку без огня, просто выпив содержимое стопки слой за слоем, начиная с самого низа.
