Впервые данный коктейль приготовил русский бармен в 50-е годы в ответ на знаменитый шот Б-52 от американских коллег. Он поочередно добавил в рюмку самбуку, абсент и ликер. В качестве завершающего штриха использовал несколько капель гранатового сиропа.  В результат получился напиток, похожий на ядерное облако. Именно из-за внешних схожестей коктейль и быстрого опьяняющего эффекта он получил название Хиросима – в честь города, где в 1945 году произошла атомная бомбардировка.  Компоненты для приготовления коктейля Хиросима:
  • Классическая самбука – 20 мл;
  • Сливочный ликер Baileys – 20 мл; 
  • Абсент – 20 мл;
  • Гранатовый сироп – 5 мл.

 

Дополнительно:
  • Удлиненная рюмка – 1 шт.;
  • Коктейльная ложка – 1 шт.;
  • Трубочка – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Хиросима
  1. Сперва аккуратно налейте 20 мл самбуки.
  2. С помощью барной ложки добавьте слой ликера и сверху на него слой абсента.
  3. Зажав обратный конец коктейльной трубочки пальцем, добавьте несколько капель гранатового сиропа, наблюдая затем, как они пробивают слои в рюмке.

 

Как пить коктейль Хиросима Взрывной шот получается крепким и бодрящим, поэтому многие предпочитают пить его залпом с помощью трубочки, при этом поджигая первый слой. Главное выпит до того, как соломинка начнет плавиться.  Есть и другие способы употребления напитка. Можно залпом осушить рюмку. В этом случае вкус абсента смягчиться за счет ликера, а самбука добавить яркое послевкусие. Можно использовать трубочку без огня, просто выпив содержимое стопки слой за слоем, начиная с самого низа.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Бубль-гум”.

