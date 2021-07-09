Впервые такой напиток я попробовал в гостях и пришел в восторг. Мне его подали в качестве лимонада, но так как в составе есть алкоголь, его можно считать и коктейлем. Вкус отличный, освежающий. Естественно, я тут же попросил рецепт. Готовлю этот лимонад на летние вечеринки на открытом воздухе — гости в восторге от необычного вкуса.

Что понадобится

сахарный песок — 120 г;

лимоны — 16 штук;

мед — 0,5 стакана;

розмарин — 2 веточки;

бурбон — 250 мл;

лед.

Весь секрет в том, что лимоны запекаются на гриле, отчего пропитываются ароматом дыма. Я и подумать не мог, что жареные лимоны имеют такой насыщенный вкус, который отлично сочетается с бурбоном. Для приготовления лимонада с дымком нам понадобится:

Как готовил

Гриль лучше заранее разогреть. Цитрусовые мою, обсушиваю и разрезаю пополам, затем обильно посыпаю мякоть сахаром. Кладу на разогретую решетку срезом вниз. Для яркого аромата рядом размещаю ветку розмарина или же ее можно бросить на угли. Лимон хорошо сочетается с этим растением и приобретает еще более насыщенный вкус.

Запекаю лимоны в течение 5-7 минут, до того момента, пока сахар не начнет карамелизоваться. Соблазнительный запах, который окутывает все вокруг, это — розмарин. Лимоны перекладываю в отдельную посуду и дожидаюсь их остывания.

В сотейник или кастрюлю наливаю воду, добавляю мед, сахар и ветку розмарина. Ставлю емкость на решетку, все перемешиваю и нагреваю до полного растворения ингредиентов. Затем отставляю кастрюлю в сторону для охлаждения.

Мой вердикт

Несмотря на то что в составе имеется бурбон, коктейль не вызывает похмелья и неприятных ощущений на следующий день.

В большой графин выжимаю сок из остывших цитрусов. Добавляю к нему охлажденный сахарно-медовый сироп, стакан бурбона и кубики льда. Все перемешиваю и разливаю по бокалам. Для красоты добавляю кружок свежего лимона.Такой напиток не только утолит жажду и освежит в жару, но и подарит наслаждение от вкуса. Запеченный лимон с сахаром отдает дымком. Думаю, если готовить на электрическом гриле, получится не хуже, но больше будет карамельного вкуса и не удастся добиться аромата костра.Это прекрасный прохладительный напиток для лета, особенно если разлить его в охлажденные бокалы. Для семейных вечеров я готовлю много такого лимонада и делю на две части. В одну добавляю бурбон — для взрослых, а детям подаю в качестве обычного освежающего напитка, который им очень нравится.