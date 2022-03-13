Если намечается вечеринка и стоит задача удивить гостей, рекомендую воспользоваться рецептами алкогольного желе. Необычный вкус запомнится всем присутствующим. Я готовил алкогольные десерты с водкой, виски, ликером и шампанским — получалось вкусно, ярко и нестандартно.

Универсальный рецепт

Для приготовления понадобится такой набор ингредиентов:

горячая вода — 80 мл;

желатин — 20 г;

любой крепкий напиток — 50 мл.

В качестве алкоголя можно применять все, что имеется у вас под рукой, главное — подобрать к каждому напитку соответствующий вкус желе. Например, яблоко гармонично сочетается с коньяком, под водку или текилу лучше брать цитрусовые, а под шампанское — клубнику. Иногда я добавляю целые ягоды, дольки лимона и кусочки фруктов. Они не только украшают десерт, но и играют роль закуски.

В первую очередь необходимо растворить желатин (это можно сделать по инструкции, которая написала на пакете) и охладить до комнатной температуры. Вливаем крепкий напиток. Можно добавить пищевой краситель, чтобы желе получилось ярким.

Смесь я разливаю по стаканчикам и убираю в холодильник на 2-3 часа.

Очень важно не переборщить с алкоголем и использовать его строго в два раза меньше, чем воды, иначе угощение получится невкусным.

Подается такой десерт не прямо из холодильника, а слегка подтаявшим, поэтому его стоит достать за несколько минут до прихода гостей.

С шампанским

Мне очень понравился рецепт с шампанским. Выглядит желе очень необычно, поэтому следите, чтобы дети не приняли его за безобидный десерт. Вас также может заинтересовать наша статья о разнице между шампанскими винами

Для приготовления необходимо:

шампанское — 500 мл;

сахар — 350 г;

любые ягоды — 200 г;

желатин в гранулах — 20 г.

Придется повозиться, но результат того стоит. Сначала нужно приготовить ягодный сироп. Для этого растворяем 50 г сахара в 20 мл воды и слегка нагреваем.

Добавляем ягоды. Хорошо подходят клубника, малина или смородина.

Прогреваем ягоды в сиропе на медленном огне буквально пару минут и отставляем посуду в сторону. Тем временем вливаем в сотейник стакан шампанского и нагреваем до 40 градусов, всыпаем сюда же стакан сахара и тщательно мешаем.

Кладем желатин, вливаем еще стакан шампанского и перемешиваем. В специальные бокалы или мороженицы выкладываем ягодную массу, заливаем смесью с желатином и помещаем в холод на несколько часов.

Шотами

Можно приготовить алкогольное желе шотами. Для этого понадобятся:

горячая вода — 450 м;

холодна вода — 230 м;

лимонный желатин — 1 пакет;

текила — 230 мл.

Растворяем пакет желатина с лимонным вкусом обычным способом, то есть в горячей воде. Доливаем спиртной напиток, холодную воду и все хорошенько размешиваем.

Я выбираю небольшие емкости для этого десерта, наполняю их и ставлю в холодильник для застывания.

Мое мнение

Перед подачей достаю алкогольный десерт и предлагаю гостям.Мне очень понравился такой способ подачи алкоголя. Так можно делать даже коктейли, то есть разливать по стаканам несколько видов желе. Нужно добавлять каждый вид по отдельности, дожидаться его застывания и только потом наливать следующий. Это оригинально и красиво выглядит.

Такие десерты приятны на вкус, но не стоит забывать, что в них не меньше градусов, чем в жидком алкоголе, а значит, придется следить за количеством, чтобы избежать головной боли на следующий день.