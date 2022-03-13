Если намечается вечеринка и стоит задача удивить гостей, рекомендую воспользоваться рецептами алкогольного желе. Необычный вкус запомнится всем присутствующим. Я готовил алкогольные десерты с водкой, виски, ликером и шампанским — получалось вкусно, ярко и нестандартно.
Универсальный рецепт
Для приготовления понадобится такой набор ингредиентов:
- горячая вода — 80 мл;
- желатин — 20 г;
- любой крепкий напиток — 50 мл.
В качестве алкоголя можно применять все, что имеется у вас под рукой, главное — подобрать к каждому напитку соответствующий вкус желе. Например, яблоко гармонично сочетается с коньяком, под водку или текилу лучше брать цитрусовые, а под шампанское — клубнику. Иногда я добавляю целые ягоды, дольки лимона и кусочки фруктов. Они не только украшают десерт, но и играют роль закуски.
В первую очередь необходимо растворить желатин (это можно сделать по инструкции, которая написала на пакете) и охладить до комнатной температуры. Вливаем крепкий напиток. Можно добавить пищевой краситель, чтобы желе получилось ярким.
Смесь я разливаю по стаканчикам и убираю в холодильник на 2-3 часа.Очень важно не переборщить с алкоголем и использовать его строго в два раза меньше, чем воды, иначе угощение получится невкусным.
Подается такой десерт не прямо из холодильника, а слегка подтаявшим, поэтому его стоит достать за несколько минут до прихода гостей.
С шампанскимМне очень понравился рецепт с шампанским. Выглядит желе очень необычно, поэтому следите, чтобы дети не приняли его за безобидный десерт. Вас также может заинтересовать наша статья о разнице между шампанскими винами.
Для приготовления необходимо:
- шампанское — 500 мл;
- сахар — 350 г;
- любые ягоды — 200 г;
- желатин в гранулах — 20 г.
Придется повозиться, но результат того стоит. Сначала нужно приготовить ягодный сироп. Для этого растворяем 50 г сахара в 20 мл воды и слегка нагреваем.
Добавляем ягоды. Хорошо подходят клубника, малина или смородина.Прогреваем ягоды в сиропе на медленном огне буквально пару минут и отставляем посуду в сторону. Тем временем вливаем в сотейник стакан шампанского и нагреваем до 40 градусов, всыпаем сюда же стакан сахара и тщательно мешаем.
Кладем желатин, вливаем еще стакан шампанского и перемешиваем. В специальные бокалы или мороженицы выкладываем ягодную массу, заливаем смесью с желатином и помещаем в холод на несколько часов.
Шотами
Можно приготовить алкогольное желе шотами. Для этого понадобятся:
- горячая вода — 450 м;
- холодна вода — 230 м;
- лимонный желатин — 1 пакет;
- текила — 230 мл.
Растворяем пакет желатина с лимонным вкусом обычным способом, то есть в горячей воде. Доливаем спиртной напиток, холодную воду и все хорошенько размешиваем.
Я выбираю небольшие емкости для этого десерта, наполняю их и ставлю в холодильник для застывания.Перед подачей достаю алкогольный десерт и предлагаю гостям.
Мое мнениеМне очень понравился такой способ подачи алкоголя. Так можно делать даже коктейли, то есть разливать по стаканам несколько видов желе. Нужно добавлять каждый вид по отдельности, дожидаться его застывания и только потом наливать следующий. Это оригинально и красиво выглядит.
Такие десерты приятны на вкус, но не стоит забывать, что в них не меньше градусов, чем в жидком алкоголе, а значит, придется следить за количеством, чтобы избежать головной боли на следующий день.