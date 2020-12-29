Пробую превратить водку в настоящий домашний Сбитень на меде: делюсь результатами и рецептом классического старорусского напитка

В один из зимних вечеров решил собрать нашу компашку и на этот раз по случаю приготовить что-нибудь не совсем обычное, но и вместе с тем подходящее для неторопливой, дружеской беседы. Что-нибудь наше, родное…

Перерыв интернет на эту тему, я понял, что способы приготовления исконно русских напитков ну совсем покрылись пылью времен. И повторить весь процесс в том виде, как это делали наши далекие предки, к сожалению, не представляется возможным.

Если мы с друзьями, например, будем ждать 40 лет, пока забродит мед, то тоже покроемся пылью, ну или сами забродим. Добиваться полной аутентичности здесь совсем не вариант, однако, я нашел изящный выход.

Почему именно сбитень

Сбитень – пряный напиток славянских народов, изготовленный на основе меда и различных трав.

Дело в том, что сбитень в свое время был мегапопулярным на Руси из-за своей простоты. Его пили вместо чая по праздникам и во время простых посиделок. Правда, из-за труднодоступности некоторых компонентов, тогда он был недешевым. Сейчас же ситуация с продуктами вполне позволяет воспользоваться этой простой рецептурой.

Если честно, то сбитень удивил меня приятным вкусом и оригинальным сочетанием специй. К тому же это очень интересный ответ зарубежным глинтвейнам и грогам. Асимметричный, так сказать…

Какие я использовал ингредиенты

мед – 150 г;

вода – 1 л;

корица – 1 чайная ложка;

мускатный орех – 1 чайная ложка;

кориандр молотый – 1 чайная ложка;

имбирь – 1 чайная ложка;

гвоздика – несколько штук;

водка – 200 мл или пиво – 500 мл.

Итак, мне потребовалось следующее:

С медом лучше не переборщить: слишком приторный сбитень вряд ли придется кому-нибудь по вкусу, да и обилие меда неизбежно будет вызывать сонливость.

Примерная стоимость всей рецептуры, если закупаться с нуля (пакетики там со специями, водка, мед) выходит около 500-600 руб. У меня дома не было только меда, потому короткий вояж в магазин мне обошелся всего в 150 р. Выбор специй и разновидностей меда зависит от вкусовых предпочтений самого кулинара.

В сбитень вы можете добавить те специи и травы, которые вам по вкусу. Если неохота покупать по отдельности, думаю можно купить готовый набор для глинтвейна, тоже подойдет.

Если же в сбитень добавить пиво получится прекрасный освежающий напиток. В жаркое время года будет самое то.

Процесс приготовления

Да и еще, у меня был выбор по поводу алкогольной составляющей. Я решил остановиться на родимой беленькой, потому как, для посиделок в дружной компании зимними вечерами хочется чего-то более согревающего.Но, вернемся к самому интересному. Я поставил воду на плиту.

После того как вода закипела, добавил весь мед.

Важно помешивать его, пока весь мед не растворится.

Далее засыпал все специи, что оказались под рукой. Опять перемешал и оставил 30 минут на медленном огне, периодически снова помешивая.

Очень важно проварить сбитень подольше, тогда он приобретет насыщенность и густоту.

После того как прошли полчаса, напиток практически готов осталось добавить самое главное.

Далее сбитень следует все-таки процедить. Я процеживал трижды, один раз через ситечко и два раза через марлю. Это необходимо сделать, если в рецептуре используются молотые специи. Я не очень люблю осадок, потому старался добиться того, чтобы как можно меньше пыли осталось на дне емкости.

Результат

Очень подходит к длительным беседам благодаря невысокому градусу.

Старорусский сбитень - прежде всего интересная фишка. Хорошая альтернатива модному глинтвейну, который нужно готовить на вине. Настоящее хорошее вино не везде можно купить «задешево».

Себестоимость и доступность ингредиентов делает сбитень совершенно не затратным.

Он очень прост в приготовлении. А рецептура позволяет экспериментировать.

Получившийся сбитень превзошел все мои ожидания. Отмечу сразу несколько плюсов:

Теперь я знаю, что летом точно буду делать сбитень на основе пива. Кстати, как вы думаете, какое лучше добавлять – крепкий насыщенный портер или легкий светлый лагер?