Что будет если сделать пряный виски из сухой смеси - делюсь результатами эксперимента

Я уже писал на этом сайте, что мне кузины и кузены подарили набор для производства нескольких видов алкогольных напитков. В наборе был большой деревянный ящик, наполненный пенопластовыми шариками, которые защищали литровую бутылку, набор из 6 разных смесей трав для напитков, алкометр и даже граненый стакан.

Я уже поставил спиртовой настой из дубовых плашек с надеждой получить что-то наподобие бренди. Теперь буду пробовать остальные пакетики с травами. На этот раз пришел черед «Пряного виски».

Историей поделился подписчик блога Евгений.

Почему я решил сделать алкоголь сам

Так как я уже несколько лет перегоняю брагу в чистый спирт-ректификат, у меня есть возможность делать любые настойки. И я сразу решил найти в интернете кучу разных рецептов и сделать множество разных настоек. Подарочный набор.

Но одно дело – добавить в спирт ягоды или какие-нибудь травы, другое дело – найти специи, которые позволяют получить вкус очень близкий к оригинальным напиткам. И именно такие травы и специи мне подарили мои родные.

Вторым напитком и стал «Пряный виски». Но, памятуя по первом неудачном опыте, я уже без энтузиазма открывал заветный подарочный ящик.

Упаковка «Пряного виски».

Какие ингредиенты потребуются

В инструкции предлагается использовать готовый виски или водку. Так как у меня есть чистый спирт, я решил попробовать сделать чистый напиток на этих травах.

Для производства мне потребовалось:

5 кг сахара для затворения браги (250 рублей);

10 литров отфильтрованной воды;

упаковка винных дрожжей, 190 грамм (250 рублей);

пакет трав из набора (весь набор стоил около 6 000 рублей, значит этот пакетик стоит примерно 400 рублей).

Буду делать литр.

Мед на фотографию попал случайно, хотя, возможно, я его и добавлю в готовый напиток.

Понятно, что все эти настойки только для развлечения, потому что я занимаюсь серьезным производством коньяка для собственного употребления в дубовых бочках. Но, дареному коню в зубы не смотрят, не выбрасывать же его.

Тем более что спирт с помощью ректификационной колонны получается не только чистым, но и очень дешевым. Себестоимость напитка составляет около 150 рублей за литр 96,5 градусов. Что ж, взялся настаивать.

Процесс приготовления

Процесс приготовления состоит из двух этапов:

Приготовление ректификата:

Затворение браги на основе сахара, воды и дрожжей.

Перегон в режиме дистилляции для получения дистиллята. Обычно выходит 70-градусная жидкость.

Перегон в режиме ректификации, при котором отсекаются все легколетучие спирты, эфирные масла и вредный метиловый спирт.

Собственно, настаивание виски:

Залил спирт-ректификат крепостью 96,5 градусов в отдельную емкость.

Разбавил спирт дистиллированной водой до 40 градусов.

Перелил готовый разбавленный спирт в бутылку.

Всыпал порошок, как написано в инструкции.

Закрыл крышку и тщательно перемешал.

Растворил травы в спирте.

Сначала получилась достаточно мутная жидкость.

Какой результат я получил

В инструкции написано, что надо выдержать напиток в течение недели. И вот, прошла неделя. Напиток сам собой просветлел. Самоосветленный напиток.

Сейчас, именно в данный момент, когда я пишу эту статью, я снимаю пробу с готового «виски».

Сейчас, минуточку….

Добавил в бокал замороженный кубик (вместо льда) и получил на вкус отличный напиток! Вкус натурального виски прослеживается и в запахе, и во вкусе. А пряность, которая добавлена в пакетик, позволяет оставаться долгому послевкусию.

Что ж, можно сказать, что и алкоголь, даже не настоянный в реальной дубовой бочке, вполне можно пить. Наверное, ценители сразу разберутся, что к чему. Лично мне «Пряный виски» вполне понравился.

Пробовали ли вы делать подобные настойки? Понятно, что не у всех есть возможность получать чистый спирт, но их ведь можно делать и на хорошей водке.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!