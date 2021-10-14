Суть этого коктейля можно охарактеризовать двумя словами: меньше – лучше. Калимочо – один из простейших напитков, пришедший к нам из Страны Басков, расположенной на севере Испании. Для его приготовления достаточно двух простых ингредиентов: вина и колы.

В этой статье я расскажу о секретах приготовления Калимочо, помогу с выбором подходящего алкоголя и постараюсь объяснить, как кола с вином превратились в полноценный коктейль.

История коктейля Калимочо

Я слышал несколько версий о происхождении Калимочо и считаю, крупица истины есть в каждой из них. Дело в том, что подобные напитки просто живут своей жизнью до того, как их обзывают общепризнанными коктейлями. Как пример, вспомните о стейках, люди научились жарить мясо задолго до появления этого слова. Простите, немного отвлекся.

Первая легенда гласит, что Калимочо появился в 1970-х из-за запрета на распитие алкоголя в общественных местах. Находчивые испанцы стали наливать в полупустой стакан колы вино. Получившийся напиток по своему цвету ничуть не отличался от безалкогольной газировки. Конечно, алкотестер таким приемом не обманешь, но сугубо визуально, распознать в стаканчике от колы алкоголь сложно.

Примечание: в Испании действует запрет на продажу спиртных напитков с 22-00 до 07-00 часов. Для наших туристов, это сильный контраст с круглосуточными пивными ларьками.

Вторая версия больше походит на городскую легенду, но она объясняет название коктейля. Два друга из Гечо (муниципалитет в Испании) Калимеро и Мочо придумали гениальный план обогащения – продажа вина на городском празднике в порту Альгорта. К сожалению, идея была омрачена низким качеством закупленного алкоголя.

Наши герои не растерялись и решили поэкспериментировать, смешивая вино с газировкой. Точные «участники» эксперимента неизвестны, зато мы знаем его результат – Калимочо. Коктейль так понравился молодежи, что стал настоящим хитом на празднике.

Мировой известности напитка из вина с колой посодействовал шеф-повар Майкл Гордон. Вернувшись домой в Нью-Йорк, он начал продвигать коктейль в качестве энергетика.

Можно ли мешать алкоголь с колой

Виски кола;

Куба либре;

Капитан кола;

Ром кола;

Бостонский чай.

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить десятки коктейлей с добавлением колы. Все перечислять не буду, пройдусь по самым популярным:

Дальше перечислять не буду, думаю, вам и так понятно, коктейлей с колой очень много. Еще, я опустил целый пласт напитков, где кола используется в альтернативных рецептах.

Нужно уточнить, с алкоголем сочетается не только кола, но и другая газировка. Есть целый раздел коктейлей, в состав которых входят различные содовые напитки. Просто вспомните Калифорния лимонад или Лимонный джин.

Выбор вина для коктейля

Только тут есть одно НО: испанское дешевое вино — не отечественное дешевое вино. Другими словами, сделать хороший Калимочо из вина «Три топора» не получится.

Если вы настоящий ценитель элитных вин, смело пропускайте этот раздел. В Калимочо идет самое дешевое красное вино , которое можно найти в испанском захолустье.Советую брать испанское или итальянское для большей аутентичности. Выбирайте недорогое. Цена за бутылку начинается от 10$ в России и от 4€ в Европе.

Для Калимочо не берите сладкое вино, иначе вместе с колой вы получите ударную дозу сахара и нарушенный баланс вкуса. Лучший вариант – сухое, хотя подойдет и – полусладкое.

Необходимый инвентарь для приготовления

Для приготовления Калимочо понадобится целая «гора» инвентаря. Шучу, будет достаточно барной ложки и хайбола. Больше ничего не понадобится.

Примечание: хайбол – высокий стакан, используемый для приготовления коктейлей на основе алкоголя и газировки.

Время приготовления коктейля

Рецепт Калимочо

Состав и пропорции

вино;

кола;

лед (крупными кубиками).

У меня на этот процесс уходит примерно 2 минуты. Неподготовленному человеку может понадобиться больше времени, минуты, скажем, 3-4. Другими словами, Калимочо готовится очень быстро.Момент истины – рецепт сложнейшего коктейля Калимочо. Уберите от экрана детей и людей со слабым сердцем.Нам понадобится:

Вино и кола берутся в равных пропорциях 1:1. Льда для Калимочо используется много, возьмите с запасом.

Этапы приготовления

Берем охлажденный хайбол (я ставлю его на 5 минут в морозилку) и засыпаем в него лед. Он должен заполнять стакан практически полностью. Не беспокойтесь из-за размера кубиков, остальным ингредиентам тоже найдется место. Наливаем в стакан колу и вино. Можно не размешивать. Добавляем трубочку и наслаждаемся коктейлем «Калимочо».

Общие советы и рекомендации

Не используйте сладкое вино, сахара в коле вполне достаточно. Любители более крепких коктейлей могут сделать Калимочо на основе портвейна (вот где могут пригодиться «три топора»!). Не рекомендую смешивать ингредиенты в шейкере, потеряете часть пузырьков углекислого газа. Для украшения стакана возьмите дольку апельсина или лимона.

Вывод

Пусть общий ироничный стиль статьи не вводит вас в заблуждение, я отношусь к Калимочо с теплотой в сердце. Коктейль напоминает мне о студенческих годах, когда кола с вином ценилась ничуть не меньше шампанского Dom Perignon. Но это уже совсем другая история.

Калимочо – слабоалкогольный коктейль, по крепости немного превосходящий пиво. Дешевые ингредиенты и простота в приготовлении сделала его излюбленным напитком студентов, да и вообще молодежи. Не «давиться» же самогоном будущим магистрам и профессорам.

Подводя итог, хочу высказать собственное впечатление от Калимочо. Этот напиток явно не станет открытием для искушенного в коктейлях человека. Смесь колы и вина не рождает нечто совершенно новое и потрясающее, это, скорее, сочетание уже известных вкусов. Если вы любите оба этих ингредиента, а в каморке завалялась бутылка неплохого красного вина, попробуйте приготовить Калимочо дома. Поверьте, вы не пожалеете.

