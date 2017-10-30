Кеймада – напиток старый, с историей, глубокими корнями и неподдельным мистическим флёром. Говорят, встретить его за пределами Галисии – области на севере Испании, заселенной хмурыми горцами, – практически невозможно. Делается этот «пунш» на основе орухо (по-галисийски – «канья»), местной виноградной водки, с добавлением сахара, кофе, фруктов. Все это дело живенько и очень зрелищно горит в выдолбленной тыкве, употребляется горячим, под оккультные песнопения и игру на галисийской волынке – гайте. Несмотря на то, что среди читателей нашего сайта галисийцев я не встречал, не вижу повода не приготовить этот необычный, эффектный и вкусный напиток на Хэллоуин. А что – тыква есть, виноградную водку у нас достать не проблема, даже текст заклинания несложно найти в нете. В общем, за дело! Но для начала, как водится, немного общих сведений. Почитайте, там интересно!

Кеймада – напиток кельтов?

Как ни странно, испанский регион Галисия не имеет ничего общего с украинской Галичиной. А вот с кельтами – имеет. Скорее всего, суровые кельтские мужи приплыли сюда с находящихся в относительной близости британских островов, прихватили с собой волынки, язык, некоторые верования. А после – перемешались с тогдашними местными жителями, иберами, и образовали новый этнос, названный «кельтиберами». Местные жители свято верят, что именно с кельтских времен ведет свою историю напиток кеймада. Однако исследователи склонны считать иначе – доказано, что европейцы не знали технологии дистилляции до арабского завоевания Испании. А нет дистилляции – нет и виноградного самогона Орухо, основы кеймады. Так что, скорее всего, галисийский «пунш» появился уже после реконкисты. Что, впрочем, нисколько не умаляет его вкусовой и эстетической ценности.

Сейчас кеймада – это не только национальная традиция, но и туристический аттракцион. А что? Красиво, зрелищно, мистично и весьма колоритно – туристы на такое всегда клюют. Будете в Галисии – обязательно поучаствуйте! Изначально для приготовления кеймады использовались крупненькие тыквы, но со временем они уступили место специальной глиняной посуде. Но у нас такой посуды нет, так что готовить будем по исконному рецепту – так и эффектней, и праздничней, а кроме того – остатки мякоти тыквы дадут напитку дополнительный оригинальный привкус. Пить лучше из керамических чашек или стаканов для глинтвейна. Но круче всего будет прикупить для этого отдельные маленькие тыковки или использовать калебасы из-под мате.

При готовке кеймады принято читать вслух заклинания – их можно найти в нете. Также не помешает атмосферный кельтский музончик, страшные костюмы – не проблема накануне Хэллоуина, – и соответствующий настрой. Использовать обычные заклинания не обязательно. Главное – упомянуть как можно больше видов нечисти. И непременно делать это с серьезным лицом – так смешнее.

Что такое «орухо» и чем его можно заменить?

Орухо – национальный испанский дистиллят, самая популярная водка на севере страны. Считается, что его изобрели в средние века монахи из Кантабрии. После напиток распространился по всей Испании, в Галисии он получил иное название – канья. Местные жители настолько любят свой вариант виноградного самогона и настолько гордятся им, что даже организовали особый праздник в честь орухо, который отмечается в ноябре – не совсем на Хэллоуин, но почти. На Fiesta del Orujo принято продегустировать бренди всех испанских дистиллерий. По результатам определяют победителя, который целый год будет носить звание лучшего производителя орухо в стране. Ну и конечно, в этот день готовят кеймаду – как же без нее!

Для изготовления орухо используются отжимки из-под вина, которые повторно сбраживаются и перегоняются на бражной колонне. Звучит знакомо, не правда ли? Так и есть – орухо является практически полным аналогом нашей чачи, итальянской граппы, перуанского пиксо. Так что заморачиваться в поисках бутылочки испанской экзотики нет смысла, можно смело использовать любой качественный виноградный самогон или коньячный спирт.

«Секретная» рецептура приготовления кеймады

одна крупненькая тыква

1 л чачи или граппы 50-60%

сахар (лучше всего коричневый) – 1 стакан

зеленый кофе (можно и жареные зерна) – горсть

цедра с одного лимона

2 крупных апельсина;

специи по вкусу (корица, ванильный сахар, мускат, бадьян)

На самом деле, несмотря на всю эту оккультную мишуру, ничего сверхсложного в приготовлении кеймады нет, по технологии она очень напоминает, например, гусарскую жженку . Единственное что – нужно быть очень внимательным к технике безопасности, все-таки гореть будет крепкий дистиллят! Лучше всего делать кеймаду на улице – дегустаторы как раз успеют подмерзнуть и горячительное пойдет на ура! Помимо тыквы нам понадобится также керамический или любой другой половник да посуда, которая не боится высокой температуры.

Для начала берем тыкву, срезаем с нее верхнюю часть – она будет крышкой, – вынимаем семена вместе с семяложем, вырезаем слой мякоти 1-2 см ложкой. Заливаем в тыкву алкоголь, фрукты, сахар, специи, тонко срезанную лимонную цедру, перемешиваем, пока не растворится сахар. Теперь в отдельную небольшую посудинку или половник засыпаем пару ложек сахара и наливаем стопарь чачи, воспламеняем все это дело зажигалкой и осторожно переливаем в тыкву, содержимое которой, естественно, сразу возгорается.

Спешить потушить этот мини-пожар не нужно. Кеймада – напиток не очень крепкий, так как спирт из нее в значительной мере выгорает. Полыхать наше душистое месиво должно либо до естественного затухания, либо до тех пор, пока огонь не сменит свой цвет на ярко-голубой. В это время пунш нужно периодически помешивать ложкой с длинной ручкой. После этого тыква закрывается заранее срезанной верхушкой и все – кеймаду можно разливать по чашкам жаждущих дегустаторов, к этому времени она уже будет иметь восхитительный аромат!

«Слушайте, слушайте! В реве пламени – крики тех, кто не может поглотить огонь, чтобы очиститься от зла! Пусть же вслед за горлом возгорятся и наши души, обратятся в пепел и восстанут из него – новыми, чистыми, свободными от черных мыслей, уныния и сомнений!»

На сим «Ромовый Дневник» прощается с вами, желая весело встретить Хэллоуин с новым оригинальным напитком – кеймадой. Надеемся, что сегодняшняя статья сделает вас если не добрее и чище, то уж точно образованнее и эрудированнее. Готовьте интересно и разнообразно, а потребляйте – в меру и с удовольствием!