Приветствую тебя, дорогой читатель моего блога! Сегодня я расскажу о коктейле Харви Волбенгер – напитке, идеально подходящем для чисто мужских посиделок. Этот коктейль немного напоминает «отвертку», но вкус его куда более многогранен, а убойные свойства в несколько раз сильнее. Если переборщить с количеством, похмелье от него накрывает мучительное и беспощадное. Лично моя максимальная доза – три стакана Волбенгера. При таких условиях можно и вкусом коктейля насладиться, и наутро не жалеть о содеянном.

Исторические сведения

Коктейль Харви Волбенгер официально относится к разряду лонг-дринков, которые можно употреблять в течение всего дня, не привязываясь к приемам пищи или каким-либо мероприятиям. Международная ассоциация барменов включила его в свой реестр в раздел «Современная классика».

Появился этот напиток в 1950-1960-х годах в Америке. Есть три легенды относительно авторства его рецепта, но даже знатоки не смогут точно сказать, какая из них соответствует истине. Однако во всех вариантах упоминается то самое адское похмелье, от которого, по отзывам, хочется биться головой о стену. Именно из-за него напиток и получил свое название «Волбенгер» - «стенобой».

Примерно по такому же принципу – по описанию воздействия на организм пьющего, кстати, получил когда-то свое название и коктейль Бабоукладчик – адская смесь Амаретто с шампанским. Впрочем, не будем отвлекаться.

Харви Волбенгер стал популярен, благодаря Джорджу Беднару, занимавшему в 1960-х годах пост исполнительного директора компании Galliano, производившей одноименный ликер. Он сделал «стенобоя» основой рекламной кампании, и не прогадал. Напиток стал узнаваемым и любимым американцами до такой степени, что в США даже утвердили национальный праздник – День Харви Волбенгера. Отмечается он 18 ноября.

До ноября еще есть достаточно времени. Вы вполне можете освоить технологию приготовления Харви Волбенгер у себя дома и достойно встретить этот праздник. Шучу-шучу…

Крепость коктейля Харви Волбенгер

Пищевая ценность

Рецепт коктейля Харви Волбенгер

В коктейле Харви Волбенгер всего 12% оборотов. Это позволяет пить его в любое время дня. Главное, не перебарщивать с количеством порций, иначе похмелье может наступить быстрее, чем пройдет опьянение (да, так бывает).В 100 граммах коктейля Харви Волбенгер 199 кКал. Еще бы, ведь в составе ликер и апельсиновый сок! Да и вообще, любой алкоголь весьма калориен. Поэтому, если вы решили похудеть. Переходите на безалкогольные напитки.Пожалуй, проще всего объяснить технологию приготовления Харви Волбенгера таким образом – смешайте Отвертку и долейте в бокал сироп Гальяно. Но все-таки я приведу более подробный рецепт этого напитка.

Ингредиенты

Нам нужны:

водка – 45 мл;

апельсиновый сок – 90 мл;

ликер Galliano – 15 мл.

Также вам понадобится лед в кубиках. А еще – апельсиновая цедра, долька цитруса и вишенка, для декора бокала. Впрочем, это не обязательный список. Возможно, вы придумаете свой вариант украшения напитка.

https://youtu.be/HVpFU18RZjQ

Этапы приготовления

Заполняем стакан кубиками льда. Наливаем водку, заливаем ее апельсиновым соком. Вливаем в стакан ликер по задней стенке барной ложки, так, чтобы он не смешивался с остальным содержимым. Опускаем в стакан вишенку, на край надеваем дольку цитруса.

Правила сервировки

Харви Волбенгер, как и практически любой напиток со льдом, подают в стакане хайбол. Это высокий цилиндрический стакан, без граней, из прозрачного стекла. Его объем – 270 мл – идеально подходит для лонг-дринк коктейлей.

К стакану непременно прилагается коктейльная трубочка. Пить Харви Волбенгер через край – моветон.

Что же касается декора, стандартный вариант я описал выше. Это слайс цитруса на краю стакана и вишенка на поверхности напитка. Но не возбраняется также украсить коктейль апельсиновой цедрой, долькой клубники и т. д. Здесь строгих ограничений не установлено.

Рекомендации по приготовлению

Вместо водки, допустимо добавить текилу – серебряную или золотую. Но в этом случае коктейль будет носить название Freddie Fuddpucker.

У классического рецепта Харви Волбенгер есть пара вариаций. Например, вместо Гальяно можно добавить любой другой ликер на растительной основе или даже травяной сироп. Но имя Харви Волбенгер может носить только напиток с ликером Galliano.

Лично я делаю этот коктейль обычно на основе хорошей водки и свежевыжатого апельсинового сока. Соки из пакетов обычно отдают химией, почему-то именно в этом напитке привкус ощущается особенно сильно. А поскольку апельсиновый фреш получается довольно кислым, для сладости напитка наливаю ликера чуть больше, чем предписывает классический рецепт.

Надеюсь, вам и вашим друзьям понравится старина Харви. Обязательно расскажите мне в комментариях, зашел ли вам рецепт. Буду рад также новым вариантам приготовления и украшения «стенобоя». И, конечно, подписывайтесь на мой канал и сохраняйте его себе в закладки, если хотите регулярно узнавать новые рецепты вкусных коктейлей и занимательные факты об алкоголе.