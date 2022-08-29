- Ликер De Kuyper со вкусом черной смородины – 20 мл;
- Prosecco – 120 мл;
- Вишня для коктейлей – 1 шт.
Дополнительно:
- Бокал флюте – 1 шт.;
- Джиггер – 1 шт.;
- Барная ложка – 1 шт.
Рецепт коктейля Кир рояль
- В охлажденный бокал флюте налейте ликер со вкусом черной смородины.
- Добавьте 120 мл просекко и размешайте полученную смесь до однородного состояния с помощью барной ложки.
- Сверху украсьте коктейль вишней. Готово к подаче!
Как пить Кир рояль Напиток из смеси ликера и проссеко считается аперитивом. Его принято употреблять сразу после подачи, чтобы пузырьки в бокале не успели выдохнуться. Это не оригинальный рецепт, так как в нем заменили белое сухое вино из рецепта коктейля Кир. Но несмотря на это, он входит в список аперитивов Международной ассоциации барменов. Сейчас Кир рояль подают практически в каждом баре.
Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Том Коллинз”.