Коктейль Кир рояль впервые приготовили во Франции. Местные жители стали смешивать белое сухое вино с ликером из вишни и смородины. По одной из версий, причиной этому послужили немцы, которые тогда вывезли почти все красное вино из оккупированной Бургундии.

Считается, что название напиток получил в честь Феликса Кира – знаменитого героя французского Сопротивления. В то время он был мэром Дижона и активно популяризировал барную культуру, угощая разными напитками иногородние делегации. Также есть версия, что название коктейль обязан одному священнику из Бургундии, который в свой ежедневный утренний бокал Bourgogne Aligote решил добавить немного смородинового ликера для более насыщенного вкуса.

Компоненты для приготовления Кир рояль:

Ликер De Kuyper со вкусом черной смородины – 20 мл;

Prosecco – 120 мл;

Вишня для коктейлей – 1 шт.

Дополнительно:

Бокал флюте – 1 шт.;

Джиггер – 1 шт.;

Барная ложка – 1 шт.

Рецепт коктейля Кир рояль

В охлажденный бокал флюте налейте ликер со вкусом черной смородины. Добавьте 120 мл просекко и размешайте полученную смесь до однородного состояния с помощью барной ложки. Сверху украсьте коктейль вишней. Готово к подаче!

Как пить Кир рояль

Напиток из смеси ликера и проссеко считается аперитивом. Его принято употреблять сразу после подачи, чтобы пузырьки в бокале не успели выдохнуться. Это не оригинальный рецепт, так как в нем заменили белое сухое вино из рецепта коктейля Кир. Но несмотря на это, он входит в список аперитивов Международной ассоциации барменов. Сейчас Кир рояль подают практически в каждом баре.

Вас также может заинтересовать рецепт коктейля “Том Коллинз”.