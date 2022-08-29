Ромовый Дневник

Кир рояль

Рецепты коктейлей
Кир рояль
Коктейль Кир рояль впервые приготовили во Франции. Местные жители стали смешивать белое сухое вино с ликером из вишни и смородины. По одной из версий, причиной этому послужили немцы, которые тогда вывезли почти все красное вино из оккупированной Бургундии.  Считается, что название напиток получил в честь Феликса Кира – знаменитого героя французского Сопротивления. В то время он был мэром Дижона и активно популяризировал барную культуру, угощая разными напитками иногородние делегации. Также есть версия, что название коктейль обязан одному священнику из Бургундии, который в свой ежедневный утренний бокал Bourgogne Aligote решил добавить немного смородинового ликера для более насыщенного вкуса.  Компоненты для приготовления Кир рояль:
  • Ликер De Kuyper со вкусом черной смородины – 20 мл;
  • Prosecco – 120 мл;
  • Вишня для коктейлей – 1 шт.

 

Дополнительно:
  • Бокал флюте – 1 шт.;
  • Джиггер – 1 шт.;
  • Барная ложка – 1 шт.

 

Рецепт коктейля Кир рояль
  1. В охлажденный бокал флюте налейте ликер со вкусом черной смородины.
  2. Добавьте 120 мл просекко и размешайте полученную смесь до однородного состояния с помощью барной ложки.
  3. Сверху украсьте коктейль вишней. Готово к подаче!

 

Как пить Кир рояль Напиток из смеси ликера и проссеко считается аперитивом. Его принято употреблять сразу после подачи, чтобы пузырьки в бокале не успели выдохнуться. Это не оригинальный рецепт, так как в нем заменили белое сухое вино из рецепта коктейля Кир. Но несмотря на это, он входит в список аперитивов Международной ассоциации барменов. Сейчас Кир рояль подают практически в каждом баре.

