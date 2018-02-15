После целой эпопеи с джином, а именно написания обширного материала о правилах его пития и переосмысления гайда об этом напитке в целом, логичным завершением этой истории на данном этапе развития проекта я видел лишь классический коктейль, где в составе доминирует можжевеловый дистиллят. Несмотря на привлекательность Джин Физа, Френча 75 и ещё множества других классических джин-коктейлей, я всё же выбрал как объект исследования переживающий ренессанс Кловер Клаб. Не потому что он потрясающий, сложный и многогранный. Не потому что коктейли с куриным белком сейчас ни кто не пьёт, а следовало бы. Не потому что джин в такой комбинации раскрывается самым интересным образом. Не потому что… А впрочем, почему бы и нет?

Коктейль Кловер Клаб / Clover Club Рецепт коктейля Кловер Клаб с официального сайта IBA, категория «Незабываемые». 45 мл джина

15 мл малинового сиропа (или гренадина)

15 мл лимонного сока (свежевыжатого)

несколько капель яичного белка Тщательно взбить в шейкере со льдом. Процедить в коктейльный бокал.

Полевые заметки:

Для приготовления коктейля рекомендуется лондонский сухой или плимутский джин, но вы можете смело использовать любой другой джин-стиль (хорошо себя показывают так называемые ботанические джины, такие как Hendrick’s). При этом постарайтесь найти для своего первого Кловер Клаб максимально качественный продукт, ведь здесь он играет, как вы понимаете, самую важную роль. В большинстве «не классических» рецептах Clover Club’а (которые более предпочтительны для знакомства с коктейлем) используется достаточно большое количество яичного белка (зачастую целый белок от одного небольшого яйца). Чтобы качественно его взбить, что является очень важным технологическим процессом (белок должен полностью эмульсифицироваться, дать шелковистую текстуру и нежную пенку, без которых совсем не то), используйте технику взбивания, которая известна как «сухой шейк» (dry shake). Для этого взбивайте все ингредиенты в течение 30-60 секунд безо льда (можно с пружиной от хавторн-стрейнера), а затем интенсивный шейк со льдом до изморози на шейкере. В состав классического коктейля входит малиновый сироп, но его часто заменяют гренадином, который работает ничуть не хуже, а с некоторыми джинами даже лучше. Разумеется, гренадин лучше приготовить самостоятельно, как и малиновый сироп, рецепт которого вы найдёте ниже. Если всё же вы решите использовать гренадин коммерческий, возьмите лучше простой сахарный сироп и пару деш этого гренадина. Также не зазорно использовать черносмородиновый сироп.

Малиновый сироп 250 г ягод свежей малины (или черной смородины)

300 г + 2 ст. л. сахарного песка

230 + 345 мл воды

½ ч. л. лимонного сока (опционально) В небольшой кастрюле смешать ягоды малины, пару столовых ложек сахара и 230 мл воды. Подогревать на среднем огне, постоянно помешивая, в течение примерно 4 минут, пока ягоды не начнут разрушаться и пускать сок. Затем добавить по желанию лимонный сок, 345 мл воды, довести смесь до кипения, убавить огонь и тушить в течение 15 минут. Периодически снимать образующуюся на поверхности белую пенку. Процедить заготовку через сито в чистый контейнер, перетирая ягоду ложкой, чтобы извлечь максимальное количество сока. Вернуть полученную жидкость в кастрюлю, добавить 300 г сахара и перемешать до полного его растворения. Довести сироп до кипения и проварить 2 минуты на среднем огне. Остудить, хранить в плотно закрытой таре в холодильнике в течение 3 недель. Для увеличения срока хранения в сироп можно добавить немного водки.

Чтобы получить коктейль Clover Leaf, одну из популярных вариаций нашего исследуемого, достаточно, как уверяют многие уважаемые барные люди, украсить Кловер Клаб листиком мяты (на самом деле, по логике вещей, листочков этих должно быть 3-4, имитируя клевер). Другие не менее уважаемые барные люди добавляют этот самый листик мяты (даже парочку) прямо в шейкер.

Некоторые вариации Кловер Клаба включает в свой состав сухой или сладкий вермут, обычно в количестве 10-20 мл. Во многих рецептах коктейля Clover Club используют свежие ягоды малины (от пары ягодок до целой горсти), которые нужно предварительно подавить в шейкере мадлером или ложкой. Традиционно для коктейля используется лимонный сок, но его также можно приготовить и с соком лайма, который привносит в напиток лёгкую терпкость. Но лимонный сок даёт более мягкий и прогнозируемый результат.

Вариации на тему Кловер Клаб

Кловер Клаб Дэвида Вондрича 60 мл джина

1 яичный белок

15 мл лимонного сока

3 деш малинового сиропа Шейк с колотым льдом, стрейн в коктейльный бокал.

Начнём с деяний современников и плавно будем двигаться к отцам миксологии, а там как пойдёт. Первым рецептом поделился со всем миром известный коктейльный историк Дэвид Вондрич. Что примечательно, сделал он это в роли колумниста журнала «Esquire». В 1934 году этот же журнал назвал Clover Club одним из десяти худших коктейлей прошлого десятилетия, женским, слизким и вообще фи. Но спустя 74 года Вондричу пришлось реабилитировать коктейль в глазах читателей, с извинениями и прочими дифирамбами. Теперь «Кловер» у них «необычный, вкусный, сильный и совсем не слизистый».

Следующей вариацией будет Кловер Клаб Дейла ДеГроффа, некоронованного «Короля коктейля», человека, который придумал Космополитен и издал в 2008 году «The Essential Cocktail: The Art of Mixing Perfect Drinks», откуда и взят этот рецепт.

Кловер Клаб Дейла ДеГроффа 45 мл джина

20 мл простого сиропа

20 мл лимонного сока

½ ч. л. гренадина

1 яичный белок Белок немного взбить в отдельной ёмкости. Шейк все ингредиенты с половиной взбитого яичного белка со льдом. Стрейн в коктейльный бокал.

Более сложный рецепт предлагает Саймон Диффорд, человек-энциклопедия, знающий, кажется, всё о барной культуре и алкогольных напитках в частности. Основатель одного из самых крупных онлайн-изданий об алкоголе Diffords’s Guide.

Кловер Клаб Саймона Диффорда 5 ягод свежей малины

50 мл джина

7,5 мл сухого вермута

7,5 мл сладкого красного вермута

7,5 мл лимонного сока

7,5 мл сахарного сиропа (2:1)

15 мл яичного белка Тщательный шейк со льдом, файн стрейн в коктейльный бокал.

Ну и пару «старичков» напоследок. Первым будет рецепт Гарри Креддока из его «The Savoy Cocktail Book» 1930 года. В представлении не нуждается.

Кловер Клуб Гарри Креддока 50 мл джина

сок ½ лимона или 1 лайма (20-25 мл)

25 мл гренадина

1 яичный белок Тщательный шейк со льдом, стрейн в коктейльный бокал.

Последним из «барных» Кловер Клабов будет версия Пауля Е. Лоу (Paul E. Lowe) из его книги 1909 года «Drinks - How to Mix and how to Serve». По заверению Дэвида Вондрича это самое первое письменное упоминание об этом коктейле. Лоу упустил в рецепте лимонный сок, но это считается ошибкой.

Кловер Клаб Пауля Е. Лоу 30 мл джина

30 мл сухого вермута

30 мл лимонного сока

22,5 мл малинового сиропа (1 часть сока к 1,5 частям сахара)

15 мл яичного белка Тщательный шейк со льдом, стрейн обратно в шейкер. Сухой шейк и файн стрейн в охлаждённый коктейльный бокал.

Ну а без этого рецепта, который был представлен на том же Diffords’s Guide, картина, как я считаю, будет не полной. Это адаптация рецепта Джулии Рейнер, входящей в пятерку лучших барменвумен в мире и основателя бара с одноимённым названием «Clover Club» в Бруклине. Идеальный вариант для домашних экспериментов с любимыми бабушкиными вареньями.

Кловер Клаб Джулии Рейнер (адаптация) 45 мл джина

1,5 ч. л. малинового джема

15 мл сухого вермута

22,5 мл лимонного сока Тщательный шейк со льдом, файн стрейн в коктейльный бокал.

Краткая история коктейля Кловер Клаб

Кловер Клаб появился задолго до «Сухого закона», в одноимённом филадельфийском мужском клубе, который собирался в отеле Bellevue-Stratford в 1880-х. Неизвестно, когда и кем он был приготовлен впервые, но к 1910 году он продавался далеко за пределами Филадельфии, к примеру, в отеле Plaza в Нью-Йорке (по одной из версий коктейль попал в Нью-Йорк вместе с Джорджом Болдтом, который в 1890 году стал собственником отеля Waldorf Astoria, а до этого был совладельцем в том самом Bellevue-Stratford).

Первое же печатное упоминание о Clover Club датируется 1909 годом, с появлением руководства «Drinks - How to Mix and how to Serve» уже упомянутого Пауля Е. Лоу, забывшего добавить в рецепт лимонный сок. Также рецепт коктейля был найден в кулинарной книге Жанетт Янг Нортон «Mrs. Norton’s Cook-book: Selecting, Cooking, and Serving for the Home Table» 1917 года (впервые в рецепте начал фигурировать французский сладкий вермут).

Сейчас Кловер Клаб переживает заслуженный ренессанс, но судьба не всегда была к нему благосклонна. После разгромной статьи в «Esquire» он переместился из эшелона мужских и изысканных напитков в раздел женских миксов почти во всех коктейльных справочниках. Ситуацию усугубила популяризация в 50-х Сухого Мартини, как достойного мужского джин-коктейля, а также Розовой Леди, цвет и схожий с Clover Club’ом состав которой окончательно погубил репутацию последнего в глазах представительных джентльменов. Добавьте к этому распространённую боязнь страшной сальмонеллы (овофобия) и сложность приготовления, ведь взбить до нужной консистенции белок куриного яйца довольно проблематично и требует определённых физических усилий.

Благо, большинство ценителей классической миксологии в какой-то момент поняли, что Clover Club, несмотря на его состав и сложность, - это потрясающий и недооценённый коктейль. Но приготовить его действительно вкусно могут только очень старательные и верные делу миксологи. Не скупитесь на хороший джин, готовьте сами сиропы и не брезгуйте сухим шейком, ведь потрясающая шелковая текстура и красивая пенистая шапка коктейля Кловер Клаб действительно доставляют.

Удачи в ваших начинаниях!