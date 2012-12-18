Всем коктейлям коктейль, всем аперитивам аперитив. Только так и ни как иначе я могу говорить о коктейле с такой интересной родословной. А речь пойдет о славном коктейле Мартини, который, сразу оговорюсь, ни чем абсолютно не связан со всемирно известным брендом, производящий вермуты. Тем не менее, в основу коктейля чаще всего идет как раз тот самый Мартини Драй от именитого производителя. Но об этом потом, сейчас давайте разберемся, откуда этот коктейль к нам попал и чьей, так сказать, гениальной руке он принадлежит.

История коктейля Мартини

Не поверите, но стопроцентно достоверных источников нет (сарказм). В общем, по классике жанра, написано сотни книг и тысячи статей, а кто создал Мартини точно ни кто не знает. Но пару версий, причем, достаточно авторитетных, все же прослеживается. Первая версия датируется серединой 19 столетия, когда промышляли легендарные бармены , о которых я уже писал.

Так вот, в те времена Джерри Томас подымался за счет охватившей всю Америку «Золотой лихорадки», работая в баре при отеле «Аксидентал», что в Сан-Франциско. Да, да, этот тот самый «Профессор», на счету которого не один легендарный коктейль. Но суть не в этом. В общем, забрел к нему однажды в бар паренек, который уже обогатился на золотишке и ехал на родину, в городок Мартинез. Его распирала гордость за себя, и он пообещал золотой слиток Томасу, если тот удивит его необычным коктейлем. Так и появился коктейль Мартини, который немного отличался от сегодняшнего варианта. На то время, это был напиток из джина, сладкого итальянского вермута, ликера Мараскино и горького Бокера. Профессор, разумеется, стал на один золотой слиток богаче.

Другая версия исходит от завистливых жителей городка Мартинез. Они утверждают, что в 1874 году в городе пребывал старатель с прииска, который забрел в городок за новой порцией виски. Однако за мешочек с золотом он получил только одну бутылку, что, разумеется, старателю не очень пришлось по душе. Тогда бармен решил подсластить горечи и печали путника, приготовив ему коктейль, который назвал «Мартинез».

Позже, через 4 года, именитый бармен Гарри Джонсон, опубликовал свой «Иллюстрированный барменский справочник», в котором впервые был представлен коктейль Martine. Куда делась буква «z» до сих пор остается загадкой. Тем не менее, Сухой Мартини для горожан Мартинеза стал культовым, и они решили в 1992 году возвести памятник в его честь.

И наконец есть версия, в которой замешаны итальянцы. В Нью-Йорке за баром отеля «Никербокер» работал итальянский иммигрант Мартини ди Арма ди Таджиа, который впервые в 1912 году и смешал 2 части джина с 1 частью сухого вермута, разбавив сие благородие каплей Апельсиновой горечи. Вот так и появился на свет «Сухой Мартини».

Рецепт коктейля Мартини

Dry Martini (аперитив, стир)

60 мл джина;

10 мл сухого вермута.

коктейльный бокал предварительно наполнить льдом, чтобы он хорошо охладился;

пока бокал охлаждается, в стакан для смешивания вставить барную ложку и засыпаете ее полностью льдом;

затем влить вермут, джин и хорошо перемешать круговым вращением ложки;

отцедить напиток в коктейльный бокал через стрейнер и ситечко, чтобы мелкие кусочки льда не ранили ротовую полость (файн-стрейн);

украшаете тремя оливками на шпажке или твистом (спиралькаю) из кожуры лимона (цедры);

выпить за 2-3 больших глотка (так пьются Short Drinks).

На самом деле, хороший Сухой Мартини приготовить не так-то просто, как это может показаться на первый взгляд. Есть такие знатоки, которые готовы ехать в другую страну, чтобы насладиться идеальным коктейлем. В принципе, здесь важны хорошие ингредиенты и точность приготовления, которая, почему то, по всему Интернету испоганена. Я поганить не буду, а напишу рецепт по версии МБА, при этом вложу в него весь свой опыт приготовления этого коктейля.

Это как раз тот случай, когда гениально не совсем уж и просто. В общем, сразу выкладываю видео с наиболее понравившимся мне рецептом коктейля. Правда здесь бармен выливает вермут, после того, как тот впитывается в лед. Ну, это его фишка. К слову сказать, Черчиль обожал Сухой Мартини, при этом процесс приготовления он описывал следующим образом:

Я наливаю в бокал джин, а затем бросаю свой взгляд на бутылку вермута, который стоит в самом дальнем углу комнаты…

Интересные факты о сухом мартини

Слово martini, по данным Оксфордского словаря, датируется 1894 годом. Именно это название было впервые употреблено в меню одного из лондонских клубов.

Во времена «Сухого закона», джин и вермут предпочитали смешивать в пропорции 2:1, экономя на джине, который тогда было сложно достать. Так было до 1930 года.

Ричард Никсон любил матерый Dry Martini, который готовился в соотношении 7:1.

Бонд всегда просил изменять способ приготовления коктейля. В шейкере в напиток попадает лед, делая его не таким крепким. Кстати, метод стрейн применятся здесь не просто так. Благодаря такому приготовлению, коктейль получается максимально прозрачным и чистым.

Есть огромное количество вариаций коктейля Dry Martini, но наиболее именитые: Sweet Martini, Vodka Martini и Perfect Martini. О них я еще напишу. Кроме того, в барной классике МБА числиться еще несколько новых коктейлей, в название которых есть Martini.

Что ж, на этом я сегодня закончу. Жду ваших отзывов об этом прекрасном коктейле.