В 1876 году Джерри Томас, легенда барной индустрии, написал небольшое приложение к руководству для барменов «How to Mix Drinks or The Bon Vivant’s Companion: The Original Cocktail Guide», который он опубликовал 14 лет назад. За 14 лет может произойти многое. В гражданской войне американцы воевали с американцами, французы бодались с пруссами, парагвайцы с бразильцами, японцы со всем миром, а весь мир с Мексикой. Саша продал Аляску, Люсьен Б. Смит изобрёл колючую проволоку, Рейс изобрёл телефон, Белл его запатентовал, а Леви Страусс научился шить джинсы Levi’s.

И где-то в этой безумной круговерти некий филантроп придумал Джин физ. Мы знаем это, потому что простая, но безупречная смесь джина, лимонного сока, сахара и газировки являлась одним из новых напитков, которые Томас упомянул в приложении (вообще, в приложении можно найти 6 рецептов различных физов). Возможно, именно он был изобретателем этого коктейля, но даже если бы он и был им, то не упомянул бы об этом, как и любой другой бармен того времени (именно так и протекает история алкогольных напитков, где преобладает пасмурная, туманная и сырая погода). В любом случае, именно за те 14 лет сформировался принципиально новый и один из самых старых типов смешанных напитков, которые мы сегодня называем «физами».

Рецепт классического коктейля Джин физ

Джин физ очень похож на Том Коллинз , но некоторое отличие в технологии приготовления и часто в используемом джине (традиционным для приготовления Том Коллинза считается джин Олд Том , в то время как для физа выбор джина остаётся на усмотрение бармена, обычно это лондонский сухой) позволяет чётко разделять эти два простых, но гениальных классических коктейля. Кроме того, Джерри Томас в первых рецептах Джин физа упоминал всего три дэша лимонного сока, которые в окружении обязательной «шипучки» (англ. fizz – «шипеть», «пениться») создавали «Джин с содовой», в то время как сок маленького лимона в первом рецепте Том Коллинза формировал полноценный «Джин с газированным лимонадом».

Коктейль входит в число классических коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Незабываемые». IBA советует его готовить так:

Классический Джин физ / Gin fizz 45 мл джина

10 мл сахарного сиропа

30 мл свежевыжатого лимонного сока

80 мл газированной воды Тщательно взбить все ингредиенты, кроме газировки, в шейкере с большим количеством льда. Перелить через стрейнер в бокал тумблер или олд-фэшн. Долить доверху газировку и украсить долькой лимона или слайсами лимонной цедры.

Серебрянный физ (Silver fizz) – с добавлением яичного белка

Золотой физ (Golden fizz) – с добавлением яичного желтка

Королевский физ (Royal fizz) – с добавлением целого яйца

Алмазный физ (Diamond fizz) – игристое вино вместо содовой (Френч 75)

Зелёный физ (Green fizz) – с добавлением дэш зелёного Крем де Мент

Фиолетовый физ (Purple fizz) – с терновым джином и грейпфрутовым соком

Рецепт классического коктейля Рамос физ

Если Сайдкар – джаз, Рамос физ – это регтайм. Конечно, он из Нового Орлеана – колыбель джаза и всё такое – но возник он в 1888 году, за два года до того, как к нам присоединился Джелли Ролл Мортон и за тринадцать лет до того, как мир услышал трубу великого Луи Армстронга. Подобно регтайму, Рамос джин физ – вопрос равновесия, баланса, деликатности. Его не смешать из того, что есть под рукой. Каждая его составляющая вносит существенный вклад в дело. Белок яйца даёт ему тело, сливки придают ему шелковистую и гладкую текстуру, а цитрусовые – прохладу. Сахар приручает цитрусовые и позволяет всё смешать воедино, джин делает то, что должен делать джин, а содовая всё это пробуждает. Вода из цветков апельсина – это для тайны…

Коктейль входит в число классических коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), категория «Незабываемые». Мы решили не зацикливаться на рекомендациях IBA, а предложить рецепт Дэвида Вондрича, максимально приближенный к рецепту создателя. Пропорции даны под лондонский сухой джин, но вы можете попробовать приготовить коктейль с Олд Томом, только количество сахара нужно уменьшить. Не пытайтесь подменить апельсиновую воду апельсиновым ликёром или соком – она обладает ароматом, совсем не связанным с фруктами.

Коктейль Рамос джин физ / Ramos gin fizz 60 мл джина – лондонский сухой джин

30 мл нежирных сливок

1 яичный белок

15 мл лимонного сока – свежевыжатого

15 мл сока лайма – свежевыжатого

2 ч. л. сахарной пудры

2-3 капли воды из цветков апельсина

содовая – по потребности Все ингредиенты, кроме содовой, добавить в шейкер и тщательно взбивать в течение 2-х минут без льда (эта манипуляция очень важна, благодаря ей все ингредиенты эмульгируются, смешиваются и называется она «сухой шейк», dry shake). Наполнить шейкер льдом, можно колотым, и тщательно взбивать в течение 1-2 минут. Процедить взбитый коктейль через стрейнер в бокал коллинз без льда и долить доверху содовой. Аккуратно перемешать барной ложкой.

Коктейль Рамос физ (Ramos fizz), также известный как Рамос джин физ (Ramos gin fizz) или Новоорлеанский физ (New Orleans fizz), был создан в 1888 году Генри Карлом Рамосом в баре Imperial Cabinet Saloon в Новом Орлеане, который он открыл вместе со своим братом Чарльзом. Легенда гласит, что из-за популярности напитка Рамосам приходилось нанимать минимум 20 барменов («мальчики-шейкеры»), которые в режиме нон-стоп смешивали Рамос физ, требующего 12-20 минут активного взбивания. Позже, во время Марди Гра в 1915 году, конвейер пришлось расширить до 35 барменов. И те еле поспевали за спросом.

Те самые “мальчики-шейкеры” в баре Генри Рамоса.

В 1935 году отель Fairmont в Новом Орлеане, расположенный всего в нескольких кварталах от Imperial Cabinet Saloon, купил права на Рамос джин физ у сына Генри. Именно здесь коктейль приобрёл мировую славу, чему поспособствовал сенатор от Луизианы Хьюи Пирс Лонг. В июле 1935 году он взял бармена Сэма Гуарино из отеля Fairmont в нью-йоркскую гостиницу New Yorker, где поручил тому обучить персонал готовить напиток Рамоса. И это без всяких задних мыслей – Хьюи был влюблён в Рамос Физ и не хотел с ним расставаться во время поездок в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка, разумеется, напиток распространился по всему миру.

А бармены бара Sazerac отеля Fairmont по сей день продолжают с гордостью готовить легендарный физ и рассказывать историю о доблестном Генри Рамосе (кстати, он был масоном, предпоследней, 32-й ступени), «благодетеле человеческой расы».

Вариации на тему «физ»

Коктейль Терновый джин физ / Sloe gin fizz 60 мл тернового джина

30 мл свежевыжатого грейпфрутового сока

10 мл простого сиропа

80 мл содовой

1 яичный белок (опционально) Все ингредиенты, кроме содовой, взбивать в шейкере без льда 1-2 минуты. Добавить лёд и взбивать ещё 1-2 минуты. Стрейн в бокал коллинз без льда, долить доверху содовой и украсить на выбор ломтиком грейпфрута или коктейльной вишенкой.

Виски физ (Whiskey fizz) – американский бленд, лимонный сок, сахар и лимонно-лаймовая содовая

Манхэттен кулер (Manhattan cooler) – скотч, лимонный сок, сахар и лимонно-лаймовая содовая

Чикаго физ (Chicago fizz) – ром, портвейн, лимонный сок, сахар и яичный белок

Бакс физ (Buck’s Fizz) – шампанское и апельсиновый сок, иногда гренадин (сродни Мимозе)

Японский джин физ (Japanese gin fizz) – стандартный Джин физ с порцией ликёра из личи

Кислый дынный физ (Sour melon fizz) – джин, сок лайма, ликёр мидори и имбирный эль

Физов очень много и рецептов их просто не счесть. Ввиду специфики нашего ресурса мы решили поделиться только одним из них, на основе напитка, приготовленного в домашних условиях, а именно тернового джина . В более популярных версиях он готовится без яичного белка, но тогда на шелковистую текстуру и плотное тело не рассчитывайте. Приготовьте этот коктейль по пропорциям классического Джин физа, заменив джин терновым джином, а лимонный сок грейпфрутовым, и вы получите настоящий Фиолетовый физ.

Пофизим?