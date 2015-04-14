Первейшая обязанность человека — оставаться живым. А уже потом следует то, что люди именуют честью.



Вито Корлеоне

Коктейль Крестный отец соответствует своему названию. Шотландский бленд олицетворяет мужской, крепкий характер, разбавленный ярким вкусом итальянского Амаретто. Достойный микс для главы мафиозного клана из Сицилии. Как и большинство смешанных напитков IBA, Godfather имеет только легенду своего происхождения и ни каких задокументированных исторических фактов. Скорее всего, коктейль придумали к выходу оскароносной экранизации романа «Крестный отец» (The Godfather) в 1972 году – именно на 80-е годы приходится пик популярности классической «двоечки». Есть также гипотеза, что такое сочетание любил попивать Марлон Брандо, сыгравший дона Вито Корлеоне, но это лишь гипотеза.

Крестный отец – коктейль очень простой и не замысловатый, как и большинство представителей барной классики. По составу он не богаче той же Отвертки или Олд Фэшна, однако, название культового романа здесь сыграло свою роль. Это типичный послеобеденный коктейль (after dinner), дижестив, который поможет справиться с сытным ужином и расположит к приятной беседе. Дорогой односолодовый скотч или премиальный бленд здесь лишние – все их богатство вкуса попросту растворится в приторной миндальной сладости Амаретто. Обычного красного Джоника здесь вполне хватит.

Согласно Международной Ассоциации Барменов рецепт напитка следующий:

Рецепт коктейля Крестный отец (Godfather)

35 мл шотландского виски

35 мл миндального ликера Амаретто

В бокал олд-фэшн положить 2-3 больших кубика льда, налить виски и Амаретто. Слегка перемешать барной ложкой и подавать без украшения. Скоч часто заменяют хорошим бурбоном.

Ничто мне так не чуждо в этой жизни, как беспечность. Женщины и дети могут позволить себе жить беспечно, мужчины — нет.



Вито Корлеоне

Крестная мать (Godmother) и другие представители династии

35 мл водки

35 мл ликера Амаретто

Как ни странно, но простейший коктейль породил целую династию «крестных». Впрочем, если вспомнить, многие смешанные напитки стали прародителями целого семейства: Александр со своими братьями и сестрами, различные вариации Дайкири и т.д. Среди классических напитков обосновалась лишь мать, в которой скотч почему-то заменили водкой. Бытует мнение, что коктейль этот придумала женщина-бармен в противовес дону, дабы отстоять права слабого пола.

Налить все ингредиенты в рокс, предварительно поместив туда пару больших кусочков льда. Перемешать барной ложкой и подавать без украшения. Обязательно использовать водку с нейтральным вкусом.

Это хороший дижестив, который обязательно должен понравиться любителям миндаля. Ни чего большего. Третьим по популярности в династии является Крестник (Godchild) – это смесь скотча, миндального ликера и сливок в одном источнике, или 3 части Амаретто, 2 части водки и 2 части взбитых сливок – в другом. Есть также коктейль French Connection – 2 части коньяка и 1 часть Амаретто, при этом миндальный ликер в некоторых источниках рекомендуют заменить на Гран Марнье. Выбор ликера здесь обоснован логичным сочетанием, но Амаретто подходит больше, так как French Connection – это схема контрабанды героина из Турции во Францию и дальше в США, которой пользовались все те же сицилийские мафиози под чутким руководством Поля Карбона (Paul Carbone).

На этом, пожалуй, всё.