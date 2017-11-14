Кир – популярный французский коктейль, приготовленный из черносмородинового ликёра (Crème de Cassis) и белого сухого вина. Во Франции он обычно подаётся перед едой как традиционный аперитив. Входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA), в категории «Современная классика».

Если вам нравятся напитки с ягодным ароматом, то этот классический вариант – отличный выбор. Это идеальный винный коктейль для тихих посиделок с друзьями, деловой встречи или случайной вечеринки, ведь его очень просто приготовить и, в зависимости от выбранного вина, есть шанс остаться при своих честно заработанных. К тому же, Crème de Cassis можно и даже нужно приготовить самостоятельно – домашняя версия черносмородинового ликёра работает в этом аперитиве и его главной разновидности, коктейле Кир Рояль, просто на отлично!

Коктейль Кир / Kir Классический рецепт по версии IBA. 90 мл сухого белого вина

10 мл Crème de Cassis Налить Crème de Cassis в бокал флюте или малый бокал для белого вина. Долить охлаждённое вино и перемешать. Некоторые вариации коктейля… Кир Рояль (Kir Royal) – вместо вина использовать сухое шампанское.

Сидр Рояль (Cidre Royal) – вместо вина использовать сидр с добавлением кальвадоса (столько же, сколько и Кассиса).

Кардинал (Communard / Cardinal) – вместо белого вина использовать красное сухое.

Гибискус Рояль (Hibiscus Royal) – готовить с игристым вином, персиковым и малиновым ликёрами, украшать цветком гибискуса.

Кир Берришон (Kir Berrichon) – назван в честь Берришона, французского диалекта, типичного для провинции Берри; готовить с красным вином и ежевичным ликёром (Crème de Mûres).

Тарантино / Пивной Рояль (Kir Bière / Tarantino) – вместо вина использовать лагер или светлый эль.

Кир Бланко (Kir Bianco) – вместо вина использовать сладкий белый вермут.

Кир Бретон (Kir Breton) – назван в честь Бретона, кельтского языка, на котором говорят в Бретани, Франция; вместо вина использовать бретонский сидр.

Кир Империал (Kir Impérial) – вместо Crème de Cassis использовать малиновый ликёр (Crème de Framboise, Chambord), а вместо вина – шампанское.

Кир Норманд (Kir Normand) – вместо вина использовать нормандский сидр.

Грейпфрутовый Кир (Kir Pamplemousse) – готовить из грейпфрутового ликёра и белого игристого вина.

Персиковый Кир (Kir Pêche) – вместо Crème de Cassis использовать персиковый ликёр (Crème de Pcheche).

Игристый Кир (Kir Pétillant) – вместо вина использовать игристое вино.

Розовый русский (Pink Russian) – вместо вина использовать молоко.

Как приготовить безупречный Кир

Вопреки распространённому мнению, ни Кир, ни Кир Рояль не должны быть слишком сладкими и очень сильно окрашенными коктейлями. Идеальная комбинация ликёра и вина должна привести к напитку нежного «румяного» цвета, имеющего бодрящий и освежающий эффект, с тонким вкусом черной смородины и лёгкой сладостью – сахара должно быть ровно столько, чтобы нивелировать кислотность вино, но при этом не сделать напиток ликёрным. Большое количество Crème de Cassis уничтожает необходимую свежесть, делая коктейль слишком сладким и алкогольным – теряется суть аперитива как такового.

Классическая версия коктейля предполагает лишь 1/10 часть ликёра, что в большей мере продиктовано трендом – молодое поколение предпочитает более сухие коктейли. Но в большинстве французских источников указаны другие пропорции, чаще 1/5 или даже 1/3. На практике именно 1/5 часть Crème de Cassis и 4/5 частей вина или шампанского обеспечивают идеальное сочетание.

Также важно сначала наливать ликёр, а затем охлаждённое вино – так коктейль хорошо перемешивается и его можно пить сразу. Cassis лучше использовать комнатной температуры, когда он наиболее текуч и растворяется в вине максимально равномерно.

Бургундские Киры традиционно готовят из очень сухих, очень кислых местных вин, известных нам как «Алиготе» (Aligoté), которые легко нивелируют сладость ликёра. Однако сегодня для приготовления коктейля используют разные вина Франции, в зависимости от региона и прихоти бармена.

Многие предпочитают Шардоне из Бургундии, в частности из региона Шабли. На самом деле можно взять любой другое вино, главное, чтоб оно было сухим, с нейтральным вкусом и имело большую кислотность. Как показывает практика, лучше всего работают как раз простые и относительно недорогие вина, коими зачастую и являются представители Шабли. Не нравится белое вино? Используйте красное, сидр или даже пиво. Да, коктейль совсем другой, но смысл тот же – лёгкий, освежающий аперитив на каждый день.

Что до более популярной версии коктейля, легенды Кир Рояль, ставшей во многих домах новогодним коктейлем №1, то здесь следует равняться как раз на его прародителя. Традиционно рецепт Кир Рояля включает именно шампанское, а не дешевые игристые вина, поэтому его во Франции готовят лишь для особых случаев. Но другие игристые вина, типа просекко, ламбруско и иже с ним, подходят ничуть не хуже. Главное, чтобы напиток был сухим и кислым, а это большая редкость.

Ищите игристые вина, которые имеют пометку Ultra Brut / Brut Nature / Extra Brut / Brut Zero (до 6% остаточного сахара). От сухих и особенно полусладких игристых вин откажитесь сразу – ничего путного из них вы не получите, проверено лично (прощай Советское)!

О вине сказано много, а вот о более весомом, Crème de Cassis, ни чего. Ликёр здесь играет очень важную роль, и его высококачественная версия является абсолютной необходимостью. Хороший черносмородиновый ликёр опирается на спелую черную смородину, пропитанную спиртом и подслащенную сахаром или мёдом. Дешевые Крем де Кассис, сделанные из экстрактов и фруктовых ароматизаторов, не могут нести в себе тот баланс и сложность, которая присуща напитку из натурального сырья. Неспроста я упомянул про домашнюю версию ликёра, более честную и правильную.

Свежесть также имеет значение: после открытия бутылки Crème de Cassis её обязательно нужно хранить в холодильнике и использовать в течение 4 месяцев. Альтернативы Кассису: Crème de Mûres (ежевика), Crème de Pcheche (персик), Crème de Framboise / Chambord (малина).

История коктейля Кир

История Кира, как говорят, начинается в 1904 году, когда официанту в Cafe George (Дижон, Франция, сегодня Bar Tabac Le Montchapet) по имени Фэвр (Faivre) пришла в голову идея смешать вино и Крем де Кассис. Новый напиток он назвал Cassis Blanc. Позже за популяризацию местного аперитива, которые быстро завоевывал популярность в Бургундии, взялся видный политический деятель Кэнон Феликс Кир, бывший священник, герой Сопротивления во времена Второй мировой войны и мэр Дижона с 1945 по 1968 год.

Согласно легенде, все достойные красные вина Бургундии были разграблены и вывезены нацистами, а белые вина региона не могли похвастать выдающимся вкусом. Тогда новоиспечённый мэр, ярый поборник местных продуктов, решил спасать бургундских виноделов, угощая всех своих высокопоставленных гостей местным аперитивом Cassis Blanc на основе Crème de Cassis и бургундского Алиготе.

После сотен таких приемов гостей за коктейлем закрепилось сначала название «апертив Кэнона Кира», позже – «отец Кир» и, наконец, просто Кир. В 1951 году, когда Кир стал по-настоящему известным не только во Франции, а и далеко за её пределами, Роджер Дамидот, местный производитель Кассиса (Lejay Lagoute S.A.S.), попросил мэра дать ему разрешение использовать его имя в коммерческих целях. Мэр, видимо поддавшийся лести, дал такое разрешение и Роджер запатентовал фирменное наименование «Кир» в 1952 году.

Позже и другие производители попытались заполучить право выпускать продукцию с наименование Кир, но Lejay Lagoute отстаивали свои права до последнего, ссылаясь в многочисленных судах на патент. Так что только эта компания смогла выпустить на рынок уже смешанные в бутылке Кир и Кир Рояль.