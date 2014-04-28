У Ричарда Бринсли Шеридана, именитого англо-ирландского сочинителя театральных пьес, было два сына – Фрэнк и Чарльз. В 30-х года XIX столетия они сочинили песенку про своего товарища Джона Коллинза, то ли главного официанта в ресторане при отеле Limmer’s, то ли метрдотеля, то ли бармена. В этих стихах он кружил между своими гостями и подливал им напиток собственного сочинения – пунш «Джин Панч». Конечно, состав пунша не дошел до наших смутных времен, но говорят, что он очень похож на коктейль, подаваемый в лондонском баре «Гарвик Клуб», состоящий из джина, ликера «Мараскин», лимонного сока и содовой.

По стечению обстоятельств напиток пришелся по вкусу офицерам Британской Армии, после чего его популярность уже было не удержать – коктейль Джон Коллинз, названный в честь своего создателя, перекочевал с армией в США, где легендарные бармены превратили его в культ. В 1865 году о нем появилась первая заметка в газете, после чего напиток превратился в само собой разумеющийся атрибут жаркого дня. Так родился еще один классический коктейль, который взяли под свое крыло организаторы Международной Ассоциации Барменов. Рецепт его предельно прост.

Рецепт коктейля Джон Коллинз (билд, лонг-дринк)

бокал коллинз;

45 мл джина;

30 мл лимонного фреша;

15 мл сахарного сиропа;

60 мл газировки.

наполните бокал льдом;

последовательно налейте все ингредиенты;

немного перемешайте и украсьте вишенкой и долькой лимона;

при желании можно добавить дэш биттера Ангостура.

Вообще, правильней будет добавлять в коктейль не сироп, а непосредственно белый сахар, но первый функциональнее. Газировку, то бишь содовую, жалеть не стоит, а вот со льдом усердствовать не нужно. Лучше использовать максимально большие кубики и добавлять их по минимуму – в стандартный коллинз достаточно положить 4 штучки. Гарри Джонсон вообще предлагал перемешать все ингредиенты со льдом прямо в бокале, а затем удалить излишки. А вообще, для улучшения вкусовых качеств Коллинз готовят в шейкере (газировку добавляют после встряхивания).

Иногда Джон Коллинз сервируют долькой апельсина, а не лимона, но это не столь важно

Сегодня коктейлю не позавидуешь. Благородные доны из престижных баров начали экспериментировать с ингредиентами, и смена базового крепкого алкоголя являлась самой благородной его вариацией. Со временем энтузиасты стали использовать все подряд, вплоть до ликеров и фруктов-ягод. Коллинз, видите ли, был слишком прост и не мог удовлетворить запросы искушенной публики. Потом стало еще хуже – пищевые концерны реши продавать готовый коктейль в литровых бутылях, в результате чего Коллинз превратился в карикатуру на самого себя, закрашенную, изуродованную, забытую «икону» в ряду таких же оскорбленных коктейлей – Кровавой Мэри в рюмке, Мохито в бутылках и Маргариты в жестяных банках.

Но Коллинзы живы и продолжают процветать благодаря барменам, а не «баарменам» из столичного боулинг-клуба. Лучше возьмите хороший джин, немного лимонного сока, ложку сахара и обычную газировку, да приготовьте коктейль самостоятельно – это лучше, чем хлебать изувеченную легенду из рук криворукого дельца, гордо именуемого себя барменов в ближайшей забегаловке.

О семействе Коллинзов

Изначально коктейль готовили на основе голландского Джина (женевер, дженева), но по легенде в Лиммерсе использовали Old Tom Gin – некий переходный напиток между голландским женеверов и лондонским сухим. До конца XIX столетия для приготовления Джона Коллинза использовали оба джина, что не преминул отметить в своем справочнике Джерри «Профессор» Томас, в те времена работающий в отеле Planter’sHouse в штате Миссури. В 1876 году в своем справочнике «Bartender’s Guide» он упомянул рецепт Коллинза на Old Tom Gin-е под «кодовым» названием «Tom Collins». Вот и путаница возникла, то ли он Джон, то ли он Том.

На самом деле «Профессор» создал, сам того не ведая, целую плеяду коктейлей – семейство Коллинзов. Это любой смешанный напиток, в состав которого входит крепкий алкоголь, сок лимона, сахар и газированная вода, готовится методом билд и подается в высоком стакане тумблер (он же коллинз). Кстати, немного о бокалах. В большинстве баров Коллинзы подают в хайболах, которые принципиально почти ни чем не отличаются от обычных коллинзов – последние уже и выше. Некоторые называют высокий коллинз «chimney», а очень высокий, объемом 14 и более унций, - «zombie». Впрочем, король коктейлей Дейл ДеГрофф вообще все эти бокалы относит к хайболам, а CocktailDB к «высоким бокалам» (tall glass). Но это так, небольшое отступление.

Вернемся же к семейству. Если джин заменить эпл джеком (яблочным бренди), то получится «Джек» Коллинз, ирландским виски – «Майк», ромом – «Педро», текилой – «Пепито», коньяком – «Пьер», водкой – «Джо» (я бы хотел воочию увидеть Ваню Коллинза). В общем, простор для фантазий есть. Главное не переусердствуйте – Коллинзы вызывают непомерные аппетиты на женщин (мужчин) и непреодолимое желание найти приключений на свой зад. Минздрав предупредил, в общем. С вами был Ромовый дневник и я, Артем Гудимов, гордо именуемый себя редактором нашего журнала/блога. Пока!