Подобное сочетание так же имеет название Buck’s Fiz, с которого мы и начнём наше исследование. Однако, сначала сам рецепт, который по доброй традиции взят с сайта Международной ассоциации барменов.

Классический рецепт коктейля Мимоза

Рецепт коктейля Мимоза (билд, игристый лонг-дринк)

Традиционно коктейль готовится в специальном бокале для шампанского – флюте, который в простонародье называют просто «шампанкой». Рецепт приготовления коктейля Мимоза предельно прост – не сложнее, чем смешать Отвертку или простенький Черный русский.

Ингредиенты:
  • 75 мл шампанского или любого другого игристого вина;
  • 75 мл апельсинового фреша или сока.
Приготовление:
  • смешайте все ингредиенты в бокале и при желании украсьте ломтиком апельсина.

Пропорции можно менять в любом направлении. С рецептом разобрались, теперь вернемся к истокам. Итак, Buck’s Club джентельменский клуб в Лондоне был основан в 1919 и назван в честь его основателя капитана Герберта Бакмастера, который ещё на фронте вместе с друзьями решил после войны открыть престижный и элегантный клуб с Американским Коктейльным Баром. С 1919 по 1941 года за стойкой этого бара работал бартендер Пат МакГери,который собственно и придумал физ, названный именем клуба.

Один из британских бартендеров Роберт Вермеир в своём справочнике 1922 года так же приписывает МакГери первое приготовление «Сайдкара». Но сейчас не об этом. Бакмастер был женат на знаменитой английской актрисе Гледис Куппер, с которой он развёлся в 1921, но продолжал «вращаться» в театрально-кинематографических кругах, часто бывая на вечеринках, куда брал с собой своего персонального бартендера МакГери.

Иногда коктейль Мимоза готовят с другими соками

И вот, на одном из таких вечеров один из гостей заказал шампанское с персиковым пюре, которое он пробовал в Венеции (скорее всего в Grand Hotel Europe, где тогда работал Джузеппе Чиприани, который найдёт подходящее имя своему коктейлю только в 1948 — после выставки художника Беллини). Не найдя персиков, бартендер смешал апельсиновый сок, шампанское и секретную добавку, по некоторым утверждениям это был джин и вишнёвый ликёр. Скорее всего именно так и было, так как встречаются истории, где в «Бакс Физ» добавляется несколько капель сиропа Гренадин, что наводит на мысли о связи с ликёром через красный цвет, ну а джин чётко прописан в рецептуре Физа у Френка Майера из парижского Ритца в книге, вышедшей в 1936.

Бытует мнение. что в коктейль Мимоза изначально добавляли апельсиновый ликер

Кстати, там же появляется и простая версия сока и шампанского под названием Mimosa, или Champagne Orange (кстати, это достаточно распространённое мнение, что «Мимоза» была придумана в парижском Рице в 1925). Так как Цезарь Ритц, чьим именем назван отель, являлся автором названия Grand Marnier, то знаменитый апельсиновый ликёр на коньяке стал официальным напитком всех «ритцевских» отелей и в какой-то момент ликёр стали добавлять в коктейль, назвав его «Гранд Мимоза».

Но, по большому счету, для многих людей Buck’s Fiz и Mimosa одно и то же, просто Buck’s Fiz (апельсиновый сок и шампанское) входит в список классических коктейлей Международной Барменской Ассоциации, и называют его так в основном в Британии, где считается свадебным напитком и лекарством с похмелья. Buck’s Fiz даже стало названием популярной английской группы в 80-х. но всё же такое сочетание чаще всего именуют «Мимозой».

Интересный факт, возвращающий нас к началу истории, в венецианском Harry’s Bar из-за сезонности белых персиков до тех пор, пока пищевые компании не стали производить замороженное пюре, «Беллини» готовили только летом, в остальное же время его альтернативой была «Мимоза». А ещё «Мимоза» считается одним из «фирменных» коктейлей новоорлеанского ресторана Brennan’s (любимое место американского актёра Энтони Хопкинса), где на знаменитые бреннанские завтраки предлагают большой винный бокал ярко жёлтого коктейля с клубникой на краю.

Энтони Хопкинс любит коктейль Мимоза
«Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», остальные предпочитают «Мимозу».

